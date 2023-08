Procesory Meteor Lake odstartují éru „AI PC“, tvrdí šéf Intelu

Výkonný ředitel společnosti Intel Pat Gelsinger uvedl, že nadcházející 14. generace procesorů Core Meteor Lake zahájí éru „počítačů s umělou inteligencí“, což je podle něj vývoj srovnatelný se spuštěním integrované platformy Centrino, která umožnila zavedení Wi-Fi mezi notebooky. Procesory Meteor Lake by měly být uvedeny na trh ještě během tohoto čtvrtletí a budou obsahovat speciální AI engine známý jako AI Boost.





Že Meteor Lake bude synonymem pro umělou inteligenci Gelsinger uvedl už dříve, přestože už k čipům Core 13. generace byly přidávány procesní jednotky Movidius určené pro akceleraci AI. Objevily se v noteboocích jako například Samsung Galaxy Book3 Ultra, vyjma vylepšování videohovorů však žádné skutečné AI funkce nezajišťovaly.

Až teď, při prezentaci ekonomických výsledků za druhý kvartál, Gelsinger nejspíš poprvé použil termín „AI PC“ a hovořil o „AI renesanci“ a myšlence „demokratizace umělé inteligence“, to vše v souvislosti s vytvořením zcela nového průmyslového AI ekosystému.

„Považujeme AI PC za zásadní inflexní bod pro trh s počítači, významově srovnatelný s platformou Centrino představenou zkraje tisíciletí. A věříme, že naše společnost se nachází ve velmi dobré pozici, aby tuto nově vznikající příležitost k růstu dokázala využít,“ uvedl Gelsinger.

Umělá inteligence musí běžet na počítači, říká Intel

Doposud však umělá inteligence žila především v cloudu. Chatboti s umělou inteligencí, jako je Bing Chat, Bard od Googlu a ChatGPT od OpenAI běží na serveru. Až ohlášené partnerství společnosti Qualcomm se společností Meta, která na procesorech Snapdragon provozuje jazykový model Llama 2, bylo jedním z prvních oznámení AI na straně klienta. Gelsinger však doufá, že se to změní. A první, co dle něho musí odvětví udělat, je vytvořit ekosystém klientských aplikací s umělou inteligencí.

„Skutečnou otázkou je, jaké aplikace se stanou aplikacemi s podporou AI,“ řekl Gelsinger. „Dnes kolem sebe pozorujeme lidi, kteří chodí do cloudu, hrají si s ChatGPT a píší s její pomocí vědeckou práci. To je přece super, no ne?“

Jedním dechem však Gelsinger dodal, že v případě aplikací, které by měly s pomocí AI například generovat obsah ve hrách, aplikacích pro zvýšení produktivity anebo tvůrčích aplikací typu Photoshop, „nelze používat cloud“.

„Abychom s nimi mohli pracovat, musí se tak dít na straně klienta,“ tvrdí Gelsinger, podle kterého je práce s AI v cloudu komplikovaná kvůli nákladům i kvůli latenci.

Microsoft se v tichosti pokusil vytvořit AI Hub v rámci aplikace Microsoft Store, kde lze najít aplikace jako Luminar Neo a Lensa. Bez dedikovaných procesorů však mají aplikace tendenci běžet na místním CPU nebo GPU. Řešením dle Gelsingera je vybavit lokální procesory umělou inteligencí.

„Očekáváme, že Intel bude tím, kdo skutečně zdemokratizuje AI na straně klienta. A věříme, že to rozhýbe celý trh, protože lidi tu technologii budou chtít používat. Protože si uvědomí, že díky ní budou efektivnější a schopnější, stejně jako byli díky Centrinu, když už se k síti nemuseli připojovat kabelem.“