Programovací jazyky: Které jsou momentálně nejpopulárnější?

C++ dělá v indexu popularity programovacího jazyka Tiobe velké pokroky. V únoru meziročně zaznamenal nárůst o neuvěřitelných 5,93 %, což je daleko před všemi ostatními jazyky, uvedla firma Tiobe.





Používáte programovací jazyk pro vytváření či úpravu aplikací Ne, aplikace pouze používám Ne, zmůžu se jen na jednoduché skripty Ano, je to moje hobby Ano, živím se tím Zobraz výsledek

Za loňský rok přitom C++ získal ocenění Tiobe Programming Language of the Year pro rok 2022, udělené jazyku, který zaznamenal největší růst v uvedeném indexu. C++ se uplatňuje především pro vývoj aplikací vyžadujících schopnosti jazyka C, ale pro velké softwarové systémy.

Podle zakladatele C++ Bjarnea Stroustrupa se tento jazyk využívá od letectví přes umělou inteligenci/strojové učení až po biomedicínu.

Index Tiobe zakládá popularitu jazyků na vzorci, který hodnotí vyhledávání v jazycích v populárních vyhledávačích, jako jsou Bing, Yahoo a Google, sleduje počet kurzů, kvalifikovaných inženýrů a dodavatelů třetích stran souvisejících s daným jazykem.

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z Computerworldu? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

Dva nové rychle se rozvíjející jazyky v Top 20 indexu byly Rust, umístěný z hlediska bezpečnosti a vysokého výkonu a s meziročním růstem o 0,16 %, a Scratch, určený pro začátečníky na základních a středních školách, s meziročním růstem o 0,13 %.

Scratch byl tento měsíc na 18. místě a Rust na 20. místě. Pokud jde o zavedené jazyky, C se v indexu umístilo na druhém místě a meziročně vzrostlo o 1,3 %, zatímco Java se v únoru umístila na čtvrtém místě a meziročně vzrostla o 1,07 %. Visual Basic se umístil na šestém místě a vzrostl o 1,09 %.

Top 10 Indexu Tiobe za únor 2023

Python – 15.49% C – 15.39% C++ – 13.94% Java – 13.21% C# – 6.38% Visual Basic – 4.14% JavaScript – 2.52% SQL – 2.12% Assembly – 1.38% PHP – 1.29%

PYPL Popularity of Programming Language Index

PYPL, konkurenční index popularity programovacích jazyků, který analyzuje, jak často jsou na Googlu prohledávány výukové programy pro příslušný jazyk, pro únor 2023 uveřejnil tento žebříček 10 nejlepších:

Python – 27.7% share Java – 16.79% JavaScript – 9.65% C# – 6.97% C/C++ – 6.87% PHP – 5.23% R – 4.11% TypeScript – 2.83% Swift – 2.27% Objective-C – 2.25%