Počítače s umělou inteligencí Copilot+ jsou konečně tady. Nechcete je! Zatím

Poslední novinkou je příchod zcela nové řady počítačů se systémem Windows, počítačů Copilot+, které jsou speciálně navrženy s ohledem na umělou inteligenci (AI). Microsoft tvrdí, že výrazně zrychlí AI, nabídnou nové funkce nedostupné pro jiné počítače a zajistí lepší výdrž baterie. Pokud lze společnosti věřit, nové stroje ukazují cestu k budoucnosti systému Windows a umělé inteligence.

Notebooky společností Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, Samsung a Microsoft byly uvedeny na trh před několika týdny, což je dostatečně dlouhá doba na to, abychom zjistili, jak si vedou v reálném životě. Jak si tedy vedou? Jsou vším, co Microsoft tvrdil, že budou, nebo jen další přehnanou novou technologií?

Abychom to zjistili, začněme tím, že se podíváme na sliby Microsoftu o tom, co počítače Copilot+ budou umět. V příspěvku na blogu, kde je společnost oznamuje, se píše:

„Počítače Copilot+ jsou nejrychlejší a nejinteligentnější počítače se systémem Windows, jaké kdy byly vyrobeny. Díky novému výkonnému křemíku, který dokáže neuvěřitelných 40+ TOPS (bilion operací za sekundu), celodenní výdrži baterie a přístupu k nejpokročilejším modelům umělé inteligence vám počítače Copilot+ umožní dělat věci, které na žádném jiném počítači nemůžete. Snadno vyhledáte a zapamatujete si, co jste viděli v počítači, pomocí funkce Recall, budete generovat a zdokonalovat obrazy s umělou inteligencí téměř v reálném čase přímo v zařízení pomocí nástroje Cocreator a překonáte jazykové bariéry pomocí funkce Live Captions, která překládá zvuk z více než 40 jazyků do češtiny. "

Notebooky jsou založeny na procesorech Qualcomm Arm s neuronovou procesorovou jednotku (NPU) pro zpracování úloh souvisejících s AI. Obvykle zpracování AI probíhá v cloudu, nikoliv na místním počítači, což může AI zpomalit. V počítačích Copilot+, jak tvrdí Microsoft, zůstane velká část tohoto zpracování lokálně v počítači.

Připomínám odvolání

Microsoft se při propagaci funkce Recall nových strojů pustil do přehnaného humbuku. Má k tomu dobrý důvod. Chtěl by ji každý, kdo strávil příliš mnoho času snahou zapamatovat si a otevřít konkrétní e-mail, webovou stránku nebo soubor, na kterém pracoval před několika měsíci – a to znamená v podstatě každý z nás. Je to jednoznačně killer aplikace, která by mohla prodat nespočet počítačů Copilot+.

Ale Recall má Achillovu patu. Jak už jsem psal dříve, mohla by to být dokonalá noční můra v oblasti bezpečnosti a ochrany soukromí. Funguje tak, že neustále pořizuje snímky obrazovky všeho, co děláte, ukládá je do počítače, vytváří z nich databázi s možností vyhledávání a pak na nich pomocí nástrojů umělé inteligence rychle najde to, co chcete.

Zpočátku Microsoft tvrdil, že protože se veškerá tato práce provádí lokálně, a nikoli v cloudu, nepovede to k problémům se soukromím nebo bezpečností. S tím však mnozí bezpečnostní výzkumníci a analytici nesouhlasí.

Jeff Pollard, viceprezident a hlavní analytik společnosti Forrester, řekl časopisu Computerworld: „Myslím, že vestavěný keylogger a screen-shotter, který dokonale zachytí vše, co na počítači v určitém časovém rámci uděláte, je pro uživatele obrovskou noční můrou v oblasti ochrany soukromí."

Výzkumníci zjistili, že pokud hacker získá přístup k počítači, může si přečíst databázi, která ani není šifrovaná. Microsoft se nejprve snažil všechny přesvědčit, že problémy s ochranou soukromí jsou zbytečné. Pak ale ustoupil. Společnost v příspěvku na blogu oznámila, že funkce nebude při uvedení na trh k dispozici na počítačích Copilot+. Microsoft tvrdí, že funkci Recall někdy zpřístupní – nechce však říci kdy.

To znamená, že největší důvod pro koupi počítače Copilot+ v tuto chvíli zůstává v nedohlednu.

Další potíže počítačů Copilot+

Tyto stroje mají i další problémy. Jedním z nich je, že aplikace Copilot na počítačích Copilot+ je zřejmě méně výkonná než aplikace na tradičních počítačích. Na počítačích Copilot+ se aplikace Copilot spouští jako tradiční aplikace systému Windows, nikoli jako postranní panel, jak je tomu nyní běžně na tradičních počítačích. Můžete tedy měnit její velikost, přesouvat ji po obrazovce a dělat s ní cokoli, co můžete dělat s jakýmkoli oknem.

V tom problém není. Problém je v tom, že Microsoft odebral také některé funkce Copilotu. Pokud je Copilot spuštěn jako panel na bočním panelu, může za vás provádět některé základní úlohy systému Windows, jako je například zapnutí nebo vypnutí tmavého režimu. To aplikace na počítačích Copilot+ neumí. Mimochodem, Copilot jako aplikace Windows je nyní k dispozici i pro počítače bez Copilotu+ a má stejný problém jako aplikace Windows na počítačích s Copilotem+.

Další zvláštnost: Přestože nové počítače Copilot+ mají vyhrazenou klávesu Copilot, neumožňují spustit Copilot klávesovou zkratkou Windows-C, jako je tomu na jiných počítačích.

A je toho víc, jak uvádí Chris Hoffman, spolupracovník Computerworldu a PC Worldu. Na nových počítačích podle něj „Copilot neběží offline a nevyužívá nový integrovaný hardware neuronové procesorové jednotky (NPU) vůbec k ničemu“.

Spuštění umělé inteligence offline bylo jedním z velkých příslibů nové řady. Možná k tomu jednou dojde, ale jak Hoffman poznamenává, ten den ještě nenastal.

Emulace: Palec nahoru, nebo dolů?

Protože počítače Copilot+ používají systém Windows na čipu Arm, musí aplikace pro Windows spouštět prostřednictvím emulace. Teoreticky by to mohlo být problematické nebo by to mohlo aplikace zpomalovat. Microsoft tvrdí, že čipy jsou tak rychlé, že aplikace běží bez problémů.

Ne všichni s tím souhlasí. Mnoho recenzentů obecně neuvádí žádné závažné problémy, ale Android Authority varuje: „emulace je náhodná“.

Mark Hachman z PC Worldu zjistil, že většina aplikací funguje dobře, s jednou velkou výhradou: „Je velká šance, že vaše oblíbené hry na počítači Copilot+ ani nepoběží“.

Výsledek

Měli byste si jeden z těchto strojů koupit? Nebudu se ohrazovat. Odpověď zní ne. Jejich dvě nejdůležitější funkce související s umělou inteligencí – Recall a místní zpracování umělé inteligence – zatím nejsou k dispozici. A provozování her na nich je přinejlepším nejisté, pokud je to priorita.

Existuje spousta velmi dobrých tenkých a výkonných notebooků s Windows. Pokud potřebujete nový počítač, kupte si jeden z nich, ne počítač Copilot+. Pokud hledáte skutečný výkon umělé inteligence, uděláte lépe, když počkáte.