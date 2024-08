Podnikové superaplikace: Obsáhnou vše potřebné v jediné platformě

Superaplikace primárně zaměřené na zaměstnance jsou mobilní řešení, jejichž cílem je spojit do jedné platformy všechny nástroje a zdroje, které pracovníci denně používají.

„Je to v podstatě jedna aplikace s modulárním přístupem, který uživatelům umožní mít mnoho různých funkcí v jednom známém rozhraní,“ popisuje Eric Helmer, viceprezident a technologický ředitel konzultační společnosti Rimini Street.

Organizace však tradičně používají obrovské aplikace a postupem času stále přidávají další a další funkce, vysvětluje. Tyto megaprojekty se však už vymkly kontrole – začaly problémy s výkonem a uživatelé často mají potíže se v nich orientovat.

Navíc tyto megaaplikace ve skutečnosti nikdy nevyužívaly společný princip návrhu ani framework pro vývoj. Protože však miniaplikace – odlehčené programy uvnitř superaplikací – musejí dodržovat určité standardy, chovají se podobně. Díky tomu je přijetí uživateli relativně jednoduché, protože se s nimi člověk prakticky nemusí učit pracovat.

„Superaplikace jsou navržené jako zastřešení sady miniaplikací se specifickými funkcemi, které si uživatelé mohou stáhnout a používat,“ popisuje Helmer.

Uživatelé si podle něj mohou vybrat a přizpůsobit své pracovní prostředí tak, že si zpřístupní pouze potřebné miniaplikace, které mají navíc všechny podobné uživatelské rozhraní, a naopak odstraní takové, které ve skutečnosti nepotřebují.

Superaplikace se na scéně objevily někdy kolem roku 2011 nebo 2012 a sloužily k zastřešení spotřebitelských služeb – od zasílání zpráv a sociálních sítí až po platební řešení, elektronický obchod, a dokonce i veřejné služby, uvádí Mickey North Rizza, viceprezidentka pro podnikový software v analytické firmě IDC.

S těmito aplikacemi podle ní mohou uživatelé dělat vše, od zavolání taxi až po placení účtů za energie.

„Mezi typické příklady takového přístupu patří řešení WeChat nebo Alipay, které ve svém vývoji dalece překročily své původní funkce a staly se nepostradatelnými nástroji pro každodenní život v Číně,“ uvádí North Rizza.

Celá pointa superaplikace tkví v tom, že pochází od jednoho dodavatele a lze k ní přistupovat z mobilního zařízení i z webového prohlížeče.

Superaplikace pro spotřebitele jsou tedy založené na provozování platformy s více službami, která organizaci umožňuje soustředit se jen na jednu technologii se všemi službami, popisuje Rizza.

Firma podle ní může přidávat nebo rozšiřovat služby podle potřeby, což je pro koncové klienty v konečném důsledku výhodnější.

„Většina spotřebitelských superaplikací obsahuje společnou platební/finanční aplikaci jako páteř spojující vše od oblastí, jako je cestování autem, železnicí a letadlem přes hotely až po restaurace. Další oblasti zahrnují nakupování od oblečení přes potraviny až po doručení kurýrem a sdílení jízd.“

Přestože se tyto spotřebitelské superaplikace hojně rozšířily po Asii a do Jižní Ameriky a Afriky, na Západě se nikdy úplně neujaly. Analytici firmy Forrester Research uvádějí, že těch několik málo superaplikací pro spotřebitele, které dnes existují a jsou životaschopné, je dostupných hlavně v Asii a na dalších rozvíjejících se trzích.

Cesta do podniků

Pokud se ale spotřebitelské superaplikace široce nepřijímají celosvětově, jaké jsou jejich vyhlídky v případě podnikového nasazení?

„Ve firemní oblasti se vývoj superaplikací zaměřuje na nové digitální vzory a zkušenosti, jako jsou hodnotné toky a interní služby, které se mohou nabízet zaměstnancům a klientům, což přinese zcela nové způsoby použitelnosti,“ popisuje Ilia Shakitko, viceprezident technologií v poradenské společnosti Monstarlab.

Podnikové superaplikace podle něj umožní zaměstnavatelům sdružit pod jednu střechu aplikace, které zaměstnanci používají. To umožní získat potřebnou efektivitu, kdy si různá oddělení mohou vybrat pouze ty aplikace, jež skutečně potřebují, s cílem přizpůsobit své pracovní prostředí přesně podle svých požadavků.

