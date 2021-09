Palo Alto Speciál

JAK NA TO

Automatizace a Strojové učení v boji proti pokročilým hrozbám

Když kybernetické hrozby pomáhá odhalovat umělá inteligence

Současné množství bezpečnostních hrozeb a jejich sofistikovaná podoba znamená, že firemní manažeři bezpečnosti už je nedokážou zjišťovat a účinně eliminovat, aniž by museli sáhnout ke specializovaným nástrojům. Nejnovějším trendem v této oblasti jsou řešení, které k detekci rizik využívají pokročilé metody umělé inteligence a strojového učení. A právě takovým způsobem – napříč síťovým prostředím i koncovými body – funguje Cortex XDR.

Pavel Louda, redaktor Computerworldu

Partnerem našeho speciálu je společnost Palo Alto Networks

Využití automatizace a ML algoritmů pro zastavení pokročilých hrozeb

Jakub Jiricek

Jakub Jiricek is a pre-sales professional with experience in multiple security areas – incl. network security, advanced endpoint protection, threat investigation and security orchestration, automation and response (SOAR). He is skilled in general security topics, with a passion follows-up on what’s new and interesting in the world of threats, attacks and countermeasures. He comes from the Czech republic, graduated from the Czech Technical University in Prague.



Email: jjiricek@paloaltonetworks.com

Jakub Jiříček: Využití automatizace a ML algoritmů pro zastavení pokročilých hrozeb

< Prezentace ke stažení >

