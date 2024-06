Paměti GDDR7 se objeví zkraje roku 2025

Nic jako příliš rychlá paměť neexistuje. Zvlášť, pokud jde o hraní videoher. Proto výrobci lepí paměť přímo na grafickou kartu, a proto je speciálně optimalizovaná pro vizuální aplikace. GDDR6 neboli Graphics Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory version 6 je na trhu už sedm let a zdá se, že za dveřmi je další level.





Společnost SK Hynix, jeden z výrobců pamětí „velké trojky“ (spolu se společnostmi Samsung a Micron), tvrdí, že bude připravena masově vyrábět moduly GDDR7 od prvního čtvrtletí roku 2025. Na veletrhu Computex předvedla moduly o kapacitě 16 GB a 25 GB s rychlostí 40 Gb/s a šířkou pásma 160 GB/s. To je přibližně dvojnásobek rychlosti modulů GDDR6 v současných grafických kartách.

A společnosti Samsung a Micron mají ještě svižnější časový plán a údajně plánují moduly GDDR7 uvést na trh ještě do konce letošního roku. To znamená, že nové grafické karty – nebo alespoň nejvýkonnější a nejdražší z nových modelů – by mohly mít nové paměti GDDR7 a být připraveny na pultech obchodů již v polovině roku 2025.

V této rovnici samozřejmě hraje roli několik proměnných a není to tak, že bychom v současné době zoufale toužili po větším grafickém výkonu. Nvidia by pravděpodobně mohla ještě dlouho prodávat své současné high-endové čipy a karty pro datová centra s umělou inteligencí a necítila by potřebu inovovat předpokládanou řadu karet RTX 50 kvůli spotřebitelům.

AMD a Intel by se mohly cítit nuceny tyto spotřebitele na zatuchlém trhu zaujmout… nebo prostě následovat lídra ze strachu, že ztratí i ten kousek tržního podílu, který ještě mají.

Abych to shrnul, nejsem žádný Nostradamus, takže všechny tyto prognózy berte se zdravou dávkou skepse.