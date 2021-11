Proces tvorby moderních aplikací musí fungovat jako výrobní linka

Dříve se stále mluvilo o digitální transformaci, v poslední době ale tento termín tolik vidět není. Na co se firmy soustředí?

Technologický sektor si sám za posledních 18 měsíců pandemie prošel razantní transformací. Dnes 90 % společností, které tvoří HDP, těží právě z technologií. Pružnost, kterou technologický sektor vygeneroval v průběhu různých uzávěr a omezení, je v jeho historii neopakovatelný. Zdravotnictví změnilo postup vyšetření všech pacientů na model aplikace-telemedicína-návštěva. Retail a e-commerce se musel transformovat na doručení domů. Finance obsluhují zákazníky pomocí AI call center s konsolidací všech peněžních služeb do jedné aplikace. Takže transformace je tady. Nemluví se o ní, ale převádí se do projektů.

O jakých IT trendech tedy ještě uslyšíme?

Prvním je využití blockchain pro kritické funkce kapitálového trhu a jiné vícestranné transakce ve financích s vyžitím decentralizované účetní knihy (DLT). Dalším trendem je edge computing – zpracování dat při nízké latenci přímo v místě vzniku s možným podpůrným výpočetním výkonem pro koncová zařízení, zejména s nástupem 5G. Dále společnosti nezůstanou u mono-cloudu. Čeká je modernizace aplikací na všech úrovních s využitím multi-cloud, AI/ML, HPC a analytických služeb, které u poskytovatelů mají k dispozici. Modernizace zajistí pružnost výkonu aplikací na úrovních z období lockdownu a vyšší. U multi-cloudu zmíním ještě jednu dimenzi – náklady a jejich optimalizace. Za zmínku stojí biliónový paradox, kdy společnosti v roce 2020 vynaložily o 35 % víc na cloudové služby než na vlastní datové centra. A to se do služeb zatím nepromítl letošní narůst cen energií. Proto se dá očekávat tlak na marže a repatriace některých systémů zpátky do vlastní infrastruktury, jak to udělal například Dropbox, CrowdStrike nebo Zscaler.

Na jaké oblasti se zákazníci nejvíce soustředí, co chtějí řešit? Jak do toho zapadají řešení VMware?

Kdekoliv se u zákazníka bavíme o aktuálních projektech, musím potvrdit, že VMware strategie rezonuje. Je důležité si uvědomit, že VMware už není virtualizace. VMware je kompletní SDDC architektura, která je k dispozici ve formě služby ve vlastním datovém centu a ve všech veřejných cloudech – Amazon, Azure, Google, IBM, Oracle, DELL, Alibaba a také u našich VMware Verified Cloud poskytovatelů – O2, T-Mobile, ČRa, Geetoo, AUTOCONT, Vodafone a dalších. VMware management, který lze parafrázovat jako „ERP IT oddělení“, můžete řídit jednotně nezávisle na tom, kterou infrastrukturu konzumujete. Repatriace aplikací je možná bez výpadků podle priority a nákladů. Náš software je tak abstrakcí cloudů různých poskytovatelů, stejně jako byla virtualizace abstrakcí HW serverů různých výrobců. Naše softwarová architektura je neutrální jako Švýcarsko.

A když opustíme veřejné poskytovatele cloudů?

