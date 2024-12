Počítače s procesory AMD a Intel se dočkají některých Copilot+ funkcí

Microsoft slibuje budoucnost Windows 11 postavených na umělé inteligenci. Funkce Copilot+ si však zprvu mohli vyzkoušet pouze vybraní majitelé počítačů, kteří je získali v předběžném náhledu.





A pokud jste nevlastnili notebook s procesorem Snapdragon X Elite nebo X Plus, museli jste si počkat. To se teď mění, protože Microsoft oznámil, že dvě funkce Copilot+ budou dostupné pro kompatibilní počítače s procesory Intel a AMD: Microsoft Recall a Click to Do.

Video ke kávě Máte čas na rychlé a informativní video?

Z těchto dvou funkcí má větší věhlas Recall – zachycuje vaši činnost při používání počítače a každých několik sekund pořizuje snímky obrazovky. Systém Windows se pak opírá o umělou inteligenci, která nashromážděná data prochází, a když hledáte konkrétní informace, například recept, konverzaci nebo dokonce dokument, na kterém jste dříve pracovali, dokáže rychle pomoct. Navzdory zjevným výhodám vyvolala tato funkce také debatu o možných problémech se soukromím a zabezpečením.

Click to Do je příbuzný nástroj, i když méně kontroverzní. Kdykoli pořídíte snímek obrazovky s textem a obrázky, můžete přímo z něj podniknout další kroky. Pokud jste zachytili text, můžete si vybrat, zda chcete slova zkopírovat, otevřít text v aplikaci, vyhledat vybraný text online, navštívit adresu URL nebo otevřít e-mail.

Kybernetická bezpečnost: Podcast o tajemstvích bezpečnostních operačních centrech s Pavlem Hrabcem 0:00 /

V případě zachycení obrázku jej můžete zkopírovat do schránky, uložit, sdílet, otevřít ve vybrané aplikaci, spustit vyhledávání obrázků v Bingu nebo upravit obrázek v aplikaci Fotografie a rozmazat pozadí, vymazat z něj jeho části nebo rovnou celé pozadí.

Aby tyto funkce fungovaly v počítači Intel nebo AMD, musí být vybaven procesorem s jednotkou NPU, která splňuje požadavky certifikace Copilot+. V současné době splňují tyto podmínky notebooky s procesory Intel Lunar Lake (alias Core Ultra řady 200V) nebo AMD Ryzen AI 300.

Stojí za zmínku, že dřívější sdělení Microsoftu naznačovalo, že kompatibilita procesorů Ryzen AI 300 nebo Lunar Lake s funkcemi Copilot+ bude zajištěna v rámci aktualizace Windows 11 2024 Update. Teď se však zdá, že tomu tak není. Další funkce, které využívají výhod místního NPU, jako je například Studio Effects od Microsoftu nebo nástroj Cocreator v rámci Malování, zatím zpřístupněny nejsou.

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z Computerworldu? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

„Příspěvek na našem blogu se záměrně zaměřuje na to, co se zavádí dnes,“ reagoval Brandon LeBlanc, programový manažer programu Windows Insider a jeden z jeho spoluautorů, na Twitteru/X. „Pokud něco nevidíte zmíněno, dá se říci, že to ještě není zavedeno. Takže dnes nic nového, co bychom mohli sdílet, jedná-li se o Studio Effects nebo další funkce aplikací Malování a Fotografie.“

Pokud jste tak ještě neučinili, musíte se připojit k programu Windows Insider a nainstalovat build 26120.2510, který je součástí kanálu Dev Channel, abyste mohli vyzkoušet funkce Microsoft Recall a Click to Do.

Jak se u těchto raných preview systému Windows očekává, funkce ještě nemusí plně fungovat nebo mohou být chybové – což je případ aplikace Recall, u níž je v příspěvku na blogu Microsoftu uveden dlouhý seznam známých problémů.