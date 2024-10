Falešné výhry na Facebooku: Jak podvodníci zneužívají naivitu uživatelů s příslibem aut zdarma

Rozdáváme čtyři, deset, sto aut aut. Vyhrajte taky. Už na vás vyskočil na Faceeboku v nějaké skupině tenhle na první pohled jasný podvod? Nejste sami.





Tenhle a minulý týden to bylo naprosto enormní. Ale nebojte se, nikdo vás – alespoň zatím – nechce tímto podvodem okrást o peníze na účtu. Tady se krade jinak.

Spravuju kromě jiného facebookovou skupinu pro 150k+ členů a každý den tento spam musím mazat po desítkách. Tak jsem se podíval, co se za tím skrývá.

Příklad podvodného příspěvku, tentokrát se zneužitím jména automobilky Audi Autor: Radan Dolejš

Původně jsem totiž myslel, že jde o nějaký malware, který si někdo stáhne do počítače a který se sám šíří po FB dál. Ale není to tak. Tyhle podvodné zprávy šíří sami uživatelé. Nepochopitelné.

Typická ukázka podvodného příspěvku, který vám v konečném důsledku pěkně navýší telefonní účet. Autor: Radan Dolejš

Jak to funguje? Podvodný příspěvek vás vyzve k tomu, abyste pod něj napsali nějakou zprávu, zpravidla měsíc vašeho narození (čím jednodušší, tím víc hlupáků se najde). Tyto podvodné příspěvky zpravidla zneužívají nějakou automobilovou značku. Nejčastěji jsem se setkal se zneužitím jména značek Audi, Kia a Škoda Auto.

„Zaznamenali jsme několik případů, kdy se pachatelé vydávají za oficiálního dealera Škoda a uživatelům Facebooku nabízejí podvodné soutěže, například o vozy Škoda Karoq. Úzce spolupracujeme s administrátory zmiňované sociální sítě a také používáme nástroje pro odstranění těchto podvodných profilů. I přesto žádáme o obezřetnost uživatelů na sociálních sítích,“ sdělila Computerworldu Michaela Sklenářová ze Škody Auto. Bohužel už nedoplnila, jak Facebook na jejich spolupráci reaguje, protože na běžné ohlašování Facebook nebere zřetel. Viz další obrázek. Maximálně vyvíjí takové pochybné snahy.

Vyjádření Facebooku k nahlášení podvodné skupiny škoda-dealer Autor: Radan Dolejš

Ale zpátky k podvodu. Jakmile příspěvek okomentujete, přijde vám do messengeru zpráva, že děkují za účast a ve kterém městě že to bydlíte. Ať odpovíte cokoli, za chvíli přijde zpráva, že nesmíte zapomenout sdílet příspěvek alespoň v deseti FB skupinách (odtud se to šíří jako mor).

Ukázka automatické konverzace v probíhajícím podvodu Autor: Radan Dolejš

I když to však neuděláte, přijde vám druhý den radostná zpráva: Vyhráli jste auto! Stačí jen kliknout na odkaz a zaregistrovat své telefonní číslo, aby vám mohlo být doručeno „1 vůz“.

Je to tady, už jen jeden krok vám zbývá k výhře – jednoho báječného vozu Škoda. Autor: Radan Dolejš

Hlupák svůj mobil zaregistruje a už se veze. Registrací se připojil do podvodného schématu, kdy se zavázal k předplatnému nejrůznějších her a videí. Každá příchozí zpráva stojí 99 korun (víc už nejde). A buhví jaké další služby si k tomu přiobjednal.

Finálním krokem je zadání svého mobilního čísla, abyste „vyhráli 1 vůz“. Vyhrajete ale podvodné předplatné her a videí s minimální platbou 100 korun týdně. Autor: Radan Dolejš

Údajný provozovatel služby Puretech Global Sdn.Bhd slibuje jednu SMS týdně, ale jestli tomu tak skutečně je, to jsem již nenašel odvahu vyzkoušet. Nemyslím, že by náš správce mobilního parku a naše firemní účetní byli z takového testu nadšení.

Každopádně jsem ale schéma celého podvodu předal prezidentovi Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) Jiřímu Grundovi. Za pár hodin čistého času vyplněných výměnou dalších informací včetně printscreenů jsem dostal dobrou zprávu.

„Podvodník/obchodník byl na základě Vašeho podnětu dnes (v úterý – pozn. red.)v 15:30 odpojený. Jedná se o shortcode 90303099. Odpovědnost nese agregátor – firma Comgate, která bránu pro SMS platby na tento shortcode poskytuje. Zítra budou mít operátoři od Comgate přehled potenciálně poškozených zákazníků a návrh, jak s nimi hodlá Comgate řešit kompenzaci. Současně se všichni operátoři chystají jednat s agregátory a budou od nich chtít předložit návrh opatření, jak podobným podvodům zabránit,“ napsal mi Jiří Grund.

Takže nakonec dobrá zpráva a možná se i ti napálení dočkají kompenzace za podvod.