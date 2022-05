Oblíbená funkce starých Windows je zpět!

Microsoft vydal Windows 11 Insider Preview Build 22610, který do hry vrací kdysi oceňovanou funkci: odhadovanou výdrž baterie u její ikony v hlavním panelu. Build byl uvolněn jak do Dev, tak do Beta kanálu, takže je velká pravděpodobnost, že nové funkce budou součástí i konečné verze pro širokou veřejnost.





Jinak však příliš nových funkcí nenabízí, víc se soustředí na opravu stávajících nedostatků, více či méně závažných. Změna bateriové ikonky je sice malá, ale zásadní změna, pakliže ji váš počítač podporuje.

Svého času Windows 10 zobrazovaly jak procento nabití baterie, tak odhadovaný čas jejího vyprázdnění jen po pouhém najetí kurzoru myši na ikonu baterie. Microsoft však tuto funkcionalitu z Windows 10 brzy odstranil, nejspíš proto, že odhad se mohl významně lišit v závislosti na chování uživatele. Teď však, zdá se, přichází změna.

„Jestliže to váš počítač podporuje, budeme zobrazovat odhadovaný čas výdrže baterie u její ikony v systémové liště,“ uvádí Microsoft v poznámkách k Buildu 22610.

Změn se v něm však dočkaly i další ikonky, včetně těch, které se ve Windows 11 objevují u Průzkumníka souborů. Například do ikony „přejmenovat“ je přidané písmeno, aby bylo zjevnější, k čemu slouží, u „vlastností“ zase přibyl obrázek klíče.

Zde jsou další drobné změny:

Microsoft vypnul funkci, která v režimu tabletu na zařízeních jako Surface Pro 8, rozdělovala ikony na hlavním panelu mírně od sebe. Funkci chce prý mírně přepracovat a pak ji vrátit zpět.

Váš telefon byl nahrazen termínem Propojení s telefonem.

Procesy ve Správci úloh jsou aktualizované tak, že barvy použité v teplotní mapě vycházejí z barvy zvýraznění.

Dev ani Beta verze systému už nepodporuje protokol SMB1.