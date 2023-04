Pět nastavení Windows 11, která stojí za to hned změnit

Ačkoli Windows 11 poskytuje v základním nastavení dostatečně dobré prostředí (pomineme-li nový hlavní panel), po úpravě několika nastavení se ovládá mnohem lépe, připomínaje starší Windows. Tím nechci říct, že by Windows 11 měly vypadat jako Windows 10. Mám však na mysli několik jednoduchých změn, které celkový dojem ze systému zlepší, vypnout otravné reklamy a sníží množství dat, která Microsoftu odesíláte. A co víc, všechny je můžete provést za méně než pět minut.

1. Přesuňte tlačítko Start do levého rohu

Co na to říct, jsem tradicionalista. Chápu snahu Microsoftu přepracovat rozhraní Windows tak, aby více kopírovalo styl Maců a Chromebooků, ale posun ikon na hlavním panelu Windows 11 mě vytáčí. Chci, aby se přechod na nabídku Start zapsal do mé svalové paměti, a nebyl dalším úkolem, na který se musím dívat a který musím mentálně zpracovávat.

Microsoft naštěstí umožňuje snadno přesunout nabídku Start zpět do levého rohu. Stačí otevřít nabídku Start a přejít do Nastavení > Přizpůsobení > Hlavní panel > Chování hlavního panelu > Zarovnání hlavního panelu s rozevírací nabídkou > Vlevo.

2. Vypněte otravná oznámení

Dále je čas vypnout otravná vyskakovací oznámení. Některá z nich přináší samotný systém Windows 11, ale nejhoršími pachateli jsou aplikace třetích stran, zejména pokud byl do vašeho notebooku nebo stolního počítače předinstalován bloatware. Přestat s rušivými zprávami je jednoduché.

Přejděte na Start > Systém > Oznámení. Pokud chcete, můžete oznámení vypnout univerzálně. Já raději procházím seznam ručně a nechávám zapnutá oznámení pro kritické nástroje, jako je Slack, Discord a můj antivirový software. Každopádně toto nastavení eliminuje mnoho bolehlavů.

3. Vypněte reklamy Microsoftu

Tím se dostáváme k dalšímu tipu. Posouvejte se dál až za konec seznamu aplikací, které vám mohou posílat oznámení. Tam uvidíte několik dalších políček, která se týkají samotného systému Windows 11 a poskytují „tipy a návrhy“, jak používat počítač.

Pokud se v systému vyznáte dostatečně dobře, zrušte zaškrtnutí políčka Získejte tipy a návrhy pro používání Windows. Raději nechávám zaškrtnutou možnost Zobrazit Uvítání systému Windows, abych byl upozorněn na nové funkce, když vyjde velká aktualizace.

Ještě jsme ale neskončili. Pokud se vám nelíbí, že se v aplikaci Nastavení objevují propagační akce Microsoftu, přejděte na Start > Nastavení > Soukromí a zabezpečení > Obecné. Vypnutím možnosti Zobrazit doporučený obsah v aplikaci Nastavení dosáhnete svého, i když možná budete chtít vypnout všechny nabízené možnosti.

Nakonec přejděte do Nastavení > Přizpůsobení > Využití zařízení. Možnosti zde Microsoftu sdělí, jak počítač používáte, aby vám Windows 11 mohl poskytovat doporučení aplikací, webových stránek, zkušebních verzí Office 365 a dalších služeb na míru. Pokud nemáte zájem o to, aby vám už tak drahá kopie Windows 11 nabízela další služby Microsoftu, vypněte je všechny.

Existují i další místa, kde na vás číhají propagační akce Microsoftu, například krásné zamykací obrazovky poskytované službou Bing Images, ale vyladění této hrstky nastavení odstraní ty nejotravnější.

4. Změna výchozího prohlížeče

Microsoft Edge je vlastně zatraceně dobrý, ale pokud jste zarytými uživateli prohlížečů Chrome, Firefox, Opera nebo Brave, je změna výchozího prohlížeče snadná. Po stažení a instalaci vybraného prohlížeče by se měl zobrazit dotaz, zda jej chcete nastavit jako výchozí. Udělejte to.

Pokud jste však během instalace tuto příležitost propásli, přejděte do Nastavení > Aplikace > Výchozí aplikace, najděte v seznamu název prohlížeče a klikněte na něj. Pak už jej jednoduchým kliknutím nastavte jako výchozí.

5. Znepřehledněte hlavní panel

Ano, znetvořený hlavní panel systému Windows 11 stojí za prd a Microsoft jej až po okraj zaplnil ikonami a funkcemi, o které pravděpodobně nemáte zájem. Ulehčete mu práci a získejte zpět trochu místa tím, že přejdete do Nastavení > Přizpůsobení > Hlavní panel a zrušíte výběr všech položek hlavního panelu, které nikdy nepoužijete. Adios, Widgety a Teams Chat.

Bonus: Tmavý režim!

A nakonec volitelná osobní preference. Někteří lidé rádi celý den zírají na černý text na bílé obrazovce. Jiní, stejně jako já, si raději nezatěžují sítnici. Proto vždy jako první věc při nové instalaci Windows aktivuji tmavý režim, který se po nastavení přenáší do několika aplikací.

Jednoduše přejděte do Nastavení > Přizpůsobení > Barvy a vyhledejte pole s názvem Zvolit režim. Změňte rozevírací nabídku ze Světlý na Tmavý. Vaše oči vám poděkují.