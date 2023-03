Převálcují digitální peněženky ty, co máte v kapse dnes?

Nedávná studie Life Trends 2023 firmy Accenture uvádí jako jeden z klíčových trendů právě větší rozmach digitálních peněženek, které by mohly vyřešit problémy spojené s digitální identitou.





V blízké době se rozšíří používání digitální peněženkynejen pro on-line platby, ale také pro placení v kamenných obchodech a na dalších místech ve fyzickém světě. Budou také více integrovat s dalšími technologiemi, jako jsou chytré domácnosti, IoT a blockchainové sítě, což umožní větší flexibilitu a rychlost při platbách.

Digitální peněženka (také známá jako elektronická peněženka nebo e-wallet) je elektronický nástroj pro ukládání, přijímání a posílání peněz pomocí mobilních zařízení nebo počítače.

Digitální peněženka funguje podobně jako klasická peněženka, kde uchováváte své peníze, ale namísto fyzických peněz jsou peníze uloženy v digitální formě, říká Zuzana Stehlíková, specialistka na fintech ve společnosti IC Group.

To podle ní umožňuje uživatelům snadněji a bezpečněji platit za zboží a služby, posílat peníze přátelům či rodině, stejně tak přijímat platby.

Digitální peněženky mohou být napojené na kreditní nebo debetní karty, bankovní účty nebo platební brány, a umožňují uživatelům přístup ke svým penězům a transakčním údajům pomocí mobilních aplikací nebo webových stránek.

Některé digitální peněženky nabízí další funkce, jako jsou slevy a bonusy za platby, zprávy o transakcích a historii platby, a možnosti správy více měn.

Očekává se navíc, že digitální peněženky se budou v budoucnu více integrovat s dalšími technologiemi, jako jsou například chytré domácnosti, internet věcí (IoT) a blockchainové sítě, což umožní větší flexibilitu a rychlost při platbách.

Způsob, jakým se využívají (ale i zneužívají) osobní údaje je podle zprávy firmy Accenture neudržitelný a zralý na kompletní transformaci. Důvěra lidí v on-line zkušenost s danou značkou se snižuje ruku v ruce s tím, jak značky zacházejí s osobními údaji svých zákazníků. Uživatelé by však brzy mohli získat zpět kontrolu nad svými údaji.

Digitální peněženky obsahující tokeny (které budou představovat platební metody, průkazy totožnosti, věrnostní karty a další) totiž umožní lidem rozhodovat o tom, jaké osobní údaje budou s organizacemi sdílet – a dokonce jim je budou moci prodávat.

Češi a digitální peněženka

Každý třetí Čech používá k placení v internetových i kamenných obchodech digitální peněženku, kterou má nahranou především ve svém chytrém telefonu, tvrdí průzkum společností Barion a Ipsos.

Nejčastěji v ní disponují částkou do jednoho tisíce korun, přičemž nejčastěji s ní disponují mladší uživatelé. „Ukazuje se, že pro mladší uživatele je digitální peněženka naprosto běžným platebním kanálem a představuje bezpečný mezičlánek mezi jejich bankovním účtem a on-line platbami. V nejmladší sledované cílové skupině uživatelů od 18 do 26 let využívá digitální peněženku takřka každý druhý,“ tvrdí Balázs Judik, marketingový ředitel společnosti Barion.

Češi podle průzkumu nahrávají na svoji digitální peněženku obvykle nižší částky, které pak využívají ke konkrétním nákupům. Téměř tři čtvrtiny respondentů (72,3 %) mají v digitální peněžence částku do 2000 Kč, pouze desetina jich touto formou disponuje částkou vyšší než 5000 Kč.

Vyšší částky mají v digitální peněžence nahrané spíš muži než ženy a obecně je využívání digitálních peněženek častější u mužů (38,9 % populace) než u žen (27,6 % populace). Takřka polovina uživatelů (46 %) používá digitální peněženku zejména k platbám v e-shopech, 37 % pak spíš v kamenných obchodech.

I když většina majitelů digitálních peněženek používá k placení chytrý telefon (85 %), zvyšuje se podíl uživatelů, kteří platí i prostřednictvím chytrých hodinek (takřka 8 %), zejména pak ženy (téměř každá desátá).

Starší uživatelé využívají k platbám digitální peněženkou také tablety (téměř 8 % respondentů ve věku 54 až 65 let). Kromě plateb zdarma oceňují na digitální peněžence zejména rychlé a jednoduché párování platebních karet (14,3 % respondentů) a také vysoký stupeň zabezpečení (11,1 %).

Tři z deseti Čechů (30,3 %) se domnívají, že placení digitální peněženkou může v dohledné době nahradit platby v hotovosti. U mladších uživatelů od 18 do 26 let je o tom přesvědčeno dokonce 42,6 % respondentů. Této predikci věří spíš muži než ženy a také obvykleji uživatelé z větších měst.

Mezi nejznámější digitální peněženky patří například PayPal nebo Revolut, vzniká ale už dokonce i jednotná evropská digitální peněženka, na níž se podílejí i Češi, konkrétně firmy Avast a CZ.NIC.