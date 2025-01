OpenAI pořád nepředstavila nástroje pro odmítání sběru dat

Podle serveru Techcrunch společnost OpenAI dosud nevydala nástroj pro odhlášení nebo přizpůsobení sběru dat, který slíbila zpřístupnit do roku 2025.





OpenAI je jednou z několika společností zabývajících se generativní umělou inteligencí (genAI), které čelí kritice za to, že své modely umělé inteligence trénují na materiálech chráněných autorskými právy bez souhlasu jejich vlastníků. Společnosti namísto toho argumentovaly tím, že trénink AI by měl být klasifikován jako spravedlivé použití (v americkém právu známé jako koncept „fair use“).

V květnu 2024 nicméně Open AI uvedla, že nástroj „Media Manager“ bude schopen identifikovat texty, obrázky, zvuky a videa chráněné autorskými právy, aby odrážel preference tvůrců z různých zdrojů. Podle serveru Techcrunch však tento nástroj nikdy nebyl ani interně jakkoliv prosazován.

„Nemyslím si, že by to kdy byla priorita. Upřímně, vůbec si nevybavuju, že by na tom někdo pracoval,“ vyjádřil se pro Techcrunch jeden z bývalých zaměstnanců OpenAI. Jeden z partnerů společnosti sice v prosinci uvedl, že nástroj se zástupci OpenAI v minulosti diskutoval, žádné aktuálnější info však k němu nemá.

Pro autory jde přitom o zásadní a citlivé téma. „Tvůrci a vlastníci autorských práv nemají kontrolu a často vůbec ani ponětí, kde se jejich dílo na internetu objeví,“ přibližuje problematiku Joshua Weigensberg, advokát se zaměřením na internet a mediální prostor ze společnosti Pryor Cashman. „A i kdyby každý na každé jednotlivé AI platformě zakázal, že nechce, aby jeho dílo bylo využíváno k tréninku, jejich tvůrci by stejně mohli trénovat na kopiích jejich práce dostupných na platformách třetích stran.“

Názoru, že uvedení podobného nástroje do provozu, by nemuselo mít ve skutečnosti žádný praktický význam, jsou i další odborníci. Dle specialisty na autorské právo, Evana Everista, by tak šlo pro OpenAI v prvé řadě jen o PR, které by firmu prezentovalo jako „etickou“.

OpenAI se zatím ke zpoždění a případnému budoucímu uvedení Media Manageru nevyjádřila.