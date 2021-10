Proč PCčkaře nezajímá, že Apple vydal nové M1 čipy

Dlouho očekávané applovské čipy M1 Max a M1 Pro jsou konečně tu. Bohužel, většině PCčkářů to je a bude jedno. Tak jako prakticky kdykoliv jindy.

Ale popořadě. Apple své nové procesory propaguje několika dost sebevědomými tvrzeními. Nejenže jejich výkon srovnává s výkonem PC, které v sobě skrývají Intel Core i7–1185G7, respektive Core i7–11800H. Apple dokonce tvrdí, že desetijádrové M1 Pro a M1 Max výkonem s přehledem překonají osmijádrový Tiger Lake H, navíc při nižší spotřebě energie. Na základě jakých testů tato tvrzení staví Apple tradičně mlží, je však třeba ocenit, že si pro srovnání nevybírá žádné lehké soupeře – počítače s Intel procesory, s nimiž výkon porovnával, byly MSI Prestige 14 Evo a MSI GP66 Leopard, tedy žádní lenoši.

Když se totiž objevil původní M1 čip, jeho výkon byl sice působivý, naše vlastní testy však ukázaly, že Prestige 14 Evo je stejně svižný nebo dokonce ještě svižnější, v závislosti na tom, co jste zrovna dělali. Překonat MacBooky Pro s původním M1 čipem přitom nebylo obtížné ani pro konkurenční Ryzeny od AMD, opět, v závislosti na prováděném úkonu. Ve světle řečeného je třeba před Applem smeknout.

Co je však zajímavější, tak je srovnání s diskrétními grafickými kartami. Za tímto účelem Apple své čipy postavil proti nejtěžší váze Nvidie čili GeForce RTX 3080 v noteboocích Razer Blade 15 Advanced Edition a MSI GE76 Raider. Oba obsahují Tiger Lake H CPU a GPU, jejichž výkon je do značné míry dán mimo jiné i chladícími možnostmi notebooků.

V tomto srovnání Apple tvrdí, že M1 Max mírně překonává GeForce RTX 3080 v notebooku Razer Blade, ale překvapivě uznává, že na RTX 3080 nestačí ve druhém uvedeném čili MSI GE76 Raider. Vyzdvihuje však, že oproti MSI GE76 Raider je energeticky méně náročný a větrák MacBooků je tišší.

Při hodnocení nových MacBooků Pro 16 a Pro 14 je však třeba vzít v potaz další faktory, včetně jejich velikosti a hmotnosti. Protože ač výkonnostně za MSI GE76 Raider možná zaostávají, jejich nízká váha a kompaktnost je skutečně působivá. A popravdě, toho, co se dá na nových MacBoocích Pro vyzdvihnout, je víc. Ovšem stejně tak je pravda, že většinu PCčkářů nemusejí zajímat.

To proto, že důvody, proč člověk upřednostňuje PC před Macem, se nemění, a to ani s novými čipy.

Jste-li PCčkář, můžete volit komponenty od AMD, Intelu nebo Nvidie, můžete si koupit notebook od Asusu, MSI, Lenova, Dellu, HP a tuctu dalších. Můžete si vybrat, zda chcete klávesnici s RGB podsvícením. A u některých notebooků můžete přidávat RAMky nebo vyměňovat SSD disky. A vůbec nemusíte být odkázáni jen na Windows, už pár let si můžete preferovaný operační systém zvolit dle libosti.

Tato touha po možnostech a flexibilitě je zapsána hluboko v DNA spousty lidí preferujících PC. A jestli jsou nové čipy od Applu rychlejší, nebo pomalejší, na tom jim nikdy nezáleželo. A ani nikdy neuvažovali, že by jim na tom mělo záležet, protože se nechtějí vzdát svých možností a hodnot, jen aby se mohli přidat do exkluzivního klubu „jablíčkářů“.

Je to důvod, cítit se kvůli tomu špatně? Asi ne. Dokonce i fandové Applu přiznají, že za sebou mají roky lepší i ty horší. Přesto ani v dobách, kdy se před PCčkaři zjevovaly nové hardwarové možnosti a varianty a mohli těžit z benefitů skutečně konkurenčního prostředí, fandové Maců nekonvertovali. Jasně, neplatí to bez výjimky. Ale ve světle stovek milionů notebooků, které se každý rok prodají, je jazýček vah jen málokdy vychýlen.

Takže jakmile se v následujících týdnech začnou objevovat první recenze a hodnocení nových M1 čipů a vy budete mít potřebu zapojit se do Twitterových diskuzních přetahovaných, zkuste pomyslet na to, jak jsou zbytečné. Fanouška Slavie nepřesvědčí nic na světě, aby začal fandit Spartě.

A je to vlastně tak trochu smutné. Protože ač jsou věci, pro které se sluší nové MacBooky Pro vyzdvihnout, jen málo PCčkářů je vezme v potaz. A je to stejně smutné jako fanoušci Maců ignorující všechny ty novinky a inovace, které se během let objevily ve světě PC.