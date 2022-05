Patnáctka zbytečných buzzwordů

Podívejte se na patnáct buzzwordů, které se podle IT lídrů nejčastěji nadužívají.

Lidé o technologiích mluví rádi, to tak prostě je.

IT žargon je mezi veřejností známější, než u oborových žargonů bývá běžné. Lidé mluví o cloudu a rozhodování na základě dat, srovnávají zákaznickou zkušenost a chatují o rychlosti stahování či zmiňují nejnovější AI na mobilu. O takové amortizaci nebo alokaci zdrojů – z žargonu finančního – rozhodně tak často neslyšíme.

Občas by tato slova sama o sobě špatná nebyla, ale jsou používána mylně, ve špatném kontextu, jako pozlátko nebo jako lákadlo na produkt, jehož podstata je poněkud odlišná.

1. Digitální transformace

Na vrcholu seznamu oprávněně stojí digitální transformace. Mezi IT řediteli je označována za nejčastěji nevhodně užité slovní spojení, což nikoho, kdo kdy v IT pracoval, asi nepřekvapí. Jakákoliv změna je dnes s úsměvem označována za transformaci, a to i změna veskrze marginální.

Pište pro Computerworld Máte dobré nápady, máte co říct? Chcete se podělit o své znalosti se čtenáři Computerworldu? Je tu ideální příležitost. V redakci neustále hledáme externí autory, kteří rozšíří náš záběr. Nabízíme možnost publikací zajímavých článků nejen na webu, ale také v našem tištěném magazínu. Pokud máte zájem, ozvěte se šéfredaktorovi na e-mail: radan.dolejs@iinfo.cz

„Je to velmi nadužívaný termín, široce se užívá k implementaci vlastně čehokoliv digitálního,“ říká Ryan Smith, CIO firmy Intermountain Healthcare. „Termín by měl referovat o konvergenci digitálních technologií – mobilních, cloudových, dat a zařízení –, které výrazně mění zažité pořádky a nabízejí buď směsici reálného a digitálního, nebo zcela digitální alternativu tradičního zážitku.“

„Skutečná digitální transformace obvykle vyžaduje efektivní využívání schopnosti vést lidi, znalosti digitálních technologií a operativního managementu,“ dodává.

2. Strategický

Dnes je všechno strategické. Podle George Westermana z MIT Sloan School of Management si své místo v seznamu buzzwordů jednoznačně zaslouží.

Lidé se dnes podle něj mylně domnívají, že jednají či uvažují strategicky jen proto, že mají byznysový cíl, pracují na splnění konkrétního úkolu nebo se zodpovídají řediteli firmy.

„Strategický je něco, čím všichni chceme být, ale reálně to znamená, že opravdu víte, co chcete, máte plán, kterého se držíte, a dosáhnete svého i přes různá klopýtnutí a překážky,“ řekl k tomu Westerman.

3. Agilní

Oblíbený žargon ze slovníku amerických IT firem velmi rychle pronikl i do zbytku světa a najdete ho dnes snad v každém pracovním inzerátu – nutno dodat, že obvykle zcela zbytečně.

Většina týmů a lidí si totiž není jistá, co to přesně v pracovním kontextu znamená. Jde snad o agilní metodologii v softwarovém vývoji, nebo mají být zaměstnanci přizpůsobiví?

Video ke kávě Máte čas na rychlé a informativní video?

Jim A. Jorstad, CIO University of Wisconsin-La Crosse, říká, že už slyšel pojem agilní aplikovaný řadou různých způsobů; IT by se však podle něj raději mělo držet jeho kontextu v oblasti softwarového vývoje.

„Agilní není o flexibilitě, adaptabilitě nebo schopnosti se rychle přizpůsobit. Je to specifičtější pojem, je to pracovní metodologie; ale myslím, že to většina lidí ani neví,“ popisuje.

4. Demand management

Správa požadavků je v podstatě nesmysl – CIO musejí vhodně volit, kterému úkolu dají přednost, to je pravda, ale nemají čas ani prostor na management požadavků jiných manažerů, akcionářů a podobně.

„Ve firmě je vždy několik stran, které mají různé potřeby a přání a ty se rapidně mění, mnohdy z týdne na týden. Tato konstantní změna klade na IT oddělení trvalé požadavky. Idea, že je IT manažeři mohou ovlivňovat a zvládat, je scestná – mohou zkrátka jen ovlivnit, kolik toho stihnou,“ říká Susan Snedaker, CIO v El Rio Health a členka ISACA Emerging Trends Working Group.

5. Bandwidth

Pojem do češtiny překládáný velice rozličně (a často nepřekládaný) rovněž patří mezi nesmírně populární buzzwordy a používá ho snad každá technologická společnost, která jakkoliv operuje s internetem, přenosem dat nebo bezpečností (což jsou v podstatě všechny).

A hlavně se velmi běžně používá ve špatném kontextu. Bandwidth – nejpřesněji propustnost – má velmi konkrétní, technologický význam; dnes se ale, obzvláště v anglosaském žargonu, používá třeba k naznačení, zda má zaměstnanec dostupnou kapacitu na další práci. Což je samozřejmě nesmysl.

6. No-code/No-IT required

Specifický pojem známý z pracovních inzerátů patří mezi nejhorší buzzwordy. Za prvé, každý software má kód, a i když uživatelé mohou na moderním softwaru občas lehce programovat i bez znalosti kódu, rozhodně to nevystihuje význam slov. A k No-IT required – to je naprostý nesmysl.

„Jeden z nejhorších buzzwordů v průmyslu. Vždy mě štve, když si na webu prodejce přečtu, že řešení nevyžaduje žádné IT schopnosti,“ čílí se Snedaker.

A má pravdu. „Tvrdit, že nasazení nového softwaru nepotřebuje IT dovednosti, je klamáním zákazníka. I pokud řešení prodejce nevyžaduje žádné výraznější zásahy od IT, nikdy se potřebě ajťáka nevyhnete: ověření bezpečnosti, dodržování platných regulací a vnitrofiremních opatření, provisioning pracovníků a podobně – bez IT to zkrátka nejde,“ dodává.

7. Umělá inteligence, strojové učení, chytré technologie

Zlatý hřeb každého produktu, který obvykle nemá s AI společného vůbec nic. Kdo ví, proč se zrovna umělá inteligence stala tak populárním termínem – možná je to díky sci-fi knihám a filmům? – ale rozhodně patří mezi suverénně nejpoužívanější.

„Oblast strojového učení je skvělým zdrojem různých nevhodně užívaných buzzwordů i kvůli přehánění významu některých technologií. Prediktivní modely jsou sice skutečně efektivní a skvělou pomůckou, jejich cílem ale kupříkladu není dávat lidem přesné odpovědi – pouze statisticky pravděpodobné,“ popsala Tammy Bilitzky, IT ředitelka Data Conversion Laboratory.

Zbývající buzzwordy si můžete přečíst v magazínu Computerworld 5/22.