Pracovat na 6 let starém počítači? I to ovlivňuje spokojenost zaměstnanců, říká Radek Jonák ze smarty.cz

Kdybyste měl charakterizovat jedním výrazem loňský trh v rámci firemního IT, co by to bylo?

Nutný upgrade.

Proč tohle?

Ještě pořád, i když v trochu menší míře než dříve, se ve firmách setkáváme se zastaralým hardwarem. Firmy se snažíme naučit, že opravdu není normální pracovat na strojích, které by v některých případech mohly klidně putovat do muzea. Majitelé firem si sice myslí, že odkládáním nákupu nové techniky šetří peníze, ale opak je pravdou. Nová technika šetří čas zaměstnanců, uvolňuje jim ruce k produktivní práci a podporuje jejich spokojenost.

Vidíte nějaký nový trend v oblasti B2B? O co se mezi Vašimi zákazníky zvyšuje zájem?

Už to není jen o „jednoduchém“ nákupu hardware. Zákazníci hledají komplexní řešení a inspiraci jak se k současným výzvám postavit. Řadě z nich skrze konzultace pomáháme vymyslet nová řešení, jak díky technologiím ušetřit čas nebo s ním efektivně naložit. V kurzu jsou minimálně dva monitory pro práci, iPad na rychlé vyřizování mailů, dobrá sluchátka pro kvalitní hovory anebo chytré hodinky pro trasování skladníků, aby nemuseli za den naběhat tolik kilometrů.

Firmy také mnohem více než dříve začaly přemýšlet o různých doplňcích, které zaměstnancům zpříjemní pobyt v práci nebo na home office a navíc je rozvinou – jak z pracovního, tak i osobního hlediska. I vy přece chcete aby zaměstnanec zvládl práci za 8 hodin a druhý den přišel „čerstvě naladěn“.

No a dlouhodobějším trendem je požadavek okamžité dostupnosti. Když se zákazník rozhodne koupit si zařízení, chce ho mít co nejrychleji u sebe. Proto si držíme vlastní sklady s možností rychlé dodávky – v Praze klidně i do několika hodin.

Jedním z celosvětových trendů je pronájem hardware. Roste i v Česku po této službě poptávka?

Česko zde jde proti celoevropskému trendu. O pronájem techniky zde stále není takový zájem, jaký bychom očekávali. Je to zvláštní – leasing na auto také platíme měsíčně, a díky němu můžeme mít každé čtyři roky vůz nový s plnou zárukou, předplaceným servisem a vyšším komfortem. Nemluvě o možnosti výhodného odkupu po několika letech. Podobný vývoj bych očekával na trhu s elektronikou. Ale myslím si, že se tento trend brzy dostane i k nám.

Firmám vedle dalšího nabízíte i servis. Jaký je o ten zájem?

Firmy chtějí mít servis rychle a jednoduše. A my hledáme cestu, jak zákazníkům přinášet servis bez starostí. Našim zákazníkům tak nabízíme služby agregovaného servisu. Ten funguje jednoduše – firmy mají jedno sběrné místo, kam mohu poslat cokoli z ICT. Bez ohledu na značku.

Velká část našich zákazníků také využívá náš autorizovaný onsite servis, který nabízíme pro značku Apple. Ten funguje tak, že si zákazník zavolá technika, který jednoduše přijede k nim a přístroj opraví. Klidně i v rámci jednoho dne. Kromě jiného je velkou výhodou fakt, že jde o servis autorizovaný. Při opravě tak firma nepřijde o originální záruku ani další výhody.

Loni se vám podařilo u firemních zákazníků dosáhnout miliardového obratu. Co tvořilo největší složku?

Stále nám velkou část obratu tvoří telefony. Postupně nám ale také roste podíl IT techniky, kde jsme za poslední dva roky nasbírali mnoho zkušeností a obsadili tak přední pozice u výrobců IT. Díky tomu umíme zajistit lepší podmínky pro naše zákazníky a získávat přednostně skladové zásoby.

Jaké jsou vaše plány pro letošní rok? Na co se zaměříte?

Zaměření už máme leta stejné a ani letos to nebude jinak – na prvním místě je spokojený zákazník. Tomu podřizujeme plány. Pro letošní rok to znamená třeba posílení obchodního týmu po celém Česku, zavedení novinek pro zkvalitnění zákaznické obsluhy: vylepšený technický support, přehlednost a obsah webu, datové propojení se zákazníky, které přinese nejen zjednodušení objednávek, a tedy i administrativní úspory na obou stranách. Vedle toho máme v plánu inovovat naše služby FlexBuy a FlexLease, které chceme dál přiblížit zákazníkům.