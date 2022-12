Problém s herním výkonem Windows 11 je částečně vyřešen, aktualizace jde do distribuce

Microsoft potvrdil, co hráči už nějakou dobu tušili: letošní velký update Windows 11 skutečně ovlivňoval výkon těch nejnáročnějších her. Firma sice problém ještě nevyřešila stoprocentně, ale tvrdí, že už se týká jen „malého počtu her a aplikací“.





Původně pozdržená aktualizace tak konečně může zamířit k širšímu množství uživatelů. O problému píše magazín The Verge a z vlastní zkušenosti můžu potvrdit, že můj počítač s GPU od Nvidie dostal Windows 11 2022 Update tento týden. V čem přesně problém byl (je?) zůstává poněkud nejasné. Microsoft původně argumentoval, že některé videohry „neúmyslně povolovaly funkce ladění výkonu GPU, které nejsou určené pro spotřebitele“.

Na základě doporučení aktualizovat veškeré hry a aplikace na nejnovější verze můžeme odvodit, že problém je v používaném softwaru, nikoliv ve Windows jako takových. I proto je nejspíš nyní ochranný mechanismus bránící distribuovat systémovou aktualizaci mezi ty uživatele, kterým může působit problémy, limitován na mnohem menší skupinu uživatelů, u nichž jsou zjištěny nainstalované problematické hry a aplikace, respektive jejich neaktuální verze.

Jestli zbylou práci nutnou ke stoprocentnímu vyřešení problému bude Microsoft řešit sám, nechá ji na vývojářích inkriminovaných her a aplikací anebo se do ní pustí společně, není zřejmé.