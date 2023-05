Pojištění IT rizik má svá rizika

Podle průzkumu firmy Sophos totiž šest z deseti respondentů uvedlo, že úroveň jejich kybernetické ochrany ovlivnila jejich schopnost získat pojištění, u 62 % ovlivnila i cenu pojištění, u více než čtvrtiny také podmínky jejich pojistné smlouvy.





Průzkum také zjistil, že kybernetické pojištění je dnes novou normou – 91 % organizací uvedlo, že pojištění již má, dalších 8 % sice v současné době pojištění nemá, ale plánuje si ho uzavřít v příštích 12 měsících.

Pojistné krytí hraje roli ve schopnosti organizace zotavit se z útoku. Například organizace s kybernetickým pojištěním mají větší pravděpodobnost, že budou schopné obnovit data, která byla zašifrována při ransomwarovém incidentu – 97–98 % organizací v porovnání s 84 % organizací bez kybernetického pojistného krytí.

Organizace se samostatným kybernetickým pojištěním také téměř čtyřikrát častěji zaplatí výkupné za obnovu zašifrovaných dat než organizace bez kybernetického pojištění.

Z těch, u nichž došlo v posledním roce k zašifrování dat při ransomwarovém incidentu, zaplatilo výkupné 59 % organizací se samostatným kybernetickým pojištěním, zatímco u organizací s kybernetickým pojištěním jako součástí širší pojistné smlouvy to bylo 37 % a u těch, které kybernetické pojištění nemají, jen 15 %.

Údaje vycházejí ze studie „Cyber Insurance Adoption: The Critical Role of Frontline Cyber Defenses“, udělané Sophosem v lednu a únoru tohoto 2023 mezi 3 000 profesionály v oblasti kybernetické bezpečnosti a IT ve 14 zemích, mj. také v Rakousku a Německu.

Největší podíl pojištěných organizací je přitom vidět u těch, které mají větší obrat (nad 50 milionů dolarů ročně). Naopak u těch s obratem menším než 50 milionů tento podíl prudce klesá, a to na zhruba 80 %.

Nutné je podotknout, že Sophos žádné pojištění kyberbezpečnosti nenabízí, jde zpravidla o službu komerčních pojišťoven.