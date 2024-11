Pět jednoduchých nastavení monitoru, která by měl každý provést

Nezáleží na tom, zda monitor používáte k práci, hraní her nebo jen k prohlížení webu. Z dlouhodobého hlediska může nesprávně nastavený monitor poškodit vaše oči nebo způsobit bolesti hlavy.

Tip: Pokud změníte rozlišení obrazovky, měli byste vždy zachovat správný formát obrazu. To znamená například 16:9 nebo 4:3, aby obraz nevypadal zkresleně.

Je však možné, že při přepnutí do jiného režimu obrazovky může dojít k záměně rozlišení. V takovém případě můžete rozlišení obrazovky změnit kliknutím pravým tlačítkem myši na plochu a výběrem možnosti Nastavení obrazovky → Měřítko / Rozlišení obrazovky (respektive Nastavení → Systém → Obrazovka).

Nejprve byste se měli ujistit, že je váš monitor nastaven na nativní rozlišení. To je nejvyšší rozlišení, které váš monitor podporuje a nabízí nejlepší kvalitu obrazu. Systém Windows to obvykle rozpozná automaticky.

Ideální také je, pokud můžete monitor mírně naklonit dozadu, zde je možný náklon až 35 stupňů. V opačném případě je nejlepší, aby byl na stole nebo před vámi vzpřímený a vycentrovaný. Časté dívání se do stran také podporuje napětí v krku.

Podceňovat by se neměla ani ergonomie. Zpravidla byste měli mít mezi hlavou a monitorem vzdálenost 50 až 70 centimetrů. Pokud je obrazovka příliš blízko nebo příliš daleko, poškodí to nejen vaše oči, ale také krk.

4. Obnovovací frekvence obrazovky

Hráči tento problém znají. Pokud je obnovovací frekvence příliš nízká, to, co se děje na obrazovce, nikdy nevypadá opravdu plynule. Zatímco 60 Hz je pro většinu lidí více než dostačující, pro hraní her byste měli zvolit vyšší frekvenci.

To může mít zásadní význam, zejména ve hrách pro více hráčů. Až 144 Hertzů má smysl, protože nic by nemělo vypadat zpožděně. Jak moc je lidské oko schopno rozpoznat, však záleží na vašich vlastních zvyklostech při sledování.

Chcete-li nastavit obnovovací frekvenci monitoru, klikněte pravým tlačítkem myši na plochu, otevřete Nastavení obrazovky → Pokročilá obrazovka. V části Zvolte si obnovovací frekvenci nyní můžete nastavit požadovanou hodnotu. Maximální hodnotu nastavuje výrobce, proto je nejlepší si při nákupu ověřit maximální možný počet Hertzů.