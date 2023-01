Prodeje zařízení Surface jsou mizerné, přiznává Microsoft

S prudce rostoucími příjmy z cloudu, klesajícími příjmy z Windows a hardwaru a po několika dnech propouštění působí výsledky Microsoftu za uplynulý kvartál trochu jako citát z Dickense.





Jak jednoduchá či složitá je u vás firmě práce s cloudy? Cloudy máme pod kontrolou i bez specializovaných nástrojů Pro správu cloudů musíme nasadit specializované nástroje Cloudy ve firmě sami nezvládáme, musíme při jejich správě využívat služeb třetích stran Cloudové služby a aplikace naši pracovníci využívají minimálně (nebo o tom nevíme) Zobraz výsledek

Byly to ty nejlepší časy: Den poté, co Microsoft opět investoval do OpenAI a jeho chatovací služby ChatGPT, přišla „nová vlna computingu“ a společnost oznámila 31% nárůst tržeb v oblasti inteligentního cloudu. Byly to ale i ty nejhorší časy:

Tržby z prodeje OEM systému Windows se propadly o 39 % kvůli klesajícímu trhu s osobními počítači. O stejnou částku klesly tržby Microsoftu z prodejů zařízení (Surface), a to kvůli problémům s uváděním produktů na trh a snížené poptávce, ale i dobrým výsledkům z předchozího období.

Nakonec to ale všechno tak nějak vyšlo. Čistý zisk se Microsoftu snížil o 12 % na 16,4 miliardy dolarů a příjmy klesly o 2 % na 52,7 miliardy dolarů. Microsoft vykázal 14,2 miliardy dolarů v spotřebitelském segmentu More Personal Computing, což je pokles o 19 %, ale 18% růst na 21,5 miliardy dolarů v oblasti Intelligent Cloud a 7% růst v oblasti Productivity and Business Processes, což je divize zahrnující Microsoft Office.

Pro spotřebitelský byznys Microsoftu však bylo toto čtvrtletí jedním z nejhorších. Nejenže se tržby za zařízení propadly o více než za poslední roky, ale Microsoft také přiznal, že měl problémy s uvedením některých blíže nespecifikovaných zařízení Surface na trh. Kategorie zahrnuje taky Xbox, HoloLens, Surface Duo a jeho periferie.

Tržby z hardwaru pro Xbox se také propadly, a to o 13 %. Podle finanční ředitelky Microsoftu Amy Hoodové byl pokles příjmů z OEM systému Windows očekávaný, a to díky poklesu prodejů osobních počítačů, který společnost Gartner označila za nejhorší v historii.

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z Computerworldu? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

Šéf Microsoftu Satya Nadella se při hodnocení výsledků zaměřil na dlouhodobá pozitiva a uvedl, že „se rodí další velká vlna výpočetní techniky, když proměňujeme nejpokročilejší modely umělé inteligence na světě v novou výpočetní platformu“.

„Nastává věk umělé inteligence a Microsoft jej pohání,“ dodal.

Krom toho uvedl, že Microsoft bude aplikovat AI na svou platformu Power, která umožňuje těm, kteří nemají žádné znalosti kódování, kódovat aplikace prostřednictvím vizuálního uživatelského rozhraní.

„Usnadňujeme komukoli zefektivnění opakujících se úkolů zavedením nových funkcí poháněných umělou inteligencí, které dokážou příkazy v běžném jazyce proměnit v komplexní kódované tvary,“ řekl Nadella.

Pokud však jde o prodej OEM licencí Windows a zařízení Surface, očekává Microsoft i do budoucna „pokračující pokles“. Hoodová předpokládá tržby mezi 11,9 a 12,3 miliardami, což je méně než v posledním čtvrtletí.

Tržby z prodeje zařízení klesnou prý o více než 40 %, což by rovněž znamenalo větší propad než dosud. Tržby za Xbox by měly rovněž klesnout, ač ty jen v jednociferných číslech. Příjmy v oblasti produktivity a podnikových procesů by naopak měly vzrůst o 11 až 13 %, a to díky službě Office 365.