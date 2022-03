Outsourcing IT vám ušetří 15 % nákladů. Vše, co o něm potřebujete vědět

Outsourcing IT snižuje náklady, zefektivňuje procesy a zvyšuje kyberbezpečnost. Navíc řeší problém s nedostatkem kvalifikovaných IT zaměstnanců. Co přesně je IT outsourcing, ve kterých oblastech vám pomůže ušetřit a kolik vás bude stát? Vše, co potřebujete vědět, se dozvíte v našem článku.

Co je IT outsourcing?

Outsourcing IT je předání správy svých informačních technologií specializované firmě, která se stane vaším smluvním partnerem. Místo, abyste veškeré IT procesy ve své společnosti řešili sami a zbytečně tak utráceli peníze, můžete se zabývat jádrem svého byznysu a věci jako kybernetickou bezpečnost, monitoring IT nebo vzdálenou správu serveru nechat na odbornících. Bude to pro vás nejen levnější, ale také bezpečnější, spolehlivější a efektivnější. V dalších odstavcích se dozvíte proč.

Outsourcovat můžete celé své IT od A do Z, nebo jen jeho dílčí části. Oblíbenými variantami jsou například:

outsourcing správy serveru

outsourcing help desku

outsourcing specializovaných rolí, jako je Linux administrátor nebo správce sítě

V čem konkrétně ušetříte?

IT outsourcing vám pomůže zlevnit a zefektivnit několik oblastí zároveň. Nejvýznamnější z nich jsou tyto tři:

1. Zaměstnanci

Díky outsourcingu IT ušetříte na výplatách full-time zaměstnanců, které byste plně nevyužili. Navíc za ně nebudete muset platit sociální a zdravotní pojištění, a v případě rozrůstání IT oddělení nebudete muset zvětšovat prostory kanceláří. Veškeré náklady za zaměstnance ponese firma, na kterou IT outsourcujete.

Příklad: Pokud máte větší firmu s rozsáhlým IT oddělením, pravděpodobně máte vlastní service desk. Několikrát za den na service desk někdo zavolá a potřebuje vyřešit problém, požadavků ale zároveň není tolik, aby někoho zaměstnaly na daný den. Specialista tedy sedí u telefonu, čeká, až mu někdo zavolá, a z osmihodinové pracovní doby reálně odpracuje tři hodiny. Se service desk outsourcingem se podobné neefektivitě vyhnete, protože náklady na něj budou menší než náklady na full-time zaměstnance.

2. Technologie

Hardware i software je potřeba pravidelně obměňovat, aktualizovat a udržovat. Pokud budete mít hodně in-house zaměstnanců, budete platit například za:

notebooky, telefony a počítače

sluchátka a mikrofony

antivirové programy

uživatelské licence různých programů

Nejvýznamnější položkou jsou náklady na datová centra, jejichž výstavba a zabezpečení stojí miliony korun. V případě outsourcingu IT ale všechny tyto náklady nese váš smluvní partner.

3. IT bezpečnost

Kybernetická bezpečnost patří mezi oblasti, které by měli zajišťovat vysoce specializovaní odborníci. Únik nebo ztráta dat totiž může stát firmu miliony, nebo dokonce pozici na trhu. Proto je potřeba veškerým kybernetickým hrozbám aktivně předcházet. Outsourcing IT vám umožní získat pro svou firmu nejlepší odborníky na IT bezpečnost na trhu.

Firmy, které nabízí IT outsourcing v oblasti kyberbezpečnosti, obvykle nabízí služby jako:

nastavení bezpečnostních procesů

monitoring bezpečnostních událostí

obstarání a správa bezpečnostních softwarů

penetrační testy

provoz SOC (Security Operations Center)

Kolik peněz vám outsourcing IT ušetří?

Z mezinárodních dat vyplývá, že IT outsourcing firmám šetří zhruba 15 % nákladů. Číslo se ale liší v závislosti na velikosti firmy, rozsahu outsourcingu a dalších aspektech. Společně s outsourcingem dalších služeb, jako je zákaznická péče nebo marketing, se pak může vyšplhat mnohem výš.

Outsourcing IT: Cena

Outsourcing IT je spletitá oblast, která se ve většině případů neřídí pevně daným ceníkem. Záleží totiž na mnoha věcech:

Jak velká je vaše společnost?

Jaký bude objem spolupráce?

Kolik hodin měsíčně outsourcing IT zabere?

Které konkrétní procesy chcete outsourcovat?

Jak vysokou specializaci potřebujete?

Jak rychlý chcete zásah v případě havárie?

Firmy proto službu naceňují individuálně, na základě konkrétních požadavků. Čistě orientačně se ale dá říct, že měsíční správa sítě s 10 počítači a rychlým zásahem v případě potíží stojí okolo 7 000 Kč.

Jak vybrat smluvního partnera?

V případě outsourcingu IT byste měli vybírat především firmy, na které se můžete spolehnout. Dívejte se po referencích klientů – jedná se o firmy z podobného oboru a podobné velikosti, jako jste vy? Jako indicie o důvěryhodnosti smluvního partnera může posloužit také počet let na trhu nebo garance spokojenosti.

Naše tipy:

Dívejte se po firmách, které provozují help desk v režimu 24/7. V případě potíží se vám bude hodit.

Kvůli směrnicím GDPR pro vás bude výhodnější najít partnera z České republiky. Data tak nebudou opouštět Evropskou unii.

Hledejte firmy, které spolupracují s více dodavateli. Při volbě řešení tak budete mít na výběr.

Zvažte, jak rychlou reakciv případě problémů potřebujete. Některé firmy nabízí například řešení havárií do 24 hodin a podobně.

V České republice funguje několik firem, které outsourcing IT nabízí. Ať už vám jde jen o správu konkrétního serveru, nebo kompletně celé IT, outsourcing se rozhodně vyplatí vzít v úvahu.