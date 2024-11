Přenosné SSD nejsou určené jen pro zálohy

Přenosné SSD jsou skvělé, protože nabízejí velké množství úložného prostoru a vyšší rychlost než USB flash disk, a přitom mají kompaktní velikost. Lidé je často používají k zálohování svých počítačů.





Nejsou však určené jen k tomu. I když raději používáte online zálohovací software a neplánujete nic zálohovat na fyzický disk, existuje spousta skvělých důvodů, proč mít přenosný SSD po ruce. Zvažte alespoň tyto následující.

Využijte ho s domácím multimediálním centrem

Přenosný SSD je vynikající a téměř bezchybný způsob, jak přenést mediální soubory (např. videa, hudbu a fotografie) z počítače do domácího multimediálního centra. Je to mnohem rychlejší než prostřednictvím bezdrátového přenosu!

Pokud vlastníte například streamovací box Roku nebo televizor Roku s portem USB, můžete k tomuto portu USB připojit přenosný SSD a pomocí aplikace Roku Media Player sledovat videa, přehrávat hudbu a prohlížet fotografie přímo z disku. To je jen jedna možnost pro jednu streamovací platformu – je velká pravděpodobnost, že vaše vlastní streamovací zařízení nebo herní konzole má port USB, a pokud ano, pravděpodobně má vlastní aplikaci Media Player.

Jde o něco, k čemu lidé často používají menší USB flash disky, ale přenosný SSD může být lepší volbou, protože obvykle nabízí mnohem víc úložného prostoru, takže je skvělým doplňkem vašeho multimediálního centra.

Zkrátka a dobře, jedná se o velmi jednoduchý způsob, jak přenést multimediální soubory z počítače do televizoru. Není třeba nastavovat síťový server a nechávat ho běžet na jiném zařízení, stačí zkopírovat soubory a připojit jednotku.

Při nákupu přenosného SSD pro použití v multimediálním centru se zaměřte na kapacitu. Nepotřebujete nejvyšší rychlost jen na sledování videí (i když je příjemné ji mít, protože soubory se budou kopírovat mnohem rychleji). Potřebujete hlavně dostatek úložného prostoru, aby se na něj vše vešlo.

Zřízení sdíleného síťového úložiště souborů

Přenosný SSD může být snadným způsobem, jak přidat síťové úložiště do domácí sítě… ale pouze v případě, že to podporuje váš router. Mnoho moderních směrovačů Wi-Fi má porty USB, ke kterým můžete připojit přenosný SSD.

Pokud tak učiníte, váš směrovač v podstatě změní tento disk na síťové úložiště – jakékoli zařízení v síti může přistupovat k souborům na disku a tyto soubory mohou být dokonce přístupné vzdáleně přes internet, pokud má váš směrovač tuto funkci.

Je to pohodlný způsob, jak získat síťové úložiště, aniž byste museli kupovat specializované zařízení NAS. Navíc váš Wi-Fi router beztak běží 24 hodin denně, takže nemusíte spotřebovávat další elektřinu na provoz samostatného zařízení.

I v tomto případě platí, že spíš než na rychlost se zaměřte na kapacitu, protože rychlost pravděpodobně omezí vaše síťové připojení.

Další vysokorychlostní úložiště pro počítač

Přenosný SSD je skvělý způsob, jak přidat do počítače další úložiště. Zní to samozřejmě, že? Jistě, pokud máte stolní počítač, můžete ho otevřít a přidat do něj další disk. Dokonce by to mělo být možné i do některých moderních notebooků. Totéž platí pro minipočítače, které sice nemají uvnitř místo pro větší úložiště, ale mohou mít dostatek USB portů.

Ať už tedy máte stolní počítač, notebook nebo mini PC, pokud potřebujete další úložný prostor, zvažte, zda k tomu využít přenosný SSD. Zmíněné úložiště můžete použít v podstatě na cokoli, včetně ukládání velkých videí pro kreativní aplikace, obrovských knihoven fotografií a dalších potřebných dat.

Pokud máte k notebooku dokovací stanici, můžete přenosný SSD připojit také k ní. Po připojení notebooku do doku získáte okamžitý přístup k tomuto dodatečnému úložišti a dalším periferním zařízením.

Při nákupu přenosného SSD pro přidání dalšího úložiště je důležitá kapacita i rychlost. Pokud váš počítač podporuje rozhraní USB4, zvažte pořízení přenosného SSD s tímto rozhraním.

Zaplatíte sice vyšší cenu, ale rychlost přenosu dat 40 Gb/s znamená, že budete mít mnohem vyšší výkon například při práci s obrovskými videosoubory na disku. Pokud tyto rychlosti nepotřebujete nebo pokud je váš počítač nepodporuje, bude pomalejší disk s rychlostí 20 Gb/s rovněž dobrou volbou, která vám navíc ušetří peníze.

Získejte víc prostoru pro počítačové hry

Rychlý přenosný SSD je skvělým upgradem i pro hráče počítačových her. To platí zejména pro hráče, kteří hrají na noteboocích, protože do stolního počítače je obvykle snazší přidat více interního úložiště než do notebooku.

Vzhledem k tomu, že počítačové hry jsou stále větší – mnoho her má dnes i více než 100 GB – přenosný SSD vám poskytne mnohem více prostoru pro jejich ukládání. Hry můžete instalovat přímo na přenosný SSD a hrát je odtud se slušným výkonem. Nebo můžete přenosný SSD použít k „odlehčení“ her.

Služba Steam například umožňuje nastavit více složek herní knihovny a přesouvat hry mezi nimi. Hry, které právě nehrajete, můžete přesunout na přenosný disk, abyste uvolnili místo, a později, až je budete chtít znovu hrát, je přesunout zpět, abyste dosáhli maximálního výkonu. To vše zabere jen několik kliknutí.

V závislosti na rychlosti vašeho internetového připojení – a na tom, zda máte datový limit – to může být mnohem lepší než odinstalování a opětovné stažení her.

Při nákupu externího SSD pro hry budete chtít pro tyto hry hodně místa, takže kapacita je stěžejní. Pokud však plánujete hrát hry přímo z SSD, je pro vás nejdůležitější rychlost. Měli byste hledat jeden z nejrychlejších disků, které váš počítač podporuje, i když to znamená disk s menší celkovou kapacitou.

Přenos dat do telefonu a z něj

Věděli jste, že SSD můžete připojit přímo k jakémukoli modernímu telefonu se systémem Android, iPhonu nebo iPadu? Protože všechny moderní telefony mají porty USB-C, můžete přenosný SSD s konektorem USB-C připojit přímo k telefonu i k počítači. K jeho obsahu pak můžete přistupovat pomocí aplikace pro správu souborů.

Díky tomu je přenosný SSD skvělým způsobem, jak přesouvat soubory mezi telefonem a počítačem. SSD navíc spotřebovávají méně energie než mechanické pevné disky s rotujícími magnetickými plotnami, takže čerpají energii přímo z telefonu a stále dostatečně dobře fungují.

Když si kupujete přenosný SSD pro použití s telefonem a počítačem, měli byste si kvůli pohodlí pořídit takový, který má port USB-C. Pak budete moci k jeho připojení použít jakýkoli typický kabel USB-C. Není však konec světa, pokud si pořídíte přenosný SSD s portem USB-A – jen k propojení budete potřebovat kabel USB-A-USB-C.