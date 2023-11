O které IT profese mají dnes firmy největší zájem?

Zajímavá čísla vyplynula z průzkumu vzdělávací organizace The Knowledge Academy. Ta totiž v říjnu tohoto roku analyzovala 10 800 aktuálních nabídek pracovních míst pro IT obory ve Velké Británii.





Tato země přitom má globálně třetí největší IT průmysl, takže tamější data ukazují určitý směr, kterým se bude ubírat i zbytek Evropy. Podle výzkumníků dokonce dosáhl počet pracovních příležitostí v oblasti IT technologií desetiletého maxima.



Deset nejčastěji žádaných IT profesí

Pozice Aktuální volná místa Průměrný plat 1 Project Manager 359 £47,295 2 .Net Developer 320 £53,169 3 C# Developer 210 £61,435 4 Software Engineer 181 £50,557 5 Infrastructure Engineer 164 £44,777 6 IT Support Engineer 160 £32,680 7 Senior .Net Software Engineer 156 £66,776 8 IT Manager 154 £45,877 9 IT Security Trainee 145 £29,500 10 IT Support Technician 119 £26,559

Průzkum ukázal, že nejžádanější profesí je projektový manažer. Ten mj. dohlíží na cíle oddělení, řídí změny strategie a hraje klíčovou roli při realizaci IT projektů. Na druhém místě je vývojář platformy .Net, který pomáhá firmám vytvářet různé typy aplikací, včetně webových, mobilních, AI a cloudových.

Vývojář v jazyce C# je třetí nejžádanější technologickou pracovní pozicí (specializují se na především na programovací jazyk C++). Na čtvrtém místě je pozice softwarového inženýra – ti jsou pro podniky klíčoví tím, že vyvíjejí vysoce kvalitní softwarová řešení či spravují složité databáze.

Zajímavé je i to, že na prvních místech se nalézají pozice zároveň s předpokládaným nejvyšším platem (kromě seniorního softwarového inženýra pro platformu .Net, který může požadovat nejvyšší ohodnocení, avšak takových pozic ve firmách není zase tolik).

Co se týče požadovaných expertíz, projektové řízení je na prvním místě v žebříčku nejžádanějších technických dovedností. Pro práci v IT byste měli disponovat hned několika umy, především komunikačními a rozhodovacími schopnostmi.

Znalost infrastruktury nebo SQL databází následuje až za projektovými dovednostmi. Ovládání programovacích jazyků je až na pátém, resp. šestém místě. Důležité jsou pro zaměstnavatele i tzv. soft skills.

Deset nejžádanějších IT dovedností

Klíčové dovednosti Počet pozic s tímto požadavkem 1 Project Management 6 616 2 Infrastructure 5 403 3 SQL 4 531 4 Communication Skills 4 060 5 C# 3 858 6 Java 3 758 7 Collaborates 3 737 8 Process Tools 3 728 9 Cybersecurity 3 557 10 Software Developer 3 550

