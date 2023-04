Proč generativní AI urychlí rozmach low-code a no-code aplikací

Zkoušeli jsme to, ale neosvědčilo se to

Zpracování přirozeného jazyka pro vývoj aplikací

Nejlepší nabídky dodavatelů low-code a no-code budou kombinovat výhody vizuálních vývojářských rozhraní s generativními modely AI, a tak v ideálním případě umožní uživateli vybrat si mezi použitím přirozeného jazyka nebo přetahováním vizuálních prvků, uvádí Michele Rosenová, manažerka výzkumu IDC.

„Generativní AI může pro vývojáře vytvářet také textové a multimediální prvky. A dodavatelé low-code a no-code mohou poskytovat chatovací rozhraní, která vývojářům pomůžou v celém procesu tvorby aplikací,“ uvedla Rosenová.

Low-code nabídka Microsoftu, Power Apps, už po přidání Copilotu poskytuje funkce založené na ChatGPT, včetně chatovacího rozhraní, které umožňuje vytvářet jednoduché aplikace přímo v něm. Výsledná aplikace přitom může ChatGPT také obsahovat, říká Ryan Cunningham, viceprezident divize Microsoft Power Apps: „Přidání generativní umělé inteligence do systému Copilot slouží dvěma případům použití: jedním je pomoc při urychlení vývojových cyklů a druhým je možnost jejího přidání do vytvořených aplikací. (…) Možnosti generativní AI dávají podnikovým uživatelům možnost vytvářet aplikace. Tito uživatelé vědí, co by od aplikace potřebovali pro svou práci, ale nestudovali informatiku nebo kódování.“

Snížení bariéry pro low-code nástroje

Skloubení generativní AI s low-code a no-code platformami pomůže podle analytiků i profesionálním vývojářům. Pomoc je potřebná – celosvětově se podle IDC očekává, že nedostatek vývojářů vzroste z 1,4 milionu v roce 2021 na 4 miliony v roce 2025.

„Možnosti kódování s AI budou nejvíce užitečné pro vývojáře pracující na větších projektech, kteří hledají, jak si zjednodušit běžnější úkony,“ míní Hyoun Park, hlavní analytik společnosti Amalgam Insights. „Namísto hledání správné knihovny nebo zasekávání se na snaze zapamatovat si konkrétní příkaz nebo termín budou ChatGPT a další podobné nástroje AI schopny poskytnout vzorový kód, který pak vývojáři mohou použít, upravit a rozšířit.“

Automatické doplňování kódu je již k dispozici

Společnosti včetně Microsoftu a Amazonu již nabízejí software pro automatické doplňování kódu v podobě softwaru Microsoft Copilot a Amazon CodeWishperer. Microsoft již oznámil, že budoucí verze Copilotu převezme technologii ChatGPT-4 společnosti OpenAI, tedy jeho nejnovější verzi. Vývojářům tak pomůže osvojit si nové dovednosti v oblasti kódování a přístupy k architektuře programů.

Poskytovatel low-code platformy, společnost Mendix, už pracuje na integraci funkcí zaměřených speciálně na pomáhání vývojářům, říká jeden z produktových manažerů firmy Amir Piltan: „Vývojáři mohou vytvářet aplikace na základě osvědčených postupů, které jim jako doporučení poskytne generativní umělá inteligence uvnitř vývojového prostředí v rámci Mendixu.“

Dle Hyouna Parka ze společnosti Amalgam Insights by integrace generativní AI do low-code a no-code platforem mohla vedle dalších výhod pro podniky a vývojáře přinést prodejcům okamžitý nárůst příjmů. „Okamžitou příležitostí je pěti- až desetinásobný nárůst uživatelské základny schopné přispět k úsilí o vývoj low-code aplikací, a to pouhým zadáním požadavků a vytvořením low-code fragmentů, které mohou být použity seniorními vývojáři.“

V příštích osmnácti měsících by to dle Parka mohlo až zdvojnásobit trh s low-code aplikacemi.

Společnost Amalgam Insights odhaduje, že celosvětový trh s low-code aplikacemi má hodnotu zhruba 10 miliard dolarů neboli necelých 10 milionů uživatelů s určitou úrovní přístupu k psaní nebo úpravám aplikací. Pro srovnání, ChatGPT má již více než 100 milionů uživatelů.

Microsoft i Mendix očekávají, že přijetí jejich platforem poroste, a uvedly, že jejich podnikoví zákazníci se těší na využití nových možností generativní umělé inteligence.

Výzvy generativní umělé inteligence v low-code vývoji

Přestože využívání low-code a no-code platforem s generativní AI přináší podnikům řadu výhod, budou se vyskytovat i výzvy. Na používání příkazů v přirozeném jazyce si bude třeba zvyknout – existují techniky, jak je formulovat dobře – a generativní AI může vyvolat právní a bezpečnostní problémy.

„Může být náročné vyzvat model, aby vytvořil přesně to, co uživatel chce. Naproti tomu nástroje typu drag-and-drop v nástrojích pro vývoj bez kódu a s nízkým kódem mohou být rychlejší a jednodušší na používání,“ uvedla Rosenová.

Podle Parka by navíc používání modelů, jako je GPT, mohlo vést k právním problémům kvůli mnoha otázkám, včetně těch souvisejících s duševním vlastnictvím.

„Jednoduše řečeno, GPT ze své podstaty neví, zda používá procesy chráněné autorským právem nebo patentem, protože automaticky doplňuje odpovědi. A použití GPT není platnou právní omluvou pro vnesení patentovaného a nelicencovaného kódu do aplikace,“ uvedl Park a dodal, že to může způsobit, že vývojáři budou muset kontrolovat kód, zda nedošlo k jeho porušení, a tím bránit potenciálu těchto platforem zkrátit dobu vývoje.

GitHub, který ChatGPT používá ve své vlastní verzi Copilotu, již čelí hromadné žalobě zpochybňující legálnost této technologie.

Umělá inteligence vyvolává otázky ohledně zabezpečení podnikových dat

Aby bylo možné plně využít generativní aspekty AI v low-code a no-code platformách, musely by je podniky navíc trénovat na svých vlastních souborech dat. Jakmile by platformy začali používat podnikoví uživatelé, platformy by pak pravděpodobně nadále vyžadovaly přístup k datovým souborům.

„Podniky budou muset vyřešit, jak zabezpečit data pomocí přístupu založeného na rolích, což nemusí být u základních modelů AI snadné. Zabezpečení a správa dat vyžadovaná pro generativní AI tak bude téměř jistě složitější a bude vyžadovat sofistikovanější řešení,“ uvedl Dion Hinchcliffe.

Zrod nové třídy vývojových platforem?

V konečném důsledku by však schopnosti generativní umělé inteligence mohly vést ke zrodu nové třídy vývojářských technologií, shodují se analytici. Zpracování přirozeného jazyka by mohlo být zdokonaleno do té míry, že by se například rozhraní typu drag-and-drop, které používají současné low-code a no-code platformy, mohlo stát zbytečným.

„Generativní umělá inteligence bude také významným konkurentem současných hráčů na poli low-code a no-code. Jsme svědky toho, že nová řešení generativního kódování AI poměrně rychle rostou,“ říká Hinchcliffe.

Rosenová z IDC poznamenává, že prodejci, kteří mohou poskytnout nástroje, které přidávají hodnotu k surovým výstupům generativní umělé inteligence, ať už tím, že je začlení do jiných technologií, nebo tím, že pomohou uživateli efektivně vyvolat model (a tím snížit náklady), budou mít příležitost přilákat uživatele vzhledem k mimořádně vysokému zájmu o tuto technologii.

Mezitím rychle roste využívání no-code a low-code platforem. Podle předběžné analýzy společnosti Constellation Research bude trh s generativní umělou inteligencí pro vývoj aplikací do konce roku 2023 činit 4,1 miliardy dolarů a poroste přibližně o 32 % ročně.

Poskytovatelé umělé inteligence, kteří mohou získat nejvíce

Navzdory možnosti vzniku nové třídy low-code a no-code nástrojů se většina analytiků domnívá, že z přidání generativní AI k low-code a no-code platformám by mohly profitovat společnosti Microsoft, Google a Amazon.

Microsoft by podle Johna Bratincevice ze společnosti Forrester mohl mít před ostatními náskok.

„Microsoft do generativní umělé inteligence včas investoval a má před low-code konkurencí náskok. Microsoft je také již nyní jedničkou mezi low-code platformami, pokud jde o jejich přijetí v podnicích, a je běžně dostupná všem zaměstnancům uvnitř podniku (podobně jako nástroje Office) – tyto faktory budou dohromady neúměrně pomáhat Microsoftu oproti ostatním dodavatelům.“ Park navíc dodává, že ty nejúspěšnější low-code platformy s generativní AI budou časem převzaty většími dodavateli.