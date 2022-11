Pokud máte strategie udržitelnosti, lépe prodáte své IT

Společnost Schneider Electric, zveřejnila novou nezávislou výzkumnou studii od Canalys, přední analytické firmy pro oblast IT, která zkoumá aktuální stav projektů udržitelnosti v IT a dopad environmentálních, sociálních a správních iniciativ (ESG) na nákupní rozhodování zákazníků. Společnost Canalys se snažila zmapovat připravenost globálního ekosystému společností v oblasti v jeho cestě za udržitelností a roli jednotlivých firem v širším ekosystému.





Nový report společnosti Canalys zpracovaný na základě průzkumu mezi 120 společnostmi z regionu EMEA odhalil, že firmy v tomto oboru již do svých strategií udržitelnosti investují. Tři čtvrtiny partnerů mají na ESG dokonce vyhrazené zdroje. Mnoho IT firem se však stále potýká s tím, jak je převést do praxe. I zákazníci se stále více zaměřují na strategii udržitelného investování, zejména pokud jde o environmentální aspekty.

Celkem 69 % společností uvedlo, že právě environmentální hlediska zákazníků ovlivňují rozhodování o investicích do IT. Rozhovory zároveň poukázaly na značné rozdíly přístupu subjektů v závislosti na velikosti a geografické poloze společnosti.

Report dále informuje o tom, že většina společností již identifikovala výhody poskytování služeb zpětného odběru a recyklace, přičemž více než 65 % dotázaných firem již zpětný odběr nabízí.

Menší firmy zpravidla nemají na strategie udržitelnosti dostatek zdrojů. Další z překážek jsou složité právní předpisy a odlišné regulační nařízení. Průzkum trhu potvrzuje potřebu udržitelných komplexních postupů a řešení dodávaných předními dodavateli IT a technologií.

„Náš report ukazuje, že společnosti investují do svých strategií udržitelnosti. Jsou odhodlány snižovat dopad na životní prostředí nejen svých firem, ale i svých zákazníků,“ řekla Rachel Brindley, Senior Director, Channels, Canalys. „Společnosti se obracejí na své dodavatele, aby je podpořili při řešení těchto problémů, a chtějí dokázat, že dosahují významného pokroku při snižování emisí CO 2 .“