OpenAI spouští ChatGPT v „podnikové kvalitě“

Společnost OpenAI představila službu ChatGPT Enterprise, verzi své služby generativní umělé inteligence, která umožňuje firmám rozhodovat o způsobu trénování modelu a o tom, jak dlouho může uchovávat firemní data použitá k tomuto účelu.





Nová služba ChatGPT také nabízí vyšší zabezpečení a ochranu soukromí díky použití šifrování dat v klidu (AES-256) a při přenosu (TLS 1.2+) a jednotného přihlašování pomocí jazyka SAML (Security Assertion Markup Language) pro podnikovou autentizaci.

OpenAI také otevřela pásmo pro připojení organizací k GPT-4, velkému jazykovému modelu (LLM), na kterém je ChatGPT založen a na kterém je vycvičen. Společnost plánuje nabídnout „neomezený přístup k LLM vyšší rychlostí“ a vstupy a následná okna s kontextem o délce 32k tokenů, které jsou čtyřikrát delší než dříve. Jeden token jsou přibližně 4 znaky nebo 0,75 slova. Pro srovnání, Shakespearova sebraná díla mají podle OpenAI přibližně 900 000 slov nebo 1,2 milionu tokenů

„Znamená to další krok směrem k asistentovi s umělou inteligencí pro práci, který pomáhá s jakýmkoli úkolem, chrání vaše firemní data a je přizpůsoben vaší organizaci,“ uvedla OpenAI v příspěvku na blogu.

„V ChatGPT Enterprise vlastníte a kontrolujete svá firemní data. Netrénujeme na vašich firemních datech ani konverzacích a naše modely se neučí z vašeho používání. ChatGPT Enterprise odstraňuje veškerá omezení používání a pracuje až dvakrát rychleji."

OpenAI také nabízí nástroj „tokenizátor“, jehož prostřednictvím mohou uživatelé zjistit, kolik tokenů text produkuje.

Start-up se sídlem v San Francisku také uvedl, že verze ChatGPT Enterprise má novou administrátorskou konzoli s hromadnou správou členů, ověřováním domén a zásuvným modulem analytického panelu pro přehled o používání – dříve známým jako Code Interpreter.

„Tato funkce umožňuje technickým i netechnickým týmům analyzovat informace během několika sekund, ať už jde o finanční výzkumníky, kteří zpracovávají tržní data, marketéry analyzující výsledky průzkumů nebo datové vědce ladící skript ETL (ETL znamená extract, transform and load)."

ChatGPT a další generativní modely umělé inteligence byly vycvičeny k porozumění přirozenému jazyku a kódu a mohou poskytovat textové výstupy v reakci na uživatelské vstupy nebo dotazy. Vstupy do GPT se také označují jako „prompty či výzvy“. Navrhování podnětů je v podstatě způsob, jakým uživatelé „programují“ model GPT, obvykle poskytnutím instrukcí nebo některých příkladů, jak úspěšně dokončit úkol; tento proces se nazývá prompt engineering.

GPT lze použít v široké škále úloh, včetně generování obsahu nebo kódu, shrnutí, konverzace, tvůrčího psaní a dalších.

Většina LLM, jako je GPT-4 společnosti OpenAI, je předem vyškolena jako stroje pro predikci dalších slov nebo obsahu – tak je většina podniků používá takříkajíc out of the box. A přestože chatboty založené na LLM vyprodukovaly svůj podíl chyb, předtrénované LLM fungují relativně dobře při vytváření většinou přesného a přesvědčivého obsahu, který lze přinejmenším použít jako odrazový můstek pro další úkoly.

Mnohá odvětví však vyžadují více přizpůsobené LLM, takové, které rozumí specifickému žargonu a vytvářejí obsah na míru uživatelům. LLM pro zdravotnictví například mohou potřebovat zpracovávat a interpretovat elektronické zdravotní záznamy (EHR), navrhovat léčbu nebo vytvářet souhrn zdravotní péče o pacienta na základě poznámek lékaře nebo hlasových záznamů. LLM vyladěný pro odvětví finančních služeb může shrnovat hovory o výnosech, vytvářet přepisy schůzek a analyzovat podvody za účelem ochrany spotřebitelů.

Zákazníci OpenAI budou moci bezpečně rozšířit znalosti ChatGPT o firemní data tím, že jej připojí k aplikacím, které již používají, ale tato funkce se podle mluvčího teprve vyvíjí. Z tohoto důvodu, který je zahrnut v ceně, nabízí společnost OpenAI zákazníkům bezplatné kredity pro používání svých rozhraní API, pokud potřebují rozšířit OpenAI do plně vlastního řešení pro organizaci.

ChatGPT Enterprise je k dispozici již nyní; společnost OpenAI neuvedla žádné podrobnosti o cenách, které budou záviset na potřebách podniků.