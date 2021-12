Nový Snapdragon umožní permanentní zapnutí kamery

Qualcomm představil Snapdragon 8 Gen 1, mobilní procesor, který má výrazně rozšířit AI možnosti chytrých telefonů. Jedna z nich však může být poněkud kontroverzní. Zatímco na to, že telefon neustále naslouchá příkazům skrz mluvené slovo, jsme si už zvykli. Jste ale připraveni na to, že bude mít též permanentně zapnutou kameru? A co je též zajímavé, telefony vybavené novým Snapdragonem budou schopné rovněž ražby NFT tokenů.

Nový procesor s sebou přináší mimo jiné změnu ve značení série ve jménu zjednodušení na jednomístné číselné označení namísto dosud užívaného trojmístného jako byl Snapdragon 888 5G. S podporou 5G už se počítá automaticky bez toho, aby musela být explicitní součástí názvu. Pozorní si jistě všimli i toho, že z loga Snapdragonu nově zmizelo jméno společnosti, což svědčí o tom, nakolik je firma o síle brandu přesvědčená.

Co skrývá uvnitř

Část technických detailů Snapdragonu 8 Gen 1 společnost tají, alespoň ve srovnání s tím, jak loni prezentovala Snapdragon 888. Oficiálně tak nejsou k dispozici například modelová čísla nových jader, a loňské Kryo 680 CPU je dnes prostě jen Kryo (Snapdragon 8), což jde ruku v ruce s celkovým zjednodušením názvosloví.

Za zmínku však rozhodně stojí využití jádra Cortex-X2 spolu s jádry A710 a A510 (všechny postavené na architektuře ARMv9) a slibující oproti Snapdragonu 888 výkon vyšší o 20 % a energetickou úspornost vylepšenou o 30 %. Čip jako takový je pak vyroben technologií 4nm.

AI

Zatímco v souvislosti s počítači je umělou inteligenci občas obtížné definovat, na chytrých telefonech je nejčastěji spojována s procesováním fotografií a hlasových příkazů. Snapdragon 8 Gen 1 by měl přinést zlepšení v obou těchto oblastech. AI engine Hexagon je údajně výkonnější až dvojnásobně. V praxi tak bude s AI nového Snapdragonu možné například přidat bokeh efekty do videa, protáhnout fotografie filtrem Leitz Looks vyvinutým fotoinženýry společnosti Leica nebo si užít vylepšené zpracování hlasu.

Ve spojení s novým Sensing Hubem však Hexagon AI dokáže i věci, z nichž může možná maličko zamrazit. Qualcomm například vyvíjí technologie, které dle vašeho hlasu dokážou rozpoznat, zda netrpíte nějakými zdravotními problémy. Případně vyhodnotit i něco, co můžeme nazvat mírou sentimentu.

O něco užitečněji se jeví využití AI pro odladění signálu dle toho, jak telefon zrovna držíte. A konečně, Qualcomm představil také sytém trvale zapnuté kamery, což prý krom jiného umožní odemykat telefon pouhým pohledem na něj – Qualcomm tuto funkci demonstroval na kuchaři, který připravoval jídlo dle receptu v telefonu, který se mu průběžně odemykal bez toho, aby na něj sahal.

Zde však Qualcomm vstupuje na tenký led; připomeňme, že Google Glass pohořely mimo jiné proto, že uživatelé si nebyli jistí, zda nejsou neustále sledováni, a ostatně ze stejného důvodu začali výrobci notebooků přidávat na kamery mechanické záklopky.

Ziad Asghar, viceprezident Qualcommu pro produktový management na výtky související s etikou odvětil, že firma se snaží zajistit, aby data, která telefon zaznamená, zůstala pouze v něm. A bude prý hlavně na výrobcích, jak k možnosti permanentně zapnuté kamery přistoupí.

Kamera

Krom toho kamera s novým Snapdragonem nabídne pokročilou detekci foceného subjektu, včetně inteligentního rozpoznávání tváří. To má pomoct mimo jiné při odemykání telefonu obličejem i tehdy, je-li částečně zakrytý.

Zmínit můžeme též vyšší dynamický rozsah, možnost natáčení 8K videa v HDR, aplikaci bokeh efektu v reálném čase do videa v rozlišení 4K nebo nový Panoramic View umožňující vyfocení 140° panoramatickou fotku na jediné zmáčknutí spouště. Dále tu máme ultra zoom s chytrou interpolací odstraňující zrnitost, pětkrát lepší noční mód oproti Snapdragonu 888 či eliminaci chromatické aberace u širokoúhlých objektivů.

Gaming

Pokud jde o hraní, zmiňuje Qualcomm v souvislosti s novým Snapdragonem vylepšení GPU výkonu o 30 % při současném snížení spotřeby energie o 25 %. Procesor má v podstatě zdvojnásobit počet snímků při stejné spotřebě energie, respektive snížit spotřebu až o 50 % při stejné snímkové frekvenci.

Objemové vykreslování má být na úrovni stolního počítače a navíc, společnost slibuje „pro“ úroveň stínování s proměnlivou rychlostí umožňující synchronizaci GPU a displeje s cílem dosažení naprosto plynulého hraní.