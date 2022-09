Pohodový džob? Ajťák!

Vojáci, hasiči, policisté anebo piloti. Právě ti vykonávají povolání, která se dlouhodobě v nejrůznějších žebříčcích umísťují na předních místech jako ta nejvíce stresující. O své místo mezi nimi by se možná chtěli přihlásit i někteří pracovníci v IT. Jak však ukazuje průzkum tvůrců kolaborativní platformy Spacelift, práce „ajťáků“ je vesměs pohodová. Až na pár výjimek.





Autoři průzkumu se dotazovali více než jedenácti set respondentů na to, jak často se v práci cítí vystresovaní, co považují za nejvíce stresující faktory, jak se u nich stres nejčastěji projevuje a jak se s ním vyrovnávají. Závěry? Ten klíčový je nejspíš ten, že IT profesionálové v práci pociťují výrazně méně stresu než zbytek populace. Slovy čísel, konstantní stres jich v práci cítí 34 %, což je o 20 % méně než je průměr v sektorech mimo IT.

Jistou výjimku představují datoví vědci a pracovníci na poli DevOps, věnující se zpravidla propojování vývoje softwaru a jeho provozu. V první skupině, do jejíž agendy spadá i téma strojového učení, se v permanentním pracovním stresu cítí každý druhý pracovník, v té druhé je to 40 % lidí. Naopak na druhé straně stresové škály jsou projektoví manažeři a analytici, s výsledkem 30 %.

Pracovníci v DevOps také oproti kolegům nejčastěji zmiňují, že největší stresy pro ně pramení z nedostatečných schopností a dovedností, přičemž na to konto se hodí dodat též to, že DevOps je IT oblastí, v níž pracuje nejméně lidí bez vysokoškolského titulu. To dle autorů průzkumu může značit, že vyšší dosažené vzdělání snižuje riziko propadnutí stresu.

Obecně pak platí, že pro polovinu dotazovaných je největším stresovým faktorem přílišné množství práce, přičemž u více než poloviny z nich se stres projevuje podrážděností. Zde je zajímavé srovnání, kdy pracovníci mimo IT obor nejčastěji uvádějí, že pod vlivem stresu propadají depresím.

A jak si od stresu ulevit? Ať už v IT či v jiných oborech je nejčastějším antistresovým pomocníkem muzika. V IT dle průzkumu uklidňuje až 73 % pracovníků, lidé z DevOps však tvoří opět výjimku – častěji než s hudbou si odpočinou u hraní videoher, jak odpovědělo 62 % z nich.

Jakkoliv se však uvedená čísla mohou zdát nezdravá, obecně lze říct, že jsou „ajťáci“ se svou prací spokojeni. Zhruba 40 % jich tvrdí, že by svou práci neměnili (mimo IT se takto vyslovil jen každý čtvrtý). Což je možná dáno i tím, že lidé v IT důsledně dbají na pracovní dobu – víc než polovina z nich (u DevOps dokonce 66 %) jich jen výjimečně pracuje o víkendech, což mimo IT může říct jen každý čtvrtý zaměstnanec…