Zákazníka bez potřeby veřejného cloudu láká modernizace jejich stávajících prostředí. S technologií HCI podstatně zjednoduší celou IT infrastrukturu, sníží počet dodavatelů a náklady. Automatizace vRealize dovolí zrychlit vnitřní procesy a ušetří neproduktivní čas. Bezpečnost a management koncových zařízení řeší Workspace One/CarbonBlack, kde je nasazení díky existujícím agentům přímo od výrobců laptopů snadné. Bezpečnost infrastruktury řeší distribuovaný IPS/IDS a NDR který je součástí SDDC. V případě mono-cloud zákazníka se bavíme o technologiích na optimalizaci nákladů CloudHealth a zabezpečení s řízením zranitelnosti CloudHealth Secure State. Dále o službách DRaaS a DaaS (disaster recovery, desktop as-a-service). Tyto zákazníky rovněž zajímá bezvýpadková migrace stávajících aplikací do cloudu, kde má svoje místo HCX (hybrid cloud manager). V případě zákazníků, kteří adoptovali multi-cloud, je tématem automatizace a provoz takového prostředí, kde má slovo vRealize Cloud. Dále celá rodina TANZU, která slouží pro modernizaci aplikací a dovoluje vystavět kompletní fabriku DevSecOps pro vývoj a provoz aplikací založených na kontejnerech a kubernetes.

Opravdu celá řada řešení… Jakým směrem se to podle Vás v nejbližší době posune?

Klíčové slovo je v tomto případě modernizace. Přirovnal bych to k rekonstrukci staršího rodinného domu. Jestli zákazník vymění kotel za novější, výsledek úspory energie je nulový. Bez zateplení a nových oken to nedává smysl. Analogicky, modernizaci infrastruktury lze dělat výměnou jejich součástí (server, storage, SAN, LAN). Jednak se tyto obnovy musí provádět najednou, což je nákladné a výsledné úspory žádné, nebo těžko vyčíslitelné, protože se takové obnovy dělají pod tlakem ukončení podpory pole nebo použitých switchů – EOL. Modernizace je podle VMware změna koncepce, jak nakládám s daty, neboli jak nakládám s teplem v rekonstruovaném rodinném domě.

Odlišují se požadavky českých zákazníků od těch na západ od nás?

Obrovskou výhodou českého trhu je znalostní potenciál. Na druhé straně je dnes technologický trh globální a mnoho šikovných lidí dostává příležitost mimo náš trh. Proto je dnes možná těžké sehnat kvalitní lidi, a to je jádro problému. Je čistě na českých zákaznících, co dává ještě smysl tvořit in-house a co už ne, co jsi jednoduše koupím jako hotovou součást. A to je tenká linie, kterou lze při dnešní rychlosti těžko odhadnout. Obecně ale nemám pocit, že se požadavky českých zákazníků odlišují od těch na západ.

Neustále skloňovaným slovem jsou aplikace. Je to opravdu takové téma?

Jak jsem zmínil na začátku, mnoho firem prochází plnou nebo částečnou digitalizací. Odtud růst zájmu o moderní aplikace. Pro některé firmy to znamená vybudovat nové, plně automatizované prostředí a propojit ho do stávajících systémů. Pro jiné upravit vnitřní bezpečnostní politiku a podmínky pro provozování aplikací, které byly požadované dodavatelem. Tento model se nijak zásadně neliší od původního. Moderní aplikace přesto mají jedno ale. Aby byly aplikace elastické, přebírají na své bedra některé operace, které byly v minulosti doménou provozu a manuálních podpůrných systémů typu BMC Remedy/ServiceNow – například změna bezpečnostní politiky, přidání VIP pro novou službu, propojení MTLS a vygenerování certifikátů, sdílení GPU jednotky, vytvoření kompletní nové instance DB. Jde v podstatě o nastavení programovatelného rozhraní mezi DEV a OPS týmem a o rozdělení kompetencí a odpovědností. Celý proces musí fungovat jako výrobní linka, kde na vstupu je požadavek z byznysu na službu a na výstupu je funkční služba – aplikace pro uživatele.

Jak do toho zapadá řešení VMware?

Právě tuto oblast řeší TANZU, což není produkt ani licence, ale celý systém pro výstavbu platformy a fungující výrobní linky na služby/aplikace. Je důležité si ale uvědomit, že každá linka potřebuje zaběhnout a zaučit personál na obsluhu. A právě tato část bývá nejsložitější a vyžaduje volbu správného partnera.