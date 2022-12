Pohodlně se posaďte, začíná IT story jedné neobyčejné firmy

Technologické inovace však mají i stinnou stránku, protože přinášejí nové kybernetické hrozby. Letošní Dell Technologies Forum se zaměřilo právě na kybernetickou bezpečnost. David Průša, systémový inženýr pro řešení ochrany dat a Miloš Malček, Services Account Executive z Dell Technologies, poradili, jak se vypořádat s hrozbami na internetu. Existují totiž dva druhy uživatelů – ti, kteří kybernetický útok už zažili, a potenciální oběti. Každých 11 sekund proběhne na světě kybernetický útok a ochranu potřebují malé firmy i velké korporáty.





Každý podnik dnes musí čelit různým hrozbám, nejen od útočníků, ale i náhlým selháním systému a ztrátě dat – a to pak stojí firmy velké peníze. Vybrat to správné a efektivní řešení na zabezpečení dat je proto opravdu důležité.

Nový způsob financování technologií ve firmě

IT musí růst i při snižování nákladů. S financováním podnikových řešení začala v České republice pomáhat služba Dell APEX, která nabízí flexibilní financování infrastrukturních řešení. Jak to celé funguje představil Lubomír Šurina, vedoucí obchodního oddělení Dell Financial Services.

„IT krabice“ nasazená za chvilku – marketingový sen, úkol pro ajťáky

Za všemi inovacemi jsou data, a jejich objem výrazně narůstá. Na Dell Technologies Fóru nechyběly ani přednášky o hyperkonvergované infrastruktuře (HCI), představení serverových novinek Dell PowerEdge a diskových polí PowerStore. Servery PowerEdge díky své flexibilitě nachází uplatnění jako důležitý prvek hyperkonvergovaných a softwarově definovaných systémů a PowerStore s NVMe technologií pak slouží jako výkonné úložiště pro databáze, enterprise aplikace, virtuální stroje nebo i kontejnery. Podívejte se na příběh jedné netradiční firmy od Leoše Vondráka, konzultanta pro ISG technologie a Jaroslava Vaška, systémového inženýra z Dell Technologies.