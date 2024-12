Popularizace AI připomíná spíše maraton nežli sprint

Umělá inteligence je všude. Vidím však silné signály naznačující, že její opravdové rozšíření do všech oblastí našeho života, bude spíš vytrvalostním závodem na dlouhou trať než sprintem.





Od doby, kdy se na scéně objevil ChatGPT, se tyto nástroje sice hodně používají, ale také generují spoustu nákladů – a navzdory veškerému marketingu stále není zcela zřejmé, jestli se spotřebitelé při nákupu nového hardwaru rozhodují na základě toho, zda má AI inside. Dokonce i příznivci iPhonů, kteří si nejnovější technologie osvojují zpravidla nejrychleji, zdá se, chtějí ujištění, že AI skutečně umí vše, co její proponenti tvrdí, že umí.

Skoro to vypadá, jako by lidi technologie, která hrozí, že je připraví o zaměstnání a prohloubí majetkovou nerovnost výměnou za výkonný vyhledávač a schopnost shrnovat e-maily, trošku odrazovala.

Kdo by to byl řekl?

Pokud jde o technologie, spotřebitelé si vypěstovali odpor k novému, jak ukázal průzkum mezi 11 tisíci respondenty, z nichž 57 % vyjádřilo, že v nich AI vzbuzuje spíš obavy než nadšení.

Sledují, jak jim technologie, které jim byly původně prezentovány pod příslibem zlepšení, nabourávají bankovní účty i politické názory, a vadí jim, že na streamovaných televizních kanálech, které si předplatili bez reklam, se nyní tyto reklamy začaly objevovat.

A vidí, že k tomu dochází opakovaně, v důsledku čehož jsou vůči novým technologiím podezřívaví. A to i tehdy, mají-li být soukromé a důvěryhodné jako AI slibovaná Applem.

Proč si to myslím?

Nedávný průzkum webu SellCell mezi 2 000 americkými uživateli chytrých telefonů ukázal, že 73 % uživatelů iPhonů a 87 % uživatelů Samsungů tvrdí, že funkce umělé inteligence, které jim byly poskytnuty v nejnovějších aktualizacích softwaru, mají jen malou nebo žádnou přidanou hodnotu. Společnost Samsung představila svůj první chytrý telefon s genAI letos v březnu, Apple zavedl Apple Intelligence s iOS 18.1 v říjnu.

A i když průzkum nelze považovat za zcela reprezentativní, myslím, že ukazuje, že očekávání, že AI nějakým způsobem zajistí velký nárůst prodeje počítačů a dalšího zařízení, může být mylné – i když prodej serverů zaznamená velký nárůst, protože poskytovatelé služeb a podniky implementují AI do svých systémů.

To neznamená, že uživatelé iPhonů nemají o AI zájem. Mezi uživateli iOS v daném průzkumu 47,6 % respondentů označilo AI při výběru nového telefonu za „klíčovou“.

Stejný názor má pouze 23,7 % uživatelů Samsungu a obecně pak platí, že 21,1 % uživatelů chytrých telefonů již považuje AI za velmi důležitý rozhodovací faktor při výběru nového zařízení.

Jaké jsou nejoblíbenější AI funkce v telefonech?

Průzkum sice ukazuje, že ještě potrvá, než AI v telefonech zcela naplní očekávání uživatelů, ale odhalil i to, které z funkcí zpřístupněných v systému iOS 18.1 uživatele nejvíce zaujaly: Writing Tools (72 %), Notification summaries (54 %), Priority messages (44,5 %), Clean Up in Photos (29,1 %) a Smart reply (20,9 %).

Pro srovnání, uživatelé Samsung AI volili takto: Circle to Search (82,1 %), Photo Assist (55,5 %), Chat assist (28,8 %), Note assist (17,4 %) a Browsing Assist (11,6 %). Je zřejmé, že Apple rozhodnutím „vykrást“ Grammarly získal svou v současnosti nejatraktivnější sadu AI nástrojů. Protože zdá se, že uživatelé preferují nástroje, které jim usnadní každodenní činnosti.

Touha po vyšší produktivitě je taky tím, co vede zaměstnance k využívání AI služeb, někdy na úkor bezpečnostních zásad a soukromí zákazníků.

V této fázi zavádění AI potřebují spotřebitelé ještě stále přesvědčovat a firmy čas na rozmyšlenou, jak technologii co nejlépe nasadit – ačkoliv nedávný průzkum CCS Insight mezi vedoucími pracovníky firem ukázal, že 82 % z nich už v procesu zavádění je.

Jsme však stále na jeho počátku a zdá se, že v této fázi je opatrný a uvážlivý postoj tím nejlepším způsobem, jak se vyhnout nečekaným katastrofám. Což je kupodivu způsob, jakým Apple k tomuto tématu přistupuje od samého počátku.

Budete za AI platit?

Jelikož nepovažuju celoplošné zavádění AI srovnatelné s rychlým nárůstem AI služeb pro konkrétní odvětví a úkoly, pořád se mi zdá, že příležitost zpeněžení takových masových služeb je ještě daleko. Uživatelé Applu jsou však připraveni o něco víc a je u nich mnohem pravděpodobnější, že zváží investici do předplatného AI (čemuž ještě nahraje integrace ChatGPT) – průzkum odhaluje 11,6 % ochotných uživatelů Applu a 4 % uživatelů Samsungu – předplatné je však spíš trvalý deštík než pořádný slejvák.

A hlavně, většina uživatelů chytrých telefonů (86,5 % uživatelů iPhonů a 94,5 % uživatelů Samsungů) uvedla, že by za používání AI neplatila.

Pouze 1,9 % nerozhodnutých uživatelů Applu poukazuje na to, že jde o názory poměrně jasně vyhraněné. To znamená, že úkol přesvědčit lidi k přijetí je už zcela založen na tom, aby se „odmítačům“ ukázaly přesvědčivé případy použití, které jim pomohou smířit se s AI, důvěřovat jí a vyvinout v nich touhu ji nějakým způsobem používat.

Srocování kmenů

Snižování tohoto odporu a obdaření těchto služeb zvýšeným vnímáním jejich hodnoty bude zjevně součástí výzvy pro produktový managementu v oblasti umělé inteligence. Je docela dobře možné, že s tím, jak se používání těchto nástrojů bude rozšiřovat, bude nadšení lidí narůstat.

Stojí za zmínku, že v určitém okamžiku před uvedením Apple Intelligence některé zprávy tvrdily, že někteří lidé přímo v Applu si nebyli jisti, zda bude mít první várka AI nástrojů u uživatelů náležitou odezvu.

Možná se jim trochu ulevilo, že ačkoli funkce AI zřejmě nezaujmou každého uživatele iPhonu, ti, kteří nástroje využívají, se zdají být docela nadšení a 41,6 % jich nové AI služby alespoň vyzkouší.

Co z toho plyne?

Myslím, že nám to říká, že současný trend, kdy kdejaké zařízení, které náhodou podporuje genAI, nazveme „smartphonem s umělou inteligencí“ nebo „počítač s umělou inteligencí“, bude možná třeba upravit.

Lidé potřebují k těmto řešením cítit větší důvěru, chtějí být přesvědčeni, že je zmírněno potenciální škodlivé použití, a především chtějí aplikované případy použití, v nichž lze tuto technologii využít pozitivním, život zlepšujícím způsobem.

Je také možné, že humbuk kolem umělé inteligence je již za námi a že teď se hledání musí přesunout k identifikaci těch přesvědčivých případů, v nichž tato technologie řeší významné lidské potřeby.