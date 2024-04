Paradox AI: Firmy chtějí počítače s AI, ale „až časem“

Přestože jsou výhody počítačů s umělou inteligencí pro zaměstnance zajímavé, podle aktuálního průzkumu společnosti Forrester možná ještě nedostačují pro to, aby přesvědčily IT nákupčí, aby se do nich pustili naplno.





Navzdory nadšení, které vyvolali prodejci počítačů a výrobci čipů na veletrhu Consumer Electronics Show 2024, kde byly silně zviditelňovány pokročilé funkce využívající umělou inteligenci, se očekává, že podniky v příštím roce zaujmou rozvážnější přístup.

Příslib AI počítačů

Počítače s umělou inteligencí jsou navrženy tak, aby zlepšily produktivitu, nákladovou efektivitu a bezpečnost podnikových uživatelů. Díky zpracování sofistikovaných AI aplikací lokálně tyto počítače snižují závislost na nákladných a často pomalejších cloudových službách.

To by mohlo být výhodné zejména v odvětvích, jako je finančnictví a zdravotnictví, kde provoz silně závisí na zpracování dat a kde jsou soukromí a bezpečnost dat nanejvýš důležité. Možnost zpracovávat data s pomocí AI lokálně minimalizuje riziko narušení bezpečnosti a pomáhá podnikům dodržovat přísné regulační požadavky.

Výzvy rozšiřování

Navzdory přínosům je však přijetí AI počítačů v podnicích provázeno problémy.

„IT ředitelé se při úvahách o AI počítačích potýkají s několika překážkami, včetně vysokých nákladů, obtížného prokazování toho, jak se přínosy pro uživatele promítají do obchodních výsledků, dostupnosti čipů s umělou inteligencí i s problémy s kompatibilitou zařízení,“ uvedl Andrew Hewitt, hlavní analytik společnosti Forrester Research.

CIO mají pocit, že se jim nedaří prokázat návratnost investic do AI počítačů, protože omezené případy využití ztěžují ospravedlnění jejich používání, jakkoliv jsou výkonné. Spousta lidí totiž žije v představě, že podobně výkonné stroje jsou omezené pouze pro „hraní her nebo tvorbu obsahu,“ míní Abhishek Gupta, CIO společnosti Dish TV.

„Počítače s umělou inteligencí jsou stále velmi nové, výběr je omezený a cena vysoká. Vyšší ceny spolu s nedostatkem případů využití brání CIO jejich zavádění,“ řekl Gupta.

„Firmy by se měly dívat dál než jen na působivé hardwarové specifikace – potřebují skutečnou a měřitelnou návratnost investic,“ řekl Ankush Sabharwal, generální ředitel společnosti CoRover.ai, platformy pro konverzační a generativní umělou inteligenci.

„Nelze popřít, že AI platformy se rychle vyvíjejí a tento pokrok otevírá cestu praktickým aplikacím AI, které řeší problémy a přesahují rámec pouhých fines. Potřebné technologie již máme, nyní bychom se měli zaměřit na vývoj AI aplikací, které jsou přizpůsobeny konkrétním zařízením a odvětvím, a ne na přijímání obecných, univerzálních řešení.“

Budoucí prognózy a připravenost podniků

Připravenost podniků na zavedení počítačů s umělou inteligencí se často shoduje s významnými aktualizacemi operačních systémů, aby se předešlo problémům s kompatibilitou.

Údaje společnosti Forrester pro rok 2023 ukazují, že více než polovina osob s rozhodovací pravomocí v oblasti infrastrukturních hardwarových technologií uvádí, že 50 % nebo méně počítačů vydaných zaměstnavatelem běží na systému Windows 11. To naznačuje širší váhání vůči rychlým technologickým upgradům.

Očekává se, že předpokládaný konec životnosti systému Windows 10 v říjnu 2025 se bude shodovat s větším rozšířením počítačů s umělou inteligencí. „Podniky pravděpodobně přizpůsobí modernizaci svého hardwaru novým možnostem, které nabízejí nejnovější operační systémy, jež budou optimalizovány pro technologii NPU,“ uvedl Hewitt.

Předpověděl také, že v roce 2024 se ztrojnásobí rozpočty na platformy AI, aby bylo možné uspokojit rostoucí poptávku po AI aplikacích. Předpokládá se, že toto navýšení rozpočtů bude katalyzovat zavádění počítačů s AI, zejména proto, že pracovní zátěže v podnicích budou i nadále závislé na cloudových službách, které budou podle očekávání stále nákladnější. To představuje přesvědčivý důvod pro větší využívání počítačů s umělou inteligencí na digitálních pracovištích.

Podle Sabharwala ze společnosti CoRover.ai je příštích 18 měsíců pro AI PC klíčových. „Namísto pouhého nákupu hardwaru je zásadní přesunout pozornost na využití AI k řešení výzev specifických pro dané odvětví. Například malé LLM mohou být vyškoleny, aby efektivně pracovaly na AI PC. Průkopníky v zavádění této technologie jsou startupy, zejména ty cloudové. S rozvojem čipových technologií a snižováním nákladů očekáváme bod zlomu, kdy se investice do počítačů s AI stanou opodstatněnými.“

Chystané čipové sady s vyššími výpočetními schopnostmi povedou k dalšímu zájmu o počítače s umělou inteligencí v odvětvích náročných na data, jako je výroba a špičkové technologie, uvedl Hewitt. „Odvětví, která kombinují kreativní práci s datovou vědou, jsou hlavními kandidáty na brzké přijetí,“ poznamenal.

Dopad na cloudové služby

Vzhledem k tomu, že zavádění počítačů s umělou inteligencí potenciálně snižuje závislost na cloud computingu, poskytovatelé cloudových služeb možná budou muset upravit své cenové modely. Hewitt naznačuje pravděpodobný posun směrem k hybridnímu modelu, kdy část zpracování bude nadále probíhat v cloudu, zatímco jiné úlohy se přesunou na místní AI počítače. Tato úprava by vyvážila obavy o náklady s výhodami vyšší bezpečnosti a ochrany soukromí.

Navzdory potenciálu a schopnostem, které počítače s umělou inteligencí prokázaly, se rok 2024 jeví jako rok postupného zkoumání a nejistého přijetí ze strany podniků. S dalším vývojem AI technologie a zpřístupněním více aplikací na míru se očekává zrychlení tempa přijímání, takže se počítače s umělou inteligencí stanou v blízké budoucnosti nedílnou součástí podnikových technologických ekosystémů. Tento opatrný, ale stálý přístup odráží strategické plánování podniků při integraci nejmodernějších technologií do jejich provozu.