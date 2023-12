Problém padělaného síťového hardwaru

V dnešním náročném firemním a ekonomickém prostředí se všichni snaží nakupovat výhodně. Přesto existuje jedna „mimořádně výhodná nabídka“, které by se měli správci sítí vyhnout za každou cenu – podezřele levná síťová zařízení, jež jsou ve skutečnosti padělky.





Žádný kompetentní správce sítě nekoupí úmyslně padělané síťové zařízení, ale to neznamená, že se to nikdy nestane. „Pokud by byly padělky zřetelně odlišitelné, tento problém by se pravděpodobně vyřešil rychle,“ konstatuje John Loucaides, viceprezident společnosti Eclypsium, která je dodavatelem bezpečnostních technologií.

Prakticky každý typ síťového zařízení má jako svůj stín jednu nebo více neoprávněných kopií. Obzvláště časté to je u funkčních náhrad za porouchané originální díly. To umožňuje použít rozsáhlou řadu levnějších součástí způsobem, který není v souladu s původním záměrem.

Někdy je však padělaná pouze jedna komponenta v daném zařízení. „Vzhledem k finančnímu motivu je to pravděpodobně nejdražší část, která se nahradí levnější variantou,“ vysvětluje Loucaides.

Zřejmě nejčastěji padělanými síťovými zařízeními jsou směrovače a přepínače. „Switch může zdánlivě stále vykonávat svou práci, přestože má podřadné interní komponenty nebo systémy, které obcházejí zabezpečení sítě,“ varuje Maria Britton, šéfka poradenské společnosti Trade Show Labs.

Padělky síťových zařízení se zčásti vyskytují jednoduše proto, že slibují velkou finanční návratnost při relativně malé investici. Například vloni americké úřady zažalovaly osobu, která prodávala padělaná síťová zařízení Cisco, jež by v případě originálního původu stála více než miliardu dolarů.

Podle obvinění šlo o desítky tisíc padělaných síťových zařízení z Číny a Hongkongu. Řešení se následně prodávala zákazníkům a podvodně byla vydávaná za nová a originální. Touto činností si pachatel údajně vydělal přes 100 milionů dolarů.

Obavy ze zabezpečení

Padělané zařízení zakoupené levně může fungovat perfektně a nevykazovat žádné známky své nelegitimity – alespoň v počátku. „Často není vidět žádný zřejmý rozdíl mezi normálním zařízením a padělkem,“ upozorňuje Loucaides. Postupem času však může řešení začít například vykazovat nižší výkon, být nespolehlivé a chovat se neobvykle.