Zaznamenané blockchainové podvody během prvních tří čtvrtletí letošního roku představovaly ztrátu 610 milionů dolarů, přičemž za celý loňský rok to bylo „jen“ 300 milionů dolarů.





Nárůst je tak více než dvojnásobný, a to ještě celé jedno čtvrtletí do přehledu schází. Vyplývá to z dat, které uveřejnila firma Slowmist Hacked.

Aktivita těchto podvodů přitom v tomto roce začala, jak uvádí studie firmy Atlas VPN, poměrně zlehka – v prvním čtvrtletí bylo v rámci hlášených 9 podvodů zcizeno pouze 9 milionů dolarů, meziročně šlo o velký pokles (ve srovnatelném období roku 2022 to bylo 51 milionů dolarů při 20 kryptopodvodech).

Naopak ve druhém čtvrtletí měli podvodníci už žně – přišli si totiž na 239 milionů dolarů v rámci zaznamenaných 28 podvodů, což je meziročně třikrát větší částka.

A třetí čtvrtletí roku 2023 představovalo ohromující ztráty majitelů kryptoměn ve výši 360 milionů dolarů, což je více než za celý rok 2022.

Nejčastější typy podvodů

Mnoho z největších kryptoměnových podvodů v tomto roce se týkalo falešných investičních nabídek, které lidem slibovaly velké výnosy. Například v nechvalně známém případu JPEX, hongkongské platformy pro výměnu kryptoměn, se zcizilo 190 milionů dolarů.

Jihokorejská společnost „Blockchain for Dog Nose Wrinkles“ zase podvodně připravila investory o 127 milionů dolarů – nabízela totiž aplikaci blockchain na identifikaci psů prostřednictvím jejich nosních vrásek (či záhyb) a slibovala až 150% návratnost během 100 dní – šlo však o typické Ponziho schéma.

Další Ponziho schéma s kryptoměnou – The Solar Techno Alliance – rozbily v Indii. Šlo o podvod ve výši 120 milionů dolarů. Dalšími podvodnými investičními schématy byly například CoinDeal (ztráty investorů 45 milionů dolarů) či Fintoch (31 milionů dolarů).

Podle Viliuse Kardelise ze společnosti Atlas VPN zůstává hlavní překážkou při potírání těchto podvodů nízké povědomí uživatelů o bezpečnosti a jejich zvýšená důvěřivost.

Zákonodárci podle něj musejí převzít odpovědnost a nastavit prostředí, které bude lépe předcházet podvodům. Stejně tak je ale nezbytné více vzdělávat uživatele.