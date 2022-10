Pozor na státní hackery, varuje Yogesh Gupta, CEO obří společnosti Progress

Progress je v Česku poměrně neznámá společnost, přesto tu má silné zastoupení. Jak jste se vůbec dostali na český trh?





Prostřednictvím brněnské společnosti Flowmon, kterou jsme v rámci naší jiné akvizice firmy Kemp koupili. Bylo to celkem zajímavé. Koupili jsme Kemp a společně s ním jsme vlastně získali druhou, stále samostatnou a neintegrovanou firmu Flowmon. Tím jsme dosáhli velmi silného zastoupení v Brně a skvělého produktu, ve kterém vidíme obrovský potenciál nejen v rámci České republiky, ale opravdu celosvětově. Pro nás jako firmu s bezpečnostním řešením pro organizace, které se snaží digitalizovat, je to opravdu skvělý nástroj a posune nás dál.

Věděli jste v době akvizice Kempu, že Flowmon nebyl plně integrován do Kempu a že to jsou vlastně stále dvě společnosti?

Nebyli jsme si toho vědomi tak, jak jsme možná měli být. Mysleli jsme si, že se rok po akvizici už nějaké integrační práce mezi Kempem a Flowmonem uskuteční, ale to se vůbec nestalo. Docela nás překvapilo, že obě společnosti byly stále nezávislé a nebyly mezi nimi žádné interakce ani lidé se nescházeli. Přijel jsem do brněnské centrály Flowmonu poprvé před dvěma týdny, moji spolupracovníci tam od akvizice už byli několikrát a tam jsem se dozvěděl, že z Kempu tam za celý rok nikdy nikdo nedorazil. Což mě překvapilo.

Na druhou stranu díky tomu zůstala zachována vnitřní firemní kultura Flowmonu.

Tak možná bylo vaše štěstí, že se tam nestihlo nic rozbít.

Ano, to je taky dobrý způsob pohledu na tuto věc. Firemní kultura Flowmonu je opravdu unikátní a tah brněnského týmu za inovacemi je neskutečný.

Budete tedy teď víc pracovat na integraci Flowmonu do Kempu, nebo rovnou do Progressu?

Kemp jako firma už neexistuje, zbyl z ní jen produkt, který budeme nabízet nadále samostatně nebo v integraci s dalšími řešeními Progressu. Flowmon je jiná pohádka – firma zůstane a její produkt také, ale integrujeme ho také do našich systémů.

Při akvizici organizací jsou nejdůležitější tři věci – zaměstnanci, kultura firmy a produkt. U softwarových společností to jsou vlastně primárně zaměstnanci, protože ti tvoří firmu. Když nemá pracovníky, nemá nic. Softwarový produkt zastará za šest až osmnáct měsíců, a když není nikdo, kdo by ho inovoval, končíte.

Jakmile ale máte skvělý tým a skvělý produkt, můžete získávat nové zákazníky, pomoci jim k úspěchu a růstu.

V Brně máme skvělý tým i produkt, a proto je před námi otevřená cesta na globální trh. Jsme globální firma od Severní Ameriky až po Japonsko, všude tam můžeme Flowmonu otevírat dveře.

Budete pokračovat s Flowmon značkou, nebo ji uložíte k ledu?

Rozhodně ano. Nikdy jsme nepřestali prodávat produkt pod jeho původním názvem. To by nedávalo smysl. Zákazníci kupují produkt, ne podle jména firmy.

Ale integrujete Flowmon do svých ostatních řešení?

Integrujeme ho s ostatními nabídkami, které máme, ale budeme ho prodávat i samostatně.

Naše produkty zlepšují správu infrastruktury jako celku a tam bude mít Flowmon nezastupitelnou úlohu. Zákazníci chtějí řešení pro větší a komplikovanější problémy, takže pokud jim je můžeme vyřešit, je to velmi dobré pro všechny.

Takže nabídnete jedno bezpečnostní řešení, které integruje všechny vaše produkty, ovládané z jedné konzole?

To je náš záměr, ale k němu vede ještě dlouhá cesta. Integrace produktů vyžaduje čas.

Jaká je tedy konečná fáze vašeho snažení? Pokud jsem firma s bezpečnostními problémy nebo obavami a zeptám se vás, co mi ve finální fázi integrace nabídnete?

V konečné etapě integrace budeme schopní nejen monitorovat, detekovat a předvídat, kde by mohlo ve vašem IT dojít k problémům, ale také bychom to měli umět automaticky opravovat, měnit konfiguraci i parametry, rekonfigurovat vaši síť a infrastrukturu, znovu spouštět aplikace. Případně pokud půjde o bezpečnostní chybu uvnitř produktu, odhalit ji a informovat vývojový tým, aby ji mohl následně opravit.

Máme produkty, které umějí dělat vše, co jsem vyjmenoval, ale zatím je nemáme integrované do jednoho funkčního celku. Na druhou stranu jsme si velmi dobře vědomi, že jsou zákazníci, kterým se bude líbit jen nějaký produkt a nebudou chtít všechno. I jim vyjdeme vstříc.

Takže jedna z věcí, kterou děláme, je, že integrujeme naše produkty mezi sebou, ale i do jiných produktů na trhu. Nutit zákazníka do jednoho balíčku komplexních služeb není dobrá strategie.

Váš budoucí komplexní balíček bezpečnostních produktů pokryje komplexní portfolio IT bezpečnosti?

Nepokrýváme celou řadu bezpečnostních otázek. Umíme detekovat anomálie v síti, bezpečnostní problémy. Ale třeba neděláme nic ohledně malwaru nebo single-sign‑on. Správa infrastruktury a zabezpečení je tak velká oblast, že jedna společnost nemůže řešit všechny záležitosti. To prostě nejde.

Ještě krátká otázka k Brnu, dotkne se nějak akvizice Flowmonu zaměstnanců, zákazníků nebo partnerů?

Pro všechny zůstane všechno při starém, nic se nezmění negativním směrem. Předpokládám naopak, že se podmínky pro práci i profesní růst zaměstnanců Flowmonu budou jen zlepšovat. Akvizice jim otevírá nové globální příležitosti v rámci celého Progressu.

Setrváte nadále i ve spolupráci s českými technickými univerzitami?

Rozhodně ano. To je velmi silná stránka Flowmonu a očekávám, že bude pokračovat. Všude spolupracujeme s místními univerzitami, protože mají k dispozici obrovské talenty a je tam dobrý výzkum. Spolupráce s univerzitami je vždycky velmi přínosná.

Přinesete na český trh produkty a služby z rodiny Progressu?

Chtěli bychom poskytnout celé portfolio Progressu. Akorát vyhodnocujeme, které z našich produktů jsou vlastně pro český trh vhodné. Potenciál vidíme zejména ve vývojových nástrojích, protože Česko je země s obrovskou komunitou vývojářů.

A nevím, jestli to víte, ale skoro čtyřicet procent příjmů Progressu přichází skrz poplatky za používání našich nástrojů v softwarových produktech jiných firem. Spoustu našich nástrojů na vytváření a nasazování softwaru používají jiné softwarové společnosti k vytváření svých vlastních produktů.

Takže za to, že používají a dál prodávají váš software, vám platí licenční poplatky?

Typ poplatku záleží na typu našeho partnerství, ale zjednodušeně se dá říci, že ano. Vezmou náš software, zabudují ho do svého a prodají ho třeba za 100 dolarů. Z toho třeba pět dolarů je pak pro nás. Na světě je více než 1 700 softwarových společností včetně firem jako Microsoft, Oracle, SAP, IBM nebo Adobe, které to tak dělají.

Ačkoliv tedy Progress není na českém trhu známou značkou, spousta lidí váš software, byť nevědomky, používá, že?

Přesně tak. Jsme opravdu zajímavá společnost v softwarovém průmyslu, protože jsme něco jako Intel v hardwarovém průmyslu, kdy lidé používají PC, ale nevědí nic o Intelu nebo AMD.

Takže akvizice Flowmonu nám otevírá dveře na český trh plný vývojářů, kteří mohou integrovat naše produkty do svých produktů a služeb.

Jaké dveře naopak otevíráte vy Flowmonu?

Věříme, že je to nejlepší produkt svého druhu. Není tedy absolutně žádný důvod, proč by společnosti v USA, v západní Evropě, Japonsku, Asii a Tichomoří a také v Latinské Americe nepoužívaly Flowmon. Pokud chcete monitorovat svou firemní síť, hledat v ní anomálie, detekovat problémy, chcete používat Flowmon. To je produkt s obrovskou budoucností, myslím, že Progressu přinese mnohem víc než akvizice samotného Kempu.

V jakých zemích chcete s Flowmonem začít?

Právě teď jsme začali prodávat v USA. Sestavili jsme nový tým, který tam Flowmon intenzivně prodává, a registrujeme nové partnery, protože prodej přes channel partnery je úspěšným modelem. Stejně tak to už děláme v mnoha evropských zemích. Získáváme nové zákazníky ve Velké Británii, v Asii a Tichomoří.

Jako generální ředitel velké infrastrukturní softwarové společnosti si musíte být vědom mnoha bezpečnostních trendů. Co si myslíte, že jsou teď největší trendy a problémy?

Těžko říct, co je největší problém, protože máloco se mění tak rychle jako věci v oblasti kyberbezpečnosti, že ano? K největším potížím teď podle mne patří státem organizovaná kyberkriminalita. Národní aktéři, kteří teď používají kybernetickou bezpečnost a útoky jako opravdovou zbraň, a to nejen vůči jiným státům, ale i soukromým podnikům, to je věc, proti které lze jen těžko bojovat.

Myslím, že většina lidí si uvědomuje, že zdrojům, které má taková velká země, se nemohou rovnat zdroje žádné firmy ani průmyslu. Obrana proti státem organizované kyberkriminalitě bude vyžadovat kolektivní úsilí v oblasti bezpečnosti, jež tady historicky nikdy nebylo.

A státy musejí pomáhat svým podnikům a svému průmyslu se bránit před útoky jiných států. Je naivní si myslet, že nemá smysl pomáhat například svému telekomunikačnímu operátorovi, když jeho infrastrukturu někdo napadne. Samotný operátor se státem organizovanému útoku neubrání a jeho eliminace může v konečném důsledku destabilizovat celou zemi.

Ke globálním výzvám na běžné úrovni patří malware, DDoS útoky, ransomware.

Takže spolupráce státního a soukromého sektoru je nutná?

Bezesporu, kooperace bude nutná. Individuality se v boji proti velkému nepříteli neprosadí. Ve Spojených státech jsou v tom mnohem dál, třeba můj ředitel pro informační bezpečnost se pravidelně schází s řediteli dalších společností i vládními agenturami, aby si vyměnili zkušenosti a znalosti.

Je to velmi otevřená konverzace, ačkoliv jsou v ní zahrnuti naši konkurenti, protože si všichni uvědomujeme, že potřebujeme ochránit své zákazníky a musíme spolupracovat.

Při maření útoků je důležitá i rychlost a mnohem větší rychlosti dosáhnete, když pracujete na věcech souběžně, společně a sdílíte informace.

Chtěl bych ale upozornit ještě na jednu hrozbu, která je podle mne opomíjená – ohrožení v dodavatelském řetězci (supply-chain threat).

Co si pod tím máme představit?

Myslím, že jasný příklad suply-chain threat byl problém SolarWinds, kdy se do softwaru amerického výrobce dostal malware a nerozpoznatelně se rozšířil do mnohých organizací v podstatě legální cestou, protože byl součástí legitimního softwaru.

Pro nás jako dodavatele softwaru pro 1 700 dalších softwarových společností je to něco, na co jsme extrémně opatrní. Proto musíme kontrolovat každý řádek kódu, aby se nám nestalo něco podobného. Musíme proto přesně vědět, jak zabezpečujeme náš vlastní software, jak zabezpečujeme vlastní kód, jak ho vytváříme, jak ho distribuujeme. To je výzva pro mnoho společností, ale ne všechny ji, myslím, dobře chápou a podceňují ji.

Na druhou stranu, kde existují hrozby a problémy, jsou i příležitosti k růstu.

Je vůbec možné vytvořit bezchybný kód?

Bezchybný určitě ne, vždy se v něm může najít nějaká chyba. Ale myslím si, že je možné zabránit ostatním lidem v záškodnictví a napadnout váš kód. Mohu se ujistit, že kód, který dáváme do oběhu, byl napsán námi, testován námi, kontrolován námi, kontrolován nástroji, jež používáme, abychom se ujistili, že nějaká třetí strana do něj nevložila něco nepatřičného. Člověk musí být velmi opatrný.

V tom případě je používání open source řešení problematické, ne?

Musíte být velmi opatrní při používání open source. Nikdy nevíte, jestli ho někdo vytvořil z dobré vůle, nebo se skrytým úmyslem.