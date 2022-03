Nvidia představila Hopper GPU pro datová centra: Co z toho plyne pro hráče?

Přivítejte novou generaci GPU. Šéf Nvidie Jensen Huang oficiálně představil „Hopper“ – architekturu pohánějící příští generaci firemních produktů, a světě divte, vypadá naprosto monstrózně!

Alespoň z pohledu datových center, kde si odbude premiéru v podobě čipu H100 s 80 miliardami transistorů, premiérově využitou pamětí HBM3 a vylepšeným komunikačním spojením NVLink. Dle Huanga Hopper představuje největší mezigenerační progres v historii firmy.

A ač je H100 primárně určen pro datová centra, neznamená to, že bychom z jeho uvedení my, obyčejní hráči, nemohli vytěžit nějaké informace, i kdyby RTX 4080 a spol běželi na jiné architektuře. Tady jsou tři zásadní postřehy o tom, co Hopper architektura znamená pro příští generaci karet GeForce.

1. Nvidia se vrací k TSMC

Série grafik RTX 20– byla vyráběna společností TSMC, která produkuje čipy rovněž pro AMD, Apple, Intel a prakticky všechny přední technologické firmy. Ampere GPU uvnitř série GeForce RTX 30– už však měl na svědomí Samsung, který čipy vyráběl 8nm procesem.

Zárukou byl ohromný výkon, ale taky ohromná energetická náročnost. S Hopperem – nebo alespoň s H100 – se Nvidia vrací k TSMC, kde budou čipy vyráběny 4nm procesem, což je de facto energeticky o něco šetrnější 5nm proces.

2. PCIe 5.0 (a NVLink 4)

První karty s PCIe 4.0 byly ty ze série Radeon RX 5000 od AMD, Nvidia je však záhy překonala s PCIe 5.0. H100 je aktuálně prvním grafickým procesorem s ještě rychlejším komunikačním spojením, čtvrtou generací NVLinku. A uvážíme-li, že Intel se svými Core procesory 12. generace přibližuje PCIe 5.0 mainstreamu, lze předpokládat, že Nvidia u příští generace GeForce nezůstane pozadu.

Řada RTX 30– omezuje konfigurace s více grafickými procesory pouze na vlajkovou loď GeForce RTX 3090. Za předpokladu, že Nvidia bude i nadále nabízet podporu více GPU ve vlajkových kartách GeForce, můžeme počítat s výrazným zvýšením rychlosti díky NVLink 4. Jeho implementace do H100 poskytuje dle firmy šířku pásma 900 GB/s ve srovnání s 600 GB/s, které nabízí model A100 založený na technologii Ampere a rozhraní NVLink 3.

3. Na plný plyn

H100 je optimalizován pro datová centra, přičemž Nvidia nezveřejnila žádné informace o počtu CUDA jader, frekvencích nebo velikostech matric – což by nám mohlo napovědět, co od budoucích GeForce karet čekat. Odhalené specifikace však naznačují, že Nvidia s Hopperem míří vysoko.

H100 v sobě ukrývá ohromujících 80 miliard tranzistorů, což představuje značný skok oproti 54,2 miliardám v A100, ale také zaručuje vysokou energetickou náročnost, a to až 700 W, což je o 300 W víc než nejrychlejší A100 čip. To sice nutně neznamená, že karty RTX 4000– budou obdobně náročné, nicméně aktuální zvěsti naznačují, že nijak šetrné nebudou.

Co ještě chceme vidět

V podstatě všechno. Dřívější představovačky nových architektur byly mnohem detailnější a dávaly jasnější představu, co očekávat od příštích GeForce karet. Zvěsti o RTX 4080 a jejich příbuzných běžících na odlišné architektuře Lovelace jsou další neznámou. H100 má být v prodeji ve třetím kvartálu roku, tak věřme, že v té době už budeme vědět víc i o nových GeForce.