Postavil by se Apple Číně tak jako Rusku?

Reakce na Ruskou invazi na Ukrajinu je bezprecedentní. Od ekonomických sankcí až po zamezení přístupu k sociálním sítím státem podporovaným médiím. Jeden z nejzajímavějších kroků podnikl Apple, když se v Rusku rozhodl „pozastavit prodej svých produktů“ a odstranil aplikace RT News a Sputnik News z App Storu, za což šéfovi firmy Timu Cookovi poděkoval i ukrajinský vicepremiér Mychajlo Fedorov.

Chválím Apple za to, že následoval mnohé vlády a společnosti a rozvázal vazby s Ruskem. Pravda však je, že Apple si to může dovolit a bude-li třeba, klidně zemi opustit nadobro. U koho by si to dovolit nemohl, pakliže by mělo dojít na lámání chleba, je Čína.

Nejčernější scénář

Statut Tchaj-wanu coby nezávislé demokracie, kterou Čína považuje za svoji součást, představuje už dlouhá léta globální téma. Co kdyby se Čína rozhodla zabrat jej silou? Tahle hypotéza znepokojuje vojenské stratégy – i samotné obyvatele Tchaj-wanu – roky.

Pokud by se o to skutečně pokusila, svět by nejspíš osud jedné firmy v kontextu událostí nezajímal. Vazby Applu na Čínu jsou však natolik těsné, že zásadní rozkol mezi Spojenými státy a Čínou by společnost bez ohledu na důvod uvrhl do dost nepříjemné pozice a jejich rozvázání by rozhodně nebylo tak samozřejmé jako v případě Ruska.

Dva druhy závislosti

Tim Cook je Číně dlouhodobě nakloněn. Za jeho vedení Apple v zemi rozšířil maloobchodní prodej, přidal do iOS podporu čínských sociálních sítí a celkově rozpohyboval úspěšný byznys závislý nejen na iPhonech, ale těžící též z prodejů Maců a iPadů. V roce 2021 činily tržby Applu z čínského území 72 miliard dolarů.

Čína tak představuje ohromný trh, v němž posiluje střední třída ochotná utrácet za applovské produkty, a Apple je jednou z nejvýznamnějších západních společností v zemí. Pokud by došlo k něčemu, kvůli čemu by se musel těchto tržeb vzdát, investoři by jistě nebyli spokojeni.

Dodavatelský hlavolam

Skutečné riziko plynoucí z možného přetrhání vztahů mezi Spojenými státy a Čínou spočívá v silné závislosti Applu na čínských továrnách. Jak se říká: „navrženo v Kalifornii, vyrobeno v Číně“. Naprostá většina applovských produktů je vyráběna v Číně. I když totiž váš iPhone obsahuje součástky z celého světa, snadný přístup k čínským výrobcům ze země dělá ideální místo pro výrobu nejen applovských produktů.

Pokud by Čína zničehonic nemohla své výrobní kapacity poskytovat, byl by to pro Apple skutečně zásadní problém. I kdyby dokázal sehnat všechny komponenty svých produktů v jiných zemích, zatím příliš neprokázal, že by byl schopný své produkty vyrábět mimo Čínu. Navzdory tomuto riziku však Apple příliš iniciativy k zajištění výrobních kapacit mimo Čínu neprokázal. Samozřejmě, pokud by o něco takového usiloval, nejspíš by se tím nechlubil, aby čínské partnery příliš nedráždil.

V každém případě jde o nejzranitelnější Achillovu patu Applu, nemluvě o tom, že jakákoliv vojenská agrese proti Tchaj-wanu by ovlivnila též tamního výrobce applovských čipů TSMC.

Čína je za Apple ráda

V mezinárodních vztazích platí, že čím více jsou na sobě země závislé, tím obtížnější pro ně je pustit se do vzájemného válečného konfliktu. To je ostatně taky jeden z důvodů, proč je ruská invaze na Ukrajinu tak šokující a zároveň jeden z důvodu, proč firmy i vlády jiných zemí usilují o přerušení vztahů s Ruskem.

Pravda ale také je, že stejně jako Apple spoléhá na Čínu, Čína spoléhá na Apple. Číňané by jistě nebyli rádi, pokud by si nemohli koupit applovské produkty a celý dodavatelský řetězec, jehož součástí jsou i továrny Applu, pomáhá pohánět čínskou ekonomiku. V případě krize by tak nemuselo být pro svět snadné zpřetrhat vazby s Čínou tak jako je zpřetrhal s Ruskem, jehož příspěvek světu je do značné míry omezen na ropu a zemní plyn. Přinejmenším pro Apple by to nebylo snadné.

Proto stejně jako doufám, že konflikt na Ukrajině brzy skončí (tím, že si Ukrajina uhájí nezávislost a demokracii), doufám též v to, že nikdy nedojde ke konfliktu s Čínou, který by zapříčinil stejné zpřetrhání vzájemných vazeb. Uplynulé dny nám nicméně připomněly, jak extrémně je Apple závislý na jediné zemi – nejen kvůli tržbám, ale i kvůli výrobě.