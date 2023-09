Osm skvělých funkcí Zoomu, o kterých (pravděpodobně) nevíte

Rozhodněte se, zda chcete účastníky přidávat automaticky, nebo ručně, a klikněte na tlačítko „Start“. Immersive View se bude vztahovat pouze na váš vlastní pohled, i když jste hostitel, a nebude nutit ostatní, aby viděli to, co vy.

Co takhle místo pouhého pohledu na mluvící osobu nebo na mřížku všech účastníků použít něco, díky čemu budete alespoň vypadat, že jste ve stejné místnosti?

Pokud byste raději video vůbec nezobrazovali, co takhle místo něj vytvořit avatar? Ačkoli je to vhodné pro neformální schůzky a pravděpodobně ne v případech, kdy ostatní potřebují vidět vaši skutečnou podobu, avatar může být zábavný způsob, jak dodat videohovorům trochu osobnosti.

Pokud to hostitel povolil, může kdokoli prezentovat s pozadím PowerPoint. Po připojení k hovoru klikněte na zelené tlačítko „Sdílet obrazovku“ a poté vyberte kartu „Pokročilé“. Dvakrát klikněte na položku „PowerPoint jako virtuální pozadí“ a poté vyberte svůj soubor PowerPoint.

Přidání rozmazání nebo obrázku na pozadí je oblíbenou funkcí aplikace Zoom. Ale co takhle plnohodnotná prezentace PowerPoint? Je to skvělá možnost pro prezentaci ve skupině, ale moc lidí o ní neví.

Chcete-li jej použít, spusťte hovor, klikněte na zelené tlačítko „Sdílet obrazovku“ a vyberte okno, které chcete sdílet. V horní části panelu nástrojů klikněte na tlačítko „Anotace“, poté najeďte na položku „Spotlight“ a vyberte ikonu, která vypadá jako přerušovaná čára pod perem – to je mizící pero.

Chcete-li však někoho na něco upozornit, nechcete to celé pokreslit. Místo toho můžete použít mizící pero, které zajistí, že veškeré kresby zmizí již po několika sekundách.

Možná znáte funkce anotace aplikace Zoom, které umožňují účastníkům přidávat poznámky a další informace do sdíleného dokumentu přímo z hovoru.

Živé titulky jsou vynikající funkcí pro zpřístupnění, která umožňuje osobám se sluchovým postižením porozumět tomu, co se na schůzce říká. Může však být užitečná pro všechny, zejména pokud se někomu přerušuje zvuk nebo je jeho mikrofon příliš tichý.

7. Odesílání videozpráv

Jak možná víte, aplikaci Zoom lze použít k mnohem více účelům než jen ke schůzkám. Může fungovat také jako samostatná aplikace pro zasílání zpráv, přičemž kanály, zmínky a chaty z ní dělají skutečnou konkurenci pro Slack.

Vedle obvyklých textových, emotikonových, GIFových, dokumentových a hlasových zpráv můžete posílat také videozprávy. Ty jsou zjevně osobnější než ostatní formy komunikace a znamenají, že nemusíte být ve společném hovoru, abyste mohli sdílet informace. Díky přístupu ke všem obvyklým virtuálním pozadím a filtrům však mohou vypadat i velmi profesionálně.

Stačí otevřít aplikaci Zoom a v horní části kliknout na sekci „Team Chat“. Najděte někoho, komu chcete poslat videozprávu, nebo klikněte na modré tlačítko pro vytvoření nového chatu.

Poté klikněte na ikonu videokamery na panelu nástrojů ve spodní části obrazovky. Klikněte na ikonu obrázku a vyberte virtuální pozadí a/nebo filtr (pokud chcete) a poté klikněte na tlačítko „Nahrát“.

Každá videozpráva může trvat až tři minuty, ale nebude odeslána, dokud nekliknete na modré tlačítko „Odeslat“.

8. Poskytování neverbální zpětné vazby

Na velkých schůzkách často není vhodné začít jen tak mluvit, když chcete poskytnout odpověď. Posílání zpráv v chatu je lepší variantou, ale snadno se může stát, že ji přehlédnete.

Co takhle místo toho zvednout virtuální ruku? Tím dáte hostiteli najevo, že byste rádi promluvili, aniž byste přerušili to, co se právě říká.

Chcete-li ji použít, jednoduše se připojte ke schůzce a klikněte na tlačítko „Reakce“ na panelu nástrojů ve spodní části obrazovky (pokud jej hostitel zpřístupnil). Vyberte možnost „Zvednout ruku“ a vedle vašeho jména a videokanálu se zobrazí emoji ruky. Jakmile domluvíte, jednoduše klikněte na možnost „Spustit ruku“.

Pokud však chcete reagovat bez přidání komentáře, stačí použít emoji. Klikněte na „Reakce“, pak na jeden ze šesti nejoblíbenějších nebo na tři tečky a libovolný emoji. Kterýkoli z nich vyberete, zůstane na obrazovce několik sekund.