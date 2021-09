Nenechte si 18. srpna ujít přímý přenos on-line!

Každý registrovaný účastník obdrží stylový dárek!

Kdo není v cloudu, jako by nebyl. To není jen prázdná věta, ale fakt. I když se zatím spíše týká výrobců a dodavatelů softwaru než zákazníků. Do cloudových technologií dnes totiž investuje každý výrobce softwaru, protože všichni věříme, že v cloudu je budoucnost informačních technologií. Opodál nestojí ani největší výrobce podnikového softwaru na světě Oracle, a přitom se v Česku o jeho aktivitách kolem cloudu ani pořádně neví.

V IDG si myslíme, že to je škoda, proto jsme pro vás připravili speciální živý webcast o Oracle Cloudu, kterým vás provedou šéfredaktor Computerworldu Radan Dolejš a cloudový odborník a konzultant Oraclu Andrej Valach.

Webcast se koná 18. 8. od 10:00 do 11:30. Postačí jen stručná registrace dole na této stránce; po vyplnění formuláře obdržíte e-mailem bližší instrukce.

Navíc každý registrovaný účastník, jenž se přihlásí do webcastu, získá jako dárek letní stylové žabky Oracle*, které zanechávají otisky v podobě obláčků. (Vyplňte prosím pečlivě své kontaktní údaje, abyste měli jistotu, že váš dárek dorazí na správnou adresu.)

Nezapomeňte se tedy zaregistrovat a zapsat si do kalendáře datum 18.8., kdy v 10 hodin dopoledne začíná náš webcast na téma Oracle Cloud. Jsem si jistý, že se budete výborně bavit,

Radan Dolejš

šéfredaktor Computerworldu

* pořádající si vyhrazuje právo zaslat v případě vyčerpání zásob náhradní dárek.