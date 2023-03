Příprava na Windows 12? Microsoft představuje nový kanál programu Insider

Chcete-li si vyzkoušet funkce Windows vzdálené budoucnosti – řekněme Windows 12? – může být nový kanál programu Windows Insider nazvaný Canary neboli Kanárek přesně pro vás. Microsoft v pořadí čtvrtý kanál pro Insidery představil v pondělí a jde tak o další způsob, jak si vyzkoušet nové funkce dřív, než se objeví ve Windows 11. Postup je obvykle následující: kanál Release Preview je určen pro kód, který se teprve chystá k vydání, zatímco kanál Beta je určen pro kód, který je definitivně naplánován, a to až o něco později.





Používáte k placení nositelnou elektroniku jako třeba hodinky? Ano, prioritně Ano, jako doplněk k dalším metodám Ne, má banka to nepodporuje Ne, mám z toho obavy Ne, nositelnou elektroniku nepoužívám Zobraz výsledek

Oproti nim kanál Dev a nový kanál Canary jsou spíš experimentální. Microsoft v pondělí „osvěžil“ první jmenovaný pro nadšence, kteří chtějí vyzkoušet nový kód, který možná nikdy nespatří světlo světa. Canary je ještě rizikovější a je dokonce doprovázen varováním, že může skončit uvedením počítače do stavu, kdy budete muset přeinstalovat Windows.

Na druhou stranu, lze ho vnímat i jako způsob, jak zjistit, na čem Microsoft pracuje pro příští verzi Windows. Co však Microsoft zřejmě neudělá, je to, že by vám předem oznámil, jaké funkce to mohou být.

„Pro Kanál Canary budeme nabízet omezenou dokumentaci a nebudeme pro každé vydání zveřejňovat vlastní blogový příspěvek. Jen tehdy, budou-li v buildu k dispozici nové funkce,“ uvedl Microsoft s tím, že pro kanály Dev, Beta a Release Preview se nic nemění a nadále je budou uvádět oficiální příspěvky na blogu.

Magazín Windows Central upozorňuje, že nový kanál může být využit k debutu takzvaného Windows vNext, kódu, který se nakonec neobjeví ve Windows 11, ale může být vydán ve zcela nové verzi, tedy Windows 12. Jinak řečeno, kanál Dev je určen pro nadšence, kteří chtějí vyzkoušet kód v rámci Windows 11, ale kanál Canary by mohl být vyhrazen pro experimenty s Windows 12 (nebo 13?).

Zapojení do programu Windows Insider pro Windows 11 je snadné. Microsoft ve svém blogovém příspěvku naznačil, že právě nyní je vhodná doba pro přepnutí kanálů, což můžete provést prostřednictvím části Windows Insider v sekci Nastavení > Windows Update v nabídce Nastavení.

Jen nezapomeňte, že zatímco přepnutí na pokročilejší kanály je snadné (z Release Preview na Beta na Dev na Canary), zpět je to složitější. To proto, že systém Windows nechce, abyste „aktualizovali“ na starší nastavení. V takovém případě budete možná muset přeinstalovat systém Windows, což vymaže všechny nainstalované aplikace. Jinými slovy, sestavení Insider je stále nejlepší ponechat pro sekundární počítač, který je tolerantní k chybám a jiným závadám.

Mezitím se dál spekuluje, že Windows 12 by mohly být představeny v roce 2024. Pokud chcete být mezi prvními, kdo si je vyzkouší, může být nový kanál Canary tím pravým pro vás.