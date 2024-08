Připravujeme projekt Hvězdy českého IT

Září je v magazínu Computerworld již deset let vyhrazené kromě jiného pro speciální projekt Hvězdy českého IT. V tomto speciálu se může dozvědět zajímavosti, novinky, různé postřehy z historie úspěšných českých firem či IT oborů, kde české firmy excelují.





Kromě toho si také podíváme obecně na postavení českého IT v kontextu Evropy i světa. Tak nezapomeňte v září na Computerworld.

A pokud si myslíte, že byste se tam měli objevit i vy nebo vaše firma, napište mi: radan.dolejs@iinfo.cz.