OpenAI nemá v plánu opustit Evropu

Přestože nedávno řekl americkým zákonodárcům, že je pro regulaci umělé inteligence, při pondělním rozhovoru s britskými novináři uvedl, že má v souvislosti se zákonem EU o umělé inteligenci „velké obavy“ a plánovanou regulaci označil za „nadměrnou“.

„Budeme se snažit vyhovět, ale pokud to nepůjde, ukončíme činnost,“ uvedl dle The Financial Times Altman. Zákon v současné době projednávají zástupci Parlamentu, Rady a Komise EU a měl by být dokončen v příštím roce.

V pátečním tweetu však Altman svou rétoriku mírnil a psal o „velmi produktivním týdnu rozhovorů o tom, jak umělou inteligenci regulovat“.

„Jsme nadšení, že v Evropě můžeme nadále působit, a samozřejmě nemáme v plánu odejít.“ Původní Altmanovy komentáře přitom některé z evropských zákonodárců pobouřily a řada politiků úroveň navrhované regulace obhajovala.

„Naše pravidla jsou zavedena pro bezpečnost a blaho našich občanů a o tom nelze smlouvat,“ uvedl nekompromisně pro agenturu Reuters eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Breton.

„Evropa předběhla dobu a navrhla pevný a vyvážený regulační rámec pro umělou inteligenci, který řeší rizika související se základními právy nebo bezpečností, ale zároveň umožňuje inovace, abychom se stali lídrem v oblasti důvěryhodné AI,“ dodal.

Altman se domnívá, že regulace AI by byla „rozumná“

Ve svém projevu v senátním podvýboru pro ochranu soukromí, technologie a právo na začátku tohoto měsíce Altman americkým zákonodárcům řekl, že regulace by byla „rozumná“, protože lidé musí vědět, zda hovoří se systémem AI nebo se dívají na obsah – obrázky, videa nebo dokumenty – generovaný chatbotem.

Na otázku, zda by se občané měli obávat, že by volby mohly být manipulovány velkými jazykovými modely jako je GPT-4 a jeho chatbotová aplikace ChatGPT, Altman odpověděl, že je to jedna z jeho „největších obav“ a to i s ohledem na jejich překotný rozvoj.

„Myslím, že budeme potřebovat pravidla a pokyny ohledně toho, co se očekává z hlediska zveřejnění od společností, které takové modely vyvíjejí. Takže ano, jsem z toho nervózní,“ uvedl Altman.