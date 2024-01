Problémy BI, kterým čelí firemní IT

Existuje mnoho tradičních způsobů řízených IT, jak vytvářet reporty a poznatky z dat. Využitím samoobslužných nástrojů BI s intuitivnějšími informačními a řídicími panely i uživatelským rozhraním však společnosti mohou zefektivnit své procesy tím, že umožní manažerům a dalším netechnickým pracovníkům lépe využívat reporty a díky tomu získávat pro firmu větší hodnotu.

Samoobslužný proces však může být spojený s některými komplikacemi. Příliš velký rozsah přístupu pro mnoho oddělení může skončit tím, že „kuchyň bude plná nezkušených kuchařů“, náklady vyletí vzhůru a společnost bude navíc vystavená problémům se zabezpečením dat.

Skutečně chcete, aby se váš prodejní tým rozhodoval na základě jakýchkoli dat, která získá, a aby měl naprostou autonomii a mohl rozhodovat tak, jak se mu bude jevit správné? Centrální, standardizovaná kontrola nad nasazením BI je naprosto zásadní.

Pro správnou realizaci je nutné, aby IT oddělení zajistilo také kontrolu nad příslušnými daty.

Z důvodu existence zmíněných kompromisů musí organizace zajistit, aby se použil takový přístup BI, který je pro dané firemní účely nejvhodnější.

„Kromě externích pracovníků, kteří pro nás pracují, máme více než 100 tisíc spolupracovníků, a to je poměrně velká skupina uživatelů, kterou potřebujeme obsloužit,“ popisuje Axel Goris, vedoucí globální vizuální analytiky ve společnosti Novartis, což je švýcarská nadnárodní farmaceutická společnost.

Největší výzvou podle něj bylo dobře zorganizovat způsob dodání služby BI, protože farmaceutická společnost podléhá rozsáhlým regulacím. Model řízený pomocí IT oddělení vyžaduje hodně úsilí a procesů, což by pro některé části firmy možná nefungovalo, vysvětluje Goris.

„Důvodem je, že mají pocit přemrštěné složitosti, nadměrné režie a chtějí vyšší rychlost a agilitu,“ popisuje Goris. „Pokud vše zajišťuje tamější IT oddělení, v určité fázi začíná být překážkou, protože nemá dostatečnou kapacitu, aby obsloužilo každého.“

Aby Novartis vyřešil tento problém, použil dva způsoby dodávky BI: metodu řízenou IT a samoobslužný způsob řízený byznysovými potřebami.

Podle něj vše závisí na stanovení způsobu, jak všem ve firmě poskytnout to, co potřebují, nebo umožnit uživatelům BI, aby se sami obsloužili škálovatelným způsobem.

„V případě posledně jmenovaného řízení přes firemní požadavky zajišťujeme platformu a odpovídající nástroje. Firemní oddělení to mohou v rámci určitých parametrů zvládnout sama – využít preferované dodavatele a spolupráci týmů. Je to velmi oblíbený přístup,“ popisuje.

„Naším jednotným zdrojem dat je NetSuite – slouží pro ERP i pro náš elektronický obchod,“ popisuje. „Jednou z výhod tohoto řešení je, že nemáme problém s kombinací dat z různých zdrojů.“ Přesto však platí, že to, co se hodí pro Lionel, se nemusí hodit jinde. Úkolem je najít řešení, které nejlépe vyhovuje vaší konkrétní situaci.

Uvádí se, že společnosti potřebují pracovat s vysoce kvalitními daty, aby mohly činit co nejlepší firemní rozhodnutí. To ale není úplně přesné, upozorňuje Nicole Miara, vedoucí digitální transformace ve společnosti LKQ Europe, což je distributor náhradních automobilových dílů. Data totiž mají svou hodnotu, i když si o nich můžete myslet, že jejich kvalita není vysoká.

5. Zvládnutí odporu ke změně

Řízení změn bylo při implementaci BI nejtěžším bojem, který musela společnost Happy Feet International zvládnout, uvádí Nick Schwartz, tamější ředitel zabezpečení IT.

Podlahářský průmysl, ve kterém Happy Feet působí, je, co se týče technologií, v dětském věku a v důsledku toho mnoho lidí vůbec IT nevyužívá, uvádí Schwartz. Když nastoupil před třemi roky do této společnosti, prodejci například ani nepoužívali e-mail na denní bázi, protože jim bylo příjemnější obchodovat po telefonu.

„Lidé jsou zvyklí dělat věci určitým způsobem,“ popisuje. „Dělají to tak už léta a ptají se, proč by to měli dělat jinak. Musíme jim tedy zážitek co nejvíce zjednodušit a také jim nabídnout dobré školení.“