Mezi další výhody podnikových superaplikací patří zajištění konzistentnější uživatelské zkušenosti, boj proti únavě z množství používaných aplikací či nadměrné rozrůstání záběru aplikací. Přínosem je i zvýšení zabezpečení tím, že se funkce budou konsolidovat v jedné aplikaci spravované příslušným provozovatelem.

Jason Wong, analytik Gartneru, tvrdí, že jejich firma zaznamenala růst zájmu o superaplikace ze strany různých organizací, a to včetně velkých obchodů či maloobchodníků, av případech, kdy v první linii existuje velké množství pracovníků využívajících pro práci mobilní zařízení.

Jednou ze společností využívajících superaplikaci ke zlepšení práce svých pracovníků v první linii a dalších zaměstnanců je poskytovatel lékařské péče TeamHealth. Ten využívá zaměstnaneckou superaplikaci od společnosti MangoApps, která sjednocuje do jednoho centrálního řešení všechny nástroje a zdroje, jež zaměstnanci denně používají.

Největším uživatelským segmentem společnosti TeamHealth jsou lékaři navštěvující pacienty. „Nesedí celý den před počítačem,“ popisuje Thomas Perrine, ředitel IT a šéf zabezpečení ve společnosti TeamHealth.

„Vzhledem k povaze jejich pracovního prostředí je pro ně nejpraktičtějším způsobem připojení jejich smartphonu. Potřebovali jsme jim poskytnout naše nástroje a komunikaci bezpečným, efektivním a snadno použitelným způsobem. Vzhledem k tomu, že primárně používají ke své práci svá osobní zařízení, bylo pro nás důležité, abychom byli z hlediska instalace aplikací ohleduplní a rozumní.“

Unifikovaná platforma

Schopnost společnosti TeamHealth zajistit všechny nástroje potřebné pro lékaře v terénu v podobě jedné sjednocující značkové aplikace byla rozhodující.

Věděli jsme, že nepřipadají v úvahu alternativy vyžadující více nainstalovaných aplikací pro zdroje, chaty, soubory a nástroje backoffice, říká Perrine.

„Nyní, než aby naši uživatelé otevírali několik obecných aplikací třetích stran, otevírají pouze jednu naši superaplikaci. Osvobodili jsme lékaře od rušivých vlivů, aby se mohli plně soustředit na péči o pacienty.“

Po vyhodnocení čtyřiceti dalších mobilních produktů pro zapojení zaměstnanců a komunikaci si společnost TeamHealth vybrala superaplikaci firmy MangoApps, protože podniku umožňuje nabízet možnosti systémů backoffice přímo v aplikaci, jak vysvětluje Perrine.

„Jakmile si naši uživatelé stáhnou naši aplikaci a přihlásí se do ní, mají přístup ke všemu, co potřebují, a my máme kontrolu nad bezpečností všeho uvnitř,“ popisuje. „Různé skupiny uživatelů mají různé priority, využívají různé funkce a mají různé scénáře použití, ale naše superaplikace všechny spojuje.“

Díky hluboké integraci do platformy může TeamHealth pracovníkům zasílat oznámení o nadcházejících akcích, požadavcích či termínech, vysvětluje Perrine. Pouhým dotykem na displeji pak mohou odpovídat, odesílat požadavky či přistupovat ke svým denním rozvrhům, výplatním páskám a dalším informacím – to vše v superaplikaci s názvem Zenith.

Když TeamHealth před více než pěti lety superaplikaci zavedla, byl tento koncept skutečně žhavou novinkou, uvádí Perrine. „S dodavatelskou firmou MangoApps spolupracujeme více než pět let – výsledkem je, že v naší aplikaci je vše, co naši lékaři potřebují. Teď je to pro ně způsob života.“

Model superaplikací podle Perrina nejen zjednodušuje podnikovému oddělení IT poskytování technologií, ale také zlepšuje uživatelskou zkušenost pro jejich spolupracovníky.

TeamHealth naplánovala a úspěšně uskutečnila postupné zavádění superaplikace podle regionů. Nejdříve zpřístupnila Zenith svým vedoucím na výroční konferenci spojené s živými ukázkami schopností aplikace a také umožnila regionálním vedoucím pracovníkům zapojit se jako první z jejich týmů.

„Tato strategie nám umožnila využít nadšení těchto lidí pro platformu a jejich schopnost zajistit úspěšné přijetí,“ popisuje Perrine.

„V tuto chvíli si už nedokážu představit, že bychom ji neměli.Nemohu se vyjadřovat k případům použití v jiných společnostech, ale možnosti, které jsme schopní poskytnout našim uživatelům každý den, dokazují, že nám to přináší obrovskou hodnotu.“

Výzvy vývoje

Existují však stále určité problémy, kterým mohou organizace čelit při vývoji svých vlastních superaplikací nebo při zavádění superaplikací od jiných dodavatelů pro své zaměstnance.

Za prvé bude muset dojít ke kulturnímu a vývojovému posunu u společností, které se rozhodnou vytvářet své vlastní superaplikace, tvrdí Helmer z Rimini Street.

Důvodem je podle něj zcela odlišný způsob vývoje, který se zakládá na velmi přísných standardech a rámcích, s nimiž musí každý v ekosystému souhlasit a dodržovat je.

Kromě toho může být pro společnosti velmi nákladné vyvíjet své vlastní superaplikace, protože vyžadují neustálý vývoj a podporu, dodává Helmer.

„Pokud se do toho pustíte naplno a máte dvacet tisíc zaměstnanců, kteří všichni používají tuto jedinou platformu, stali jste se na této platformě zcela závislými a vzniká jeden bod schopný způsobit selhání konkrétního jednoho systému pro všechny vaše uživatele,“ varuje.

Proto se podle něj musejí odolnost a redundance těchto řešení implementovat již od samého začátku, protože superaplikace musejí fungovat naprosto bez výpadků. To samozřejmě zvyšuje náklady a složitost.

Organizace, které se rozhodnou spolupracovat s externími dodavateli, by si zase měly dát pozor na riziko připoutání k nim, varuje Craig Shue, profesor počítačových věd z institutu Worcester Polytechnic Institute.

„Jakmile si organizace licencuje aplikaci a začne ji používat, může růst její závislost na ní,“ upozorňuje. „To tyto podniky znevýhodňuje pro případ, kdyby chtěli ekosystém této superaplikace opustit.“

Helmer však tvrdí, že reálně nezáleží na tom, zda si společnosti vytvářejí superaplikace samy, nebo jestli je kupují od dodavatelů, pokud tyto aplikace dodržují požadované standardy a rámce.

Složité rozhodování

Pokud jde o podnikovou dynamiku, superaplikace mají reálný potenciál nahradit několik konvenčních podnikových aplikací, uvádí Shakitko ze společnosti Monstarlab.

„Odrážejí nové digitální trendy a mohou sloužit jako komplexní centra pro týmy a klienty,“ popisuje. Díky tomu, že si mohou jednotlivá oddělení vybrat pro sebe potřebné funkce podobně jako při nákupu na digitálním trhu, mohou být pracovní toky plynulejší.

Přesto však podle něj stojí za zmínku, že některá vysoce specializovaná podniková řešení mohou odolávat začlenění do superaplikace a zůstanou ve finále nadále samostatné.

Andrew Cornwall, vedoucí analytik společnosti Forrester, je přesvědčen, že je nepravděpodobné, že superaplikace nahradí jiné druhy podnikových aplikací. Mnoho organizací preferuje jednu aplikaci pro zaměstnance a integrační krok je nijak výrazně nebrzdí, vysvětluje.

„Pokud existuje více než jedna aplikace, mohou vývojáři dosáhnout konzistentního uživatelského rozhraní a logiky sdílením knihoven a frameworků, takže vytváření miniaplikací není nutné. Tradiční webová aplikace založená na portálu je pro vývojáře známější terén než superaplikace.“

Přestože mají superaplikace řadu výhod, musejí organizace zohlednit také výzvy spojené s vývojem a nasazením, upozorňuje Shakitko.

Pro firmy je proto klíčové, aby zvážily přednosti těchto řešení oproti nevýhodám a rozhodly, zda bude jejich budoucnost spočívat v průkopnických superaplikacích, nebo ve vylepšování vlastních samostatných mobilních a podnikových strategií, uzavírá Shakitko.

