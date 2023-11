Pozvánka: NIS2 přehledně a jednoduše

Se stavem příprav nového zákona o kybernetické bezpečnosti seznámí účastníky semináře Adam Kučínský, ředitel odboru regulace Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Představí základní koncepční východiska vnitrostátní úpravy, hlavní instituty a povinnosti vyplývající ze zákona a podrobně srovná změny se stávající právní normou.





Základní otázkou mnoha firem je, zda a jak na ně nová právní úprava dopadá. Jak správně identifikovat povinný subjekt a zajistit soulad s požadavky NIS2 a novým zákonem o kybernetické bezpečnosti napoví ve svém vystoupení Jan Tomíšek, Partner advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Mimo jiné ukáže, jak správně určit režim poskytovatele regulované služby nebo korektně posoudit velikost podniku, která je jedním z určujících prvků. Doporučí také první praktické kroky, které je potřeba pro zajištění souladu s novou právní úpravou kybernetické bezpečnosti v České republice udělat.

Na praktické aspekty implementace opatření spojených s NIS2 se zaměří Michaela Holíková, spolupracující právník ROWAN LEGAL a bezpečnostní analytik ve společnosti Landis+Gyr. Zodpoví otázky týkající se změn prováděcích předpisů, jako jak se vypořádat s předepsanými organizačními a procesními povinnostmi, jak identifikovat aktiva a analyzovat rizika, co je to prohlášení o aplikovatelnosti nebo plán zvládání rizik. Holíková představí i jednotlivá organizační a procesní opatření a konkrétní příklady, jak tato opatření implementovat v praxi, ať už vaše organizace spadne do režimu vyšších či nižších povinností.

Z technického pohledu se na NIS2 podívá Lubomír Almer, ředitel Centra kybernetické bezpečnosti společnosti Aricoma. Na trhu je nabízena řada různých technologických řešení s nálepkou NIS2, která deklarují zákazníkům vyřešení nároků spojených s touto novou legislativou. Nepřinesou přitom v kontextu bezpečnosti dostatečnou přidanou hodnotu zejména v možnostech reakce na hrozby. Almer předloží argumenty, proč je vhodné budovat aktivní kybernetickou bezpečnost.

Seminář Jak se připravit na NIS2 se koná prezenčně 5. prosince 2023 od 9:00 do 14:30 hodin v pražském Hotelu Grandior a nabídne dostatečný prostor pro diskuse o praktickém zvládnutí povinností vyplývajících z NIS2. Více informací a registrace na stránkách https://nis2.konference.cz/.