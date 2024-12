Outlook, jak ho známe, končí. Co ho nahradí a kdy?

Ještě donedávna jsme jako oficiální „datum úmrtí“ klasického Outlooku uváděli duben 2026. Microsoft však upřesnil, že „stávající instalace klasického Outlooku budou nadále podporovány minimálně do roku 2029.“





Minulý měsíc společnost Microsoft oficiálně oznámila blížící se konec aplikací Pošta, Kalendář a Lidé. Pokud je stále používáte, začnou se vám zobrazovat vyskakovací okna s upozorněním, že 31. prosince 2024 se blíží konec jejich podpory, a budete vyzváni k přechodu na novou verzi aplikace Outlook.

V poslední době tlak Microsoftu v tomto směru zesiluje, a to i přesto, že v novém Outlooku chybí několik funkcí ze starší verze. Po období dobrovolnosti přitom bude stanoven termín, kdy uživatelé budou nuceni se klasického Outlooku vzdát.

Pro uživatele Microsoft 365 Business Standard a Premium bude přechod zahájen už v lednu 2025. Uživatelé Microsoft 365 Enterprise mohou mít o něco více času.

Podle plánu Microsoftu by měl být celý přechod na novou verzi Outlooku dokončen do dubna 2026, ale „stávající instalace klasického Outlooku prostřednictvím trvalých i předplacených licencí budou nadále podporovány minimálně do roku 2029.“ Oficiální „datum smrti“ klasického Outlooku bychom tak měli.

Uvidíme, zda Microsoft dodrží svůj slib a přidá do nového Outlooku i zatím chybějící funkce z klasického Outlooku, ale zatím v to příliš nedoufejme. A nedivme se uživatelům, kteří budou chtít u starší verze zůstat co nejdéle.