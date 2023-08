Petr Klapka, Vision software: Bezpečnost je v případě nasazení ERP klíčová

Jaké jsou klady a zápory ERP systémů provozovaných v cloudu?





Klady jsou rozhodně v tom, že klient nemusí pořizovat a udržovat vlastní infrastrukturu, což mu ušetří nemálo prostředků. V dnešní době, kdy je nedostatek kvalitních lidí v oboru, je úlevou i to, že se nemusí starat o lidi, kteří mají infrastrukturu na starosti. Firmy provozující cloud mají nesporně lepší zabezpečení než běžná česká firma. Řešení umožňuje také lépe pracovat s cashflow a rozložit náklady na delší časové období.

V ceně našeho cloudového řešení jsou také aktualizace ERP systému, které provádíme automaticky, a klient se pak nemusí o tyto věci starat. Vyloženě nevýhody cloudového řešení nevidím. Někteří klienti mají raději svá data “pod střechou” a nedůvěřují cloudu, ale tento přístup se postupně změní. Nabízíme možnost koupě i pronájmu licencí. Druhé řešení je společně s cloudem velmi flexibilní, klient může prakticky ze dne na den měnit počet pronajatých licencí podle aktuální situace ve firmě.

Jakými kritérii by se měly podniky řídit při rozhodování, zda upgradovat starší (legacy) systém ERP na nejnovější verzi, nebo zda implementovat nový?

Rozhodující je nejspíš spokojenost se systémem samotným, ale i se službami jeho poskytovatele, případně partnerů. Pokud máte dobrou zkušenost se systémem a službami, nedává smysl pořizovat něco jiného. Je třeba si klást otázky, čeho chci doopravdy dosáhnout a jestli změna systému toto skutečně může přinést? Naopak, nezvykl jsem si jen na neefektivity starého systému a nepřehlížím je? Jaké jsou finanční náklady na každou z variant? Pokud umí moji lidé se stávajícím systémem dobře pracovat, budu je nutit učit se pracovat v jiném systému?

Co by měly podniky především udělat, pokud se rozhodnou svůj starší (legacy) ERP systém upgradovat?

Tomu, čemu ve Visionu říkáme reimplementace, předchází především důkladná analýza, podobně jako u nových zákazníků. U nás nenutíme zákazníky k velkým aktualizacím, systém vyvíjíme kontinuálně a k reimplementaci dochází pouze, pokud se u zákazníka výrazně změní procesy, nebo když svůj systém dlouhodobě zanedbával a rozhodl se ho začít využívat efektivněji a smysluplněji.

Analýza pomůže pojmenovat problémy a požadavky, které často ani sám zákazník nemá podrobně zmapované. Analýza také nabídne vhodné řešení, kterým je zpravidla kombinace standardu a úprav na míru.

Plíživý nárůst rozsahu může při implementaci ERP způsobit velké problémy. Jak tomu zabránit?

Toto není zas tak velký problém, jak se o něm mluví. Základní otázkou je, jestli chci systém kontinuálně vylepšovat a někam posouvat, nebo chci mít ukončené náklady na software. Ukončené náklady znamená jednoznačně zamrzlý rozvoj. Pokud chci ale svou firmu někam posouvat, je třeba se věnovat trvale i systému, který pomáhá firmu řídit.

To ale znamená trvalé náklady na rozvoj systému. Něco jako ukončená implementace je ve skutečnosti iluzorní pojem. Ano, systém po implementaci začne plnit požadované funkce, vylepší řízení procesů, vyřeší se některé předtím bolavé problémy. Ale chceme tento nový stav opět na několik let zmrazit, nebo chceme pokračovat ve vylepšování čehokoliv, co by se ještě dalo udělat lépe?

Proč by měly společnosti považovat bezpečnost ERP za nejvyšší prioritu?

Data uložená v systému jsou pro firmu nesmírně cenná, je na nich závislý plynulý provoz a činnost většiny oddělení. Čím více procesů je podporováno ERP systémem, tím vážnější je případné ohrožení firmy v případě třeba phishingu. Firma má také povinnost chránit osobní údaje svých zaměstnanců a často citlivé údaje z dodavatelsko – odběratelského řetězce, obojí může být zneužito. V případě problémů s únikem těchto dat utrpí také pověst firmy a hrozí finanční sankce. Získat zpět důvěru je často těžší než obnovit data.