Progress představil Sitefinity s nativní podporou Next.js

„Podpora Next.js v Sitefinity umožňuje vývojářům volit technologie, které nejlépe odpovídají jejich potřebám a otevírá dveře k využití špičkových frontendových frameworků,“ uvedl Petr Špringl, Senior Director, SW Engineering ve společnosti Progress.





„Sitefinity je nyní skvělým řešením jak pro .NET, tak React vývojáře, což firmám přináší větší flexibilitu a svobodu při tvorbě moderních a škálovatelných DX, které mohou snadno růst spolu s jejich podnikáním.“

Nabídka volby mezi dvěma předními frontendovými frameworky – Next.js a ASP.NET Core – umožňuje vývojářům vybrat si tu nejvhodnější technologii pro konkrétní projekt.

Sitefinity nabízí patentovaný technologicky agnostický editor, který uživatelům zajišťuje bezproblémovou správu obsahu. Díky hybridní headless architektuře mohou využívat stejné funkce pro výběr a návrh widgetů, tvorbu šablon a vizuální kompozici webových stránek.

Pomocí Sitefinity a frontendu Next.js konsolidovala společnost Racing and Wagering Western Australia 12 webů do jedné moderní digitální platformy. „Naším cílem bylo propojit náš bohatý obsah a data z dostihů smysluplnějším způsobem,“ řekl Richard Quance, Head of Content ve společnosti Racing and Wagering Western Australia.

„Díky schopnostem Next.js v rámci Sitefinity jsme mohli vytvořit jednotný a plnohodnotný zákaznický zážitek, který lépe vyhovuje naší online komunitě.“

Mezi další novinky Sitefinity 15.2 patří:

· Gen AI-Powered Low-Code Workflows: Můžete přidávat vlastní funkce Gen AI do UI editoru obsahu prostřednictvím low-code metod využívajících Sitefinity Integration Hub a Azure OpenAI services. To umožňuje uživatelům snadno využívat externí AI služby k optimalizaci obsahu.

· Přizpůsobitelné uživatelské rozhraní pro firemní uživatele: Vlastní uspořádání UI pro firemní uživatele pomocí mikroaplikací v Sitefinity SaaS, které přizpůsobí platformu specifickým procesům v dané firmě, aniž by byla ohrožena možnost průběžného upgradu.

Sitefinity je cloudový CMS třídy enterprise s podporou AI, který poskytuje intuitivní správu obsahu, tvorbu digitálních zážitků, personalizaci a rozsáhlé možnosti systémové integrace umožňující vícekanálové poskytování obsahu.

Díky podpoře Next.js je Sitefinity SaaS prvním systémem SaaS CMS v oboru, který kromě podpory upgradovatelnosti a přizpůsobení backendu nabízí také integrovaný multitechnologický frontend hosting pro flexibilní vývoj. Firmy nyní mohou na CMS vytvářet digitální zážitky, které podporují budoucí růst bez kompromisů v oblasti business cílů.

Sitefinity je základním kamenem portfolia Progress Digital Experience (DX) a nabízí středně velkým a velkým firmám vhodné nástroje pro zvýšení efektivity a rychlé zhodnocení jejich digitálních iniciativ.

Další informace naleznete na www.progress.com/sitefinity-cms.