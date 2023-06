Přepínání mezi aplikacemi prý stojí měsíc pracovní doby

Používáte v práci e-mail, messengery a komunikační aplikace jako WhatsApp, Slack, cloudová úložiště a další nástroje pro komunikaci a správu dokumentů? Jenom přepínání mezi všemi těmito nástroji zabere většině zaměstnanců půl hodiny denně.





Podle nejnovější studie The State of Work od společností Slack a GlobalWebIndex téměř dvě třetiny (64 %) ze 17 000 oslovených zaměstnanců, manažerů a vedoucích pracovníků uvádí, že denně přepínáním mezi aplikacemi ztratí více než 30 minut. Automatizací těchto procesů by jeden zaměstnanec mohl ušetřit 3,6 pracovní hodiny týdně, což představuje 130 hodin ročně, tedy celý jeden pracovní měsíc!

Podle Sheeny Lyengar, profesorky Columbia Business School, přepínání mezi aplikacemi zaměstnance obírá nejen o čas, který by mohli věnovat plnohodnotnější práci, ale také je příliš rozptyluje a ztrácí kvůli němu koncentraci.

„Lidé potom dělají více chyb, protože se věnují více věcem najednou,“ konstatuje Lyengar. „Pokud nemáte čas na to, abyste se mohli soustředit, klesá kvalita vašeho zapojení do kreativního řešení problémů,“ dodává.

Zaměstnanci by se podle Sheeny Iyengar měli naučit delegovat některé aktivity na kolegy, soustředit se maximálně na tři až pět hlavních priorit najednou, a především naplno využívat možností automatizace a nových technologií.

Neinformovaný zaměstnanec tápe a je negativistický

Ačkoli si je většina firem vědoma, že produktivita práce kvůli neefektivnímu používání stále většího počtu aplikací a komunikačních nástrojů klesá, zatím příliš nevyužívají možností, jak tomu předcházet. Například zaměstnanci, kteří pro svoji práci aktivně využívají možností umělé inteligence v podobě různých GPT chatů, mají podle studie The State of Work o 90 % vyšší pravděpodobnost, že zvýší produktivitu práce.