Proč každý rok kompletně přeinstalovat počítač s Windows?

Při každodenním používání počítač s Windows ukládá nespočet dat a instaluje i odinstalovává programy – a přitom je stále pomalejší a náchylnější k problémům. Existuje však jednoduché řešení, které vdechne vašemu počítači nový život: Jednou ročně jej přeinstalujte.





V následujícím textu se dozvíte, proč je dobré pravidelně resetovat systém Windows, i to, jak to provést.

Tři výhody pravidelné přeinstalace počítačů s Windows

1. Vytvoříte si pořádek a uvolníte místo v úložišti

Každoroční reset počítače vám pomůže udělat si pořádek ve vašem digitálním životě. Odstraní staré programy a soubory, které již nepotřebujete – dokonce i ty, které jste z různých důvodů nechtěli odstranit, „protože je určitě budete někdy zase potřebovat“.

Pravda je, že 9 z 10 těchto souborů už zaručeně nikdy nebudete potřebovat. Každoroční vyčištění nejen uvolní úložný prostor, ale také zajistí uklizený systém, který funguje efektivněji. Skutečně cenné soubory si před reinstalací systému zálohujte, abyste je mohli v případě potřeby ještě oprášit.

2. Odstraníte chyby a škodlivý software

V počítači se můžou průběžně hromadit softwarové chyby a škodlivý software, které ovlivňují výkon. Obnovení systému může mnohé z těchto problémů odstranit a obnovit operační systém do nového stavu. Tím lze odstranit vadné ovladače a další problémy se systémem.

Odstraní také potenciálně škodlivé programy, které by mohly systém ohrozit. V některých případech může být k úplnému vyřešení všech problémů nutná kompletní reinstalace prostřednictvím USB flash disku s instalací systému Windows, ale to by mělo být mimořádně vzácné, pakliže používáte antivirovou ochranu.

3. Zvýšíte výkon starších systémů

Pokud je váš počítač o něco starší, může obnovení systému výrazně zvýšit jeho výkon. V průběhu let se v něm totiž nahromadí mnoho programů, které běží na pozadí a spotřebovávají prostředky.

Resetováním počítače a přeinstalováním pouze nezbytných programů můžete znatelně zvýšit výkon. Výsledkem bude méně prodlev, rychlejší načítání a celkově lepší výkon při práci i hraní her.

Průvodce krok za krokem: Jak resetovat počítač s Windows

1. Zálohujte svá data

Před resetováním počítače byste se měli ujistit, že máte zálohována všechna důležitá data. V nouzi můžete použít cloudové služby, jako je například Disk Google, avšak pokud můžete, je lepší použít vhodný program pro zálohování systému Windows nebo online zálohovací služby. Zálohované soubory si v zájmu bezpečnosti dat uložte také na externí disk.

2. Resetujte počítač

K obnovení operačního systému použijte integrovanou funkci Obnovení systému Windows. Zde je uveden postup, jak funguje v systému Windows 11: Otevřete „Nastavení“ > Vyberte položku „Systém“ > Klikněte na „Obnovení“ > Vyberte možnost „Resetovat“ a postupujte podle pokynů na obrazovce.





3. Znovu nainstalujte software

Po obnovení můžete pomocí nástrojů, jako je třeba Ninite, nainstalovat všechny standardní programy najednou. Ušetříte tak čas a námahu. Ujistěte se, že instalujete pouze aplikace, které skutečně potřebujete.

4. Obnovení her a dat

Pokud jste hráči, naklikejte si do fronty oblíbené tituly na platformě Steam nebo Epic a nechte je přes noc stáhnout, pokud jste si je také nezálohovali. Důležité dokumenty a soubory můžete ze zálohy zkopírovat do počítače.

Slovo na konec

Každoroční obnovení počítače s Windows nabízí řadu výhod, od digitální dekomprese a řešení problémů až po zlepšení výkonu.

Pravidelným resetováním počítače zajistíte bezproblémový chod systému a zbavíte jej zbytečného nepořádku.