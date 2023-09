Operátoři vypínají 3G, aby zrychlili 5G. Připojení v Praze patří mezi nejpomalejší

Polsko bylo poslední zemí v regionu, která přidělila vyhrazené spektrum 5G, nyní však zahájilo aukci pro klíčové pásmo C (3400–3800 MHz), aby dohonilo své sousedy. V mnoha zemích v regionu dochází ke změně využití spektra ve středních pásmech a k vypínání sítí 3G s cílem přidělit spektrum pro služby 4G a 5G.





Loni bylo Polsko jedinou zemí v regionu bez vyhrazeného spektra 5G. V té době již všechny sousední země měly přiděleno pásmo C a všechny kromě Bulharska měly přiděleny nízkopásmové frekvence pro 5G. Zájem o frekvence ve vysokém pásmu (mmWave) byl omezený, jak jsme toho byli svědky v jiných částech světa.

K významnému posunu však došlo v květnu 2023, kdy maďarský Národní úřad pro média a telekomunikace (NMHH) provedl aukci na kmitočtové spektrum v pásmu 32 GHz, protože mmWave (24,5–26,5 GHz) se používá především pro pevné systémy typu bod-bod a bod-multibod, přičemž platnost některých licencí vyprší v roce 2024 a většiny v roce 2027. NMHH má v úmyslu, aby současní uživatelé pásma 26 GHz přešli do pásma 32 GHz, čímž by se pásmo 26 GHz uvolnilo pro využití 5G.

Po řadě odkladů zahájil polský telekomunikační regulátor, Úřad pro elektronické komunikace (UKE), aukci spektra v pásmu C (3400–3800 MHz). Jedná se o jedno z klíčových průkopnických pásem pro 5G. Všichni čtyři polští operátoři podali v aukci, která by měla skončit 11. listopadu, nabídky na 100MHz bloky v pásmu 3400–3800 MHz. Přístup k alespoň 100 MHz souvislého spektra v pásmu C, což je minimální technický požadavek ITU pro splnění výkonnostních požadavků 5G, pomůže polským operátorům dosáhnout vyšších rychlostí, nižší latence a lepší spektrální účinnosti.

Rychlosti 5G sítí ve vybraných hlavních městech střední a východní Evropy Autor: Ookla

Průzkum Ookla navíc ukazuje, že země využívající pro 5G spektrum v pásmu C (3 GHz – 6 GHz) dosahují vyšších rychlostí stahování než země využívající jiná pásma. Je tomu tak i v případě středovýchodní Evropy. Vyšší podíl skenování ve spektru pásma C koreluje s vyššími mediánovými rychlostmi stahování 5G, jak je vidět v zemích, jako jsou Bulharsko a Chorvatsko. Stojí za povšimnutí, že Severní Makedonie se od tohoto vzorce odchyluje, což lze přičíst několika faktorům, včetně dynamického sdílení spektra (DSS), velikosti země a koncentrace pokrytí v jejím hlavním městě Skopje.