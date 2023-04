Podívejte se, co se píše v čerstvém Computerworldu 4/2023

Rozsáhlá kariérní příloha TOP IT Employers, přehled personálních HRM systémů nebo třeba pohled pod pokličku RPA řešení jsou hlavními tématy nového vydání Computerworldu. Ale máme toho v rozšířeném vydání připraveno mnohem víc.





Kyberneticky zabezpečený podnik je klíčový pro zdravé podnikaní, a jedním z prvních kroků k zajištění kyberbezpečnosti je hloubkový audit, který napoví, kde jsou silné a hlavně slabé stránky vaší ochrany před kyberútokem. A s tím radíme v našem článku Audit pomůže s ochranou podniku.

Kromě toho, že se samozřejmě v Computerworldu 4/2023 věnujeme fenoménu posledních týdnu ChatGPT v článku ChatGPT a GPT-3 v podnikovém prostředí, víme, že automatizace, umělá inteligence a robotizace prostupuje i dalšími odvětvími. A tak se v textu Robotičtí kuchaři nastupují díváme na to, jestli i tak kreativní a náročnou práci jako vaření zvládnou roboty řízené počítačem. Jestli vás zajímá, kde si můžete pochutnat na jídle připravené robotem a jestli vám časem budou vařit jen křemíkoví šéfkuchaři, máme pro vás odpovědi.

Bezesporu jádrem každé firmy jsou zaměstnanci – jsou to nejcennější aktivum, které podnik má. A proto se vyplatí o ně pečovat a je dobré zapojit do péče i výpočetní techniku. V článku HRM systémy na cestě k duši lidí upozorňujeme, co všechny by organizace při výběru softwaru pro řízení lidských zdrojů měly vzít v potaz a přinášíme přehled systémů, ze kterých je možné na českém trhu vybírat.

Kariéře se také věnuje pravidelný a oblíbený speciál Computerworldu TOP IT Employers. Na dvaceti stranách si přečtete řadu užitečných článků jak posunout dál svou kariéru nebo jak udržet či přilákat nové zaměstnance do svých řad. Zájemci se nohou také seznámit s kariérními prezentacemi firem skupiny Also, České Radiokomunikace, KPCS CZ, Progress a OKsystem.

Nádenické činnosti okrádají personál o čas, který by přitom bylo možné věnovat přínosnějším aktivitám. V případě správné realizace dokáže RPA zachránit zaměstnance před kvantem bezduché práce. Návod, jak pro to vybrat vhodné řešení najde v článku RPA: Vyberte ten nejvhodnější software.

Kupujete-li si právě do firmy nové počítačové vybavení, neměl by vaší pozornosti uniknout nový seriál Jak nakupovat PC pro firmu a nesplést se.

A pro fajnšmekry je na našich stránkách už 37. díl seriálu IT a právo, tentokrát s tématem Vybrat agilní nebo waterfall metodu vývoje softwaru? Který jsme připravili ve spolupráci s advokátní kanceláří Šetina, Komendová & Partners.

Magazín si můžete koupit zde.

Přeji vám inspirativní čtení